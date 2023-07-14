Адвокат Бараха Чемурзиева подчеркнул грубые противоречия в приговоре лидерам протеста

14 июля 2023, 06:00

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Показания засекреченных свидетелей, положенные в основу приговора ингушским оппозиционерам, противоречат показаниям депутатов и высокопоставленных силовиков. Последние свидетельствовали о стремлении обвиняемых предотвратить насилие на митинге, заявил на заседании суда в Пятигорске адвокат Бараха Чемурзиева Магомед Абубакаров.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января суд в Ставропольском крае рассматривает апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Защита не раз просила суд исследовать доказательства по делу, но этого сделано не было, многие моменты в приговоре сомнительны, отметил адвокат Магомед Абубакаров на заседаниях 6 и 7 июля.

Защитник Бараха Чемурзиева Магомед Абубакаров на заседании Ставропольского краевого суда в Пятигорске 13 июля продолжил анализировать противоречия в приговоре лидерам ингушского протеста. Адвокат обратил внимание, что на предыдущих слушаниях он успел разобрать приговор до 87 страницы, но не обнаружил ни одного доказательства какой-либо вины подсудимых.

Выступление Абубакарова на заседании 13 июля продолжалось более 8 часов, передал корреспондент "Кавказского узла". Цитируя показания свидетелей, в том числе бывших депутатов парламента Ингушетии, Абубакаров подчеркнул, что, по их словам, утром 27 марта, когда произошло насилие на митинге, провокаторами выступили никому не известные люди. В это время подсудимые, как наиболее авторитетные активисты, по показаниям свидетелей, пытались успокоить людей, призывали всех действовать исключительно в рамках закона.

"Разве это похоже на организацию (насилия)? Эти фактические обстоятельства говорят о другом!" - подчеркнул Абубакаров. Он привел в пример показания о том, как его подзащитный Барах Чемурзиев, Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов предпринимали усилия, чтобы люди разошлись.

Согласно показаниям сотрудников правоохранительных органов, присутствовавших на митинге в Магасе в марте 2019 года, им было известно о том, что вытеснение людей с площади во время утреннего намаза может быть воспринято очень болезненно. Активные действия силовиков во время молитвы и взрывы светошумовых гранат в непосредственной близости от молящихся были, по сути, провокацией людей, подчеркнул адвокат.

Защитник подробно разобрал целый ряд показаний представителей власти и правоохранителей, описывавших события утра 27 марта 2019 года. "Эти показания приведены как доказательства вины. Я не могу понять - где? Где, в каком месте они подтверждают то обвинение, по которому моего подзащитного Бараха Чемурзиева признали виновным?" - спросил Абубакаров.

Он отметил, что в деле есть показания засекреченных свидетелей, и они полны противоречий. Так, один из них заявил, что не знал Зарифу Саутиеву, но при этом якобы слышал ее голос на митинге, хотя он не мог быть уверенным, чей голос он слышал: на площади были и другие женщины. В другом месте этот свидетель говорит о присутствии на митинге лиц в масках, но это противоречит видеозаписям с митинга, на которых видно, что людей в масках, которые могли бы быть причастны к "организации", на площади нет. Большая часть из того, что заявил этот засекреченный свидетель, никак не подтверждается.

"Организаторы митинга призывали стоять до конца" - это где он такое слышал, от кого, в какой именно момент?" - задал вопрос Абубакаров, приведя целый ряд таких обвинительных утверждений этого свидетеля, не содержащих никакой конкретики. Нет ни одной фотографии, ни одной видеозаписи, которая бы подтверждала показания засекреченного свидетеля, но есть огромное число объективных доказательств - видеозаписей, которые подтверждают, что обвиняемые призывали людей разойтись, пытались не допустить столкновений.

Наряду с показаниями этого засекреченного свидетеля в деле есть показания конкретных высокопоставленных ингушских силовиков: они свидетельствовали, что Барах Чемурзиев, Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов утром 27 марта пытались поговорить с людьми, уговорить их уйти с площади, но те "их не слушались". О том, что "люди не слушались" лидеров протеста, в показаниях свидетелей-силовиков говорится неоднократно, это опровергает версию об "организаторской роли" обвиняемых, подчеркнул Абубакаров.

"Обвинение создавало и создает видимость доказывания именно обвинения, а по сути доказывает то, что известно и так, то, что мы не отрицаем: проведение митинга, то, что там случилось. Но кроме всех этих фактов, которые защита не отрицает, дайте нам другое - доказательства организации насилия, доказательства создания и участия в экстремистском сообществе" - заявил адвокат.

На заседании 14 июля Магомед Абубакаров продолжит анализ приговора в рамках своего выступления в прениях.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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