Защита ингушских активистов указала на проигнорированные доказательства их невиновности

15 июля 2023, 00:27

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Суд первой инстанции не учел противоречия в версии обвинения, проигнорировал видео и другие доказательства, которые подтверждают невиновность ингушских оппозиционеров, в результате чего сделал ложные выводы, заявил в прениях адвокат Магомед Абубакаров.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января суд в Ставропольском крае рассматривает апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Защита не раз просила суд исследовать доказательства по делу, но этого сделано не было, многие моменты в приговоре сомнительны, отметил адвокат Магомед Абубакаров на заседаниях 6 и 7 июля. 13 июля он, выступая в суде подчеркнул, что показания засекреченных свидетелей, положенные в основу приговора ингушским оппозиционерам, противоречат показаниям депутатов и высокопоставленных силовиков. Последние свидетельствовали о стремлении обвиняемых предотвратить насилие на митинге.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

14 июля в Ставропольском краевом суде в Пятигорске продолжились прения по делу ингушских политзаключенных. Свое выступление продолжил адвокат Бараха Чемурзиева Магомед Абубакаров, который более шести часов комментировал приговор.

В своем выступлении Абубакаров разбирал доказательства, представленные стороной защиты. Он отметил, что видео с митинга и протокол осмотра этого видео, интерпретируемые как доказательства вины Ахмеда Барахоева, не являются таковыми.

Так, судья первой инстанции выносит свой приговор на основании того, что из протокола осмотра видео следует, что Барахоев после одной из стычек между присутствовавшими на площади и росгвардейцами поблагодарил молодежь за то, что она защитила старейшин от силовиков. Однако в протоколе осмотра указано, что Барахоев поблагодарил не молодежь, а сотрудников ингушской полиции, которые встали между протестующими и росгвардейцами и не дали противостоянию перейти в горячую фазу. При этом, как указано в протоколе, Барахоев также попросил протестующих уйти с площади, потому что иначе будут проблемы у ингушских полицейских.

Однако на видеозаписи видно совершенно иное - эти слова произнес не Ахмед Барахоев, а другой старейшина. Таким образом, не ясно, откуда в приговоре суда первой инстанции появились данные, что это был Барахоев и что он благодарил молодежь за защиту старейшин, заявил Абубакаров.

Адвокат также указал на противоречивость выводов суда. Так, для судьи первой инстанции не стал препятствием для установления виновности подсудимых тот факт, что следствие и обвинение не установили, дату и обстоятельства создания экстремистского сообщества, и когда и как в него вошли остальные участники. Между тем, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, установление этих обстоятельств необходимо в делах об экстремистских сообществах.

Обвинительный приговор был вынесен, несмотря на то, что в деле нет ни одного доказательства вины подсудимых, заключил адвокат.

Магомед Абубакаров продолжит анализ приговора на следующем заседании, которое состоится 19 июля.

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