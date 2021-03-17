Шестеро ингушских активистов проигнорировали сегодняшний суд

17 марта 2021, 17:20

Шесть из семи ингушских активистов заявили сегодня об отказе выходить из камер для участия в судебном заседании по делу о митинге в Магасе. На суд явилась только Зарифа Саутиева. Судья вынес подсудимым замечание о нарушении режима судебного заседания и пригрозил, что процесс будет проходить без них.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта активистка Зарифа Саутиева была переведена из СИЗО под домашний арест, а 16 марта Ставропольский краевой суд постановил вернуть активистку под стражу. После этого лидеры ингушского протеста, обвиняемые по делу о митинге в Магасе, объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе. Адвокат Магомед Абубакаров будет обжаловать возвращение Саутиевой в СИЗО.

Дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех семерых обвиняемых политзаключенными.

Голодовку объявили шесть из семи подсудимых по делу - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Багаудин Хаутиев, Барах Чемурзиев, Исмаил Нальгиев и Зарифа Саутиева, рассказал адвокат Чемурзиева Магомед Абубакаров. Малсаг Ужахов не стал принимать участия в голодовке из-за состояния здоровья. Причиной голодовки стало внезапное постановление суда о заключении Саутиевой под стражу, сообщил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Подсудимые также решили не посещать заседания суда, шестеро из них отказались сегодня выходить из своих камер в СИЗО в Ессентуках, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мусы Мальсагова Магомед Беков.

На сегодняшнем заседании присутствовала только Зарифа Саутиева, она пришла на суд по согласованию с другими активистами, поскольку ее единственную не увезли в СИЗО, а держали в местном ИВС в Пятигорске, проинформировал ее адвокат Билан Дзугаев. "Она пришла, чтобы заявить, что рассмотрение дела без других участников невозможно, и потребовать, чтобы ее вернули в СИЗО. Остальные утром заявили конвою, что они объявили голодовку и отказываются выходить из камер для участия в судебном заседании, о чем был составлен рапорт, который прочли в суде", - подчеркнул он в комментарии корреспонденту "Кавказского узла". О медицинской помощи участники голодовки не просили, отметил адвокат.

После неявки подсудимых и заявления Саутиевой прокурор потребовал у судьи сделать активистам замечание за "нарушение режима судебного заседания", рассказал Дзугаев. "Судья объявил замечание и отметил, что они имеют право объявлять голодовки, но судебные заседания должны продолжаться, есть сроки, за которые суд не должен выходить, и если подобное будет продолжаться в дальнейшем, то он удалит их из зала суда за неуважение к суду и будет вести процесс без них", - рассказал Дзугаев.

Подсудимый может быть удален из зала судебного заседания до окончания прений сторон. При этом ему должно быть предоставлено право на последнее слово. Приговор в этом случае должен провозглашаться в его присутствии или объявляться ему под расписку немедленно после провозглашения, говорится в части 3 статьи 258 Уголовно-процессуального кодекса России.

Адвокаты рекомендовали не объявлять голодовку и не отказываться от посещения суда, но когда это было сделано, они поддержали своих подзащитных, сообщил Магомед Беков.

Для Ахмеда Барахоева это уже вторая голодовка при том, что первая нанесла очень серьезный урон его здоровью. Защитники "переживают за эту ситуацию", отметил Дзугаев.

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.