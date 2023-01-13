Ингушским активистам отказано в праве лично присутствовать на заседании суда

13 января 2023, 11:51

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Суд в Ставропольском крае начал рассмотрение жалобы на приговор ингушским активистам, осужденным по делу о протестах в Магасе. Подсудимым разрешено участвовать в заседании лишь по видеосвязи.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках удовлетворил требования прокурора приговорить Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. Защита надеялась на более мягкое наказание, указали защитники. Родные и близкие осужденных сообщили после приговора, что утратили веру в справедливый суд.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. На митинге в Магасе обвиняемые призывали участников акции воздержаться от беспорядков, а экстремизма в этих действиях нет, заявляли в суде защитники, адвокаты, а также сами подсудимые. Правозащитная организация Amnesty International указала, что это дело несовместимо с международными обязательствами России в области прав человека и противоречит Конституции страны. Семь лидеров протеста в Ингушетии показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи.

Суд на Ставрополье сегодня начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу лидеров ингушской оппозиции, сообщил в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал". "В качестве защитника Зарифы Саутиевой на заседании присутствует сопредседатель ЦЗПЧ «Мемориал» Олег Орлов. Всего в деле приняли участие 14 адвокатов [...] а также 7 общественных защитников", - говорится в публикации в телеграм-канале центра "Полный ПЦ 2.0", где ведется текстовая трансляция из зала суда.

На заседание приехали также восемь родственников и старейшин из Ингушетии. "Подсудимые подавали ходатайство суду о личном участие в заседании. Несмотря на это, они будут участвовать удаленно по видеосвязи из пятигорского СИЗО. При этом СИЗО находится совсем недалеко от здания суда. Объективных причин отказа в личном участии подсудимых нет", - сообщил "Мемориал".

После начала заседания выяснилось, что "осуждённые в СИЗО ничего не слышат". "Они протестуют и прерывают судью. Судья Духин обещает включить связь в СИЗО «на полную громкость». Он оглашает регламент проведения заседания. Кроме Духина, участвуют судьи Киселев и Ковалева. Осуждённые снова ничего не слышат и поэтому прерывают судью", - говорится в публикации.

Напомним, 26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Митинг был разрешен до вечера, но протестующие остались на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Защита лидеров протеста настаивает, что они, вопреки версии следствия, призывали участников акции воздержаться от беспорядков. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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