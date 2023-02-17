Активисты убедили суд дать им время на изучение материалов "ингушского дела"

17 февраля 2023, 11:51

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Суд в Пятигорске вопреки возражениям прокурора согласился дать подсудимым по "ингушскому делу" дополнительное время на ознакомление с материалами дела.

Как сообщал "Кавказский узел", рассмотрение апелляции по делу лидеров ингушской оппозиции началось на Ставрополье 13 января, однако процесс был отложен из-за болезни адвоката. Подсудимые просили о личном участии в заседании, но суд решил, что они будут участвовать удаленно по видеосвязи из пятигорского СИЗО. 3 февраля процесс возобновился, суд закрыл от прессы заседание и согласился на личное присутствие подсудимых. Защита потребовала отвода судей, однако это ходатайство было отклонено. Адвокаты ингушских оппозиционеров просили снять с апелляционного рассмотрения их дело, поскольку суд первой инстанции нарушил право всех подсудимых на защиту, но это ходатайство суд удовлетворил лишь частично, дав им время на ознакомление с материалами дела.

Семерым лидерам протеста в Ингушетии были предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам лишения свободы, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, заявили журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста" и в справочном материале "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Сегодня Ставропольский краевой суд в Пятигорске провел заседание по апелляционной жалобе на приговор, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал". "Впервые за долгое время обвиняемые присутствуют в зале суда лично - судья удовлетворил ходатайство адвокатов… На последних заседаниях подсудимые участвовали по видеосвязи", - говорится в текстовой трансляции с заседания в телеграм-канале "Мемориала".

Кроме того, в зал допустили журналистов. "На прошлом заседании защита заявляла ходатайство о том, чтобы оно было открытым и допускали всех желающих. Тогда суд указал, что заседание открыто и так, поэтому не видит оснований что-то менять в плане открытости заседания. Недопуск журналистов суд тогда объяснил тем, что те якобы не представили документы, подтверждающие их полномочия. На этот раз в зал пустили всех журналистов", - сообщил "Мемориал".

Адвокаты Ахильгов, Плотникова и Урусова не смогли присутствовать по состоянию здоровья, и подсудимый Ахмед Барахоев возразил против продолжения заседания в отсутствии его адвоката Ахильгова. Остальные адвокаты поддержали возражение, но суд постановил продолжить заседание.

Подсудимые Нальгиев, Хаутиев, Саутиева и Мальсагов заявили ходатайство о том, чтобы им дали больше времени на ознакомление с материалами дела. "В связи с этим они просят отложить судебное заседание. По их словам, за прошедшие две недели им так и не предоставили возможности как следует ознакомиться с материалами. Фактически для этого им обеспечили только три дня. Защита поддерживает эти ходатайства", - говорится в публикации.

Прокурор возразил, что подсудимым были даны две недели на ознакомление с материалами. "Сейчас происходит преднамеренное затягивание процесса", - приводятся в трансляции его слова.

Однако подсудимые снова попросили дать им время на ознакомление: Хаутиев и Нальгиев попросили две недели, Зарифа Саутиева - несколько дней. "Суд решил отложить заседание до 20 февраля, начало в 14:00 [мск]", - сообщил "Мемориал".

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