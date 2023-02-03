Ингуши у суда выразили надежду на снижение сроков лидерам протеста

03 февраля 2023, 20:52

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Частичный допуск к материалам дела нарушает право лидеров ингушской оппозиции на защиту и признается законным основанием для отмены решения, заявил адвокат Магомед Беков. Родственники и друзья подсудимых надеются, что апелляционный суд смягчит им приговор, хотя считают это маловероятным.

Как писал "Кавказский узел", апелляционный процесс по делу лидеров ингушской оппозиции начался на Ставрополье 13 января, но был отложен из-за болезни адвоката. Подсудимые просили о личном участии в заседании, но суд в январе решил, что они будут участвовать удаленно по видеосвязи из пятигорского СИЗО. Сегодня процесс возобновился, суд закрыл от прессы заседание и согласился на личное присутствие подсудимых. Защита потребовала отвода судей, однако это ходатайство было отклонено.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, считают журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Адвокаты ингушских оппозиционеров просили снять с апелляционного рассмотрения их дело, поскольку суд первой инстанции нарушил право всех подсудимых на защиту, но это ходатайство суд удовлетворил лишь частично, дав им время на ознакомление с материалами дела, пояснил итог заседания корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Беков.

"Им не были предоставлены судебные тома материалов уголовного дела, которые были сформированы в ходе судебного следствия, в суде первой инстанции. Частично суд удовлетворил это ходатайство в части ознакомления с протоколом судебного заседания и предоставил для ознакомления 14 дней, включая сегодняшний, хотя сегодня вряд ли их повезут на ознакомление", - сказал он.

Право подсудимых на защиту остается нарушенным и в суде апелляционной инстанции, суд необоснованно отказался предоставить им все тома дела, отметил Беков. "Суд апелляционной инстанции также мотивировал свое решение тем, что протоколы судебных заседаний содержат все заявленные ходатайства защиты и все представленные доказательства, поэтому суд считает, что нет необходимости нашим подзащитным знакомиться со всеми материалами в полном объеме. Это однозначное нарушение права на защиту, причем существенное. Если говорить о законе, то это является основанием для отмены судебного решения", - добавил он.

На сегодняшнее заседание, как и на заседание 13 января, подсудимых не привозили лично, они участвовали в процессе по видеосвязи. Тем не менее, у суда собрались родственники, друзья и неравнодушные к судьбе подсудимых земляки.

"Я приехал поддержать мою двоюродную сестру Зарифу Саутиеву и всех остальных, так как мы считаем, что они ни в чем не виновны", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" стоявший у здания суда Ибрагим Саутиев.

Он выразил надежду, что в апелляции лидерам ингушской оппозиции смягчат приговор, хотя признался, что считает, это маловероятным. "Я был там, когда всё это происходило. Они делали всё, чтобы там (на митинге в марте 2019 года - прим. "Кавказского узла") не было ни скандалов, ни конфликтов. Особенно (Ахмед) Барахоев. А Зарифа успокаивала всех, говорила (собравшимся на площади): "Никуда не лезьте, стойте". Я это сам видел и меня очень возмущает, что ей дали 7,5 лет, и остальным тоже большие сроки. Я уверен, что это политическое дело", - добавил Саутиев.

Житель Ингушетии Ахмед Измайлов тоже надеется на смягчение приговора подсудимым. "Я приехал, зная, что эти люди не совершили того преступления, за которое их осудили. Я бы не приехал, если бы они заслуживали наказания. Я приехал из-за своего сердечного сочувствия к этим людям, мне жалко их, они без причины сидят. Я находился тогда вместе с ними на этом митинге, знаю, как себя вел каждый из них. Ничего они не делали противозаконного или противогосударственного!" - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Следующее заседание по делу назначено на 17 февраля.

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