Совет тейпов ингушского народа призвал освободить активистов на фоне ситуации с "Вагнером"

28 июня 2023, 04:16

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Совет тейпов ингушского народа обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить ингушских активистов. Члены совета напомнили о прекращении уголовного дела против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которого обвиняли в мятеже. По их мнению, ингушские активисты находятся в заключении за значительно меньшие проступки.

27 июня Совет тейпов ингушского народа выложил в своем youtube-канале обращение к президенту России Владимиру Путину. От имени Совета тейпов выступил брат Ахмеда Погорова Магомед Погоров. Помимо Путина, он обратился также к полпреду президента в СКФО Юрию Чайке, к Генеральному прокурору и в Главное следственное управление РФ.

Магомед Погоров напомнил, что 23-24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с ее основателем Евгением Пригожиным погрузили Россию, по сути, в "хаос", однако впоследствии с них были сняты все обвинения.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". 1 27 июня стало известно, что дело о вооруженном мятеже прекращено. По данным ФСБ, при расследовании было установлено, что мятежники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, пишет РБК.

При этом, отметил Погоров, в Ингушетии люди, которые просили защитить их попранные права и соблюсти закон, уже более четырех лет без вины находятся в заключении. Он также обратил внимание, что начинается Курбан-байрам - большой мусульманский праздник, и попросил Путина "освободить ни в чем не повинных людей".

Пятиминутное видео, опубликованное 27 июня, набрало по данным на 04.00 мск сегодня, 28 июня тысячу просмотров и около 20 комментариев в поддержку обращения.

"На сайте президента нет возможности загрузить видео, можно только письменное обращение разместить. Поэтому мы разместили свое обращение в интернете", - рассказал Магомед Погоров корреспонденту "Кавказского узла".

К тому же, добавил Погоров, письменно они обращались уже не раз - и он сам, и его отец Сиражудин Погоров, который недавно, в день своего 95-летия, получил от президента открытку. "А вот на обращения ответов как таковых не было. Были такие, что "ваше обращение получено", либо "это дело Следственного комитета". Отписки были", - посетовал Погоров.

В июне 2021 года отец Сиражудин Погоров попросил у Путина отпустить на свободу арестованных лидеров протестов против соглашения о границе с Чечней.

"Сегодня вся страна знает о ЧВК "Вагнер" <...> (Они устроили) военный мятеж и чуть ли не переворот в стране. Да, президент четко всё держал на контроле, все вопросы сумел отрегулировать. Но сравнить их (вагнеровцев) действия, сбитые вертолеты и самолеты, там были жертвы среди российских военных <...> И при всем при этом никто не был привлечен к уголовной ответственности. А что за нашими политзаключенными? <...> Восемь человек сидят. Среди них женщина, она больна. Там трое больных - Зарифа Саутиева и старейшины Малсаг Ужахов и Ахмед Барахоев. Эти люди ни в чем невиновны, по ним все уголовные дела сфабрикованы", - сказал он.

1 июня адвокат ингушской активистки Зарифы Саутиевой Билан Дзугаев сообщил, что длительные арест сказался на ее здоровье и психологическом состоянии, она стала часто болеть. 13 июня Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что у Саутиевой обострились проблемы с позвоночником и ухудшилось зрение, но она не может добиться обследования и лечения.

Погоров напомнил, что его брат был министром внутренних дел Ингушетии, работал в центральном аппарате МВД России. "У него столько заслуг! Человек всю жизнь стоял на стороне закона - и в одночасье оказался вне закона. Так ведь не должно быть?" - задается он вопросом и попросил снять "незаконные обвинения с людей и отпустить их".

"Мнение Совета тейпов таково: эти люди, которые осуждены, а также дополнительно арестованный Погоров - тысячной доли не совершили из того, что совершил Пригожин", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" исполняющий обязанности председателя Совета тейпов Ахмед Измайлов.

По его словам, "ни одного стеклышка, ни одной лампочки в городе Магасе за период прохождения митинга не было разбито, ни один человек не пострадал". "Единственное - это когда люди начинали расходиться (27 марта 2019 года), силовики налетели и здесь потасовка была. И то - ерунда по сравнению с тем, что мы увидели на минувших выходных", - продолжил он.

Он напомнил, что ингушские активисты "отсидели уже более чем по четыре года". "Можно же их реабилитировать? Ни в коем случае не помиловать! Помилование - это признание совершенного преступления. А Совет тейпов просит, и настаивает, и обращается с тем, чтобы эти люди были реабилитированы. Они не совершили никакого преступления, чтобы им по 8-9 лет давали", - заявил Измайлов.

Ингушские активисты "ничего противозаконного, противоконституционного, противонародного, противогосударственного не сделали", подчеркнул он. "Они просили прекратить коррупцию и сохранить территориальную целостность республики, не передавать наши земли другим регионам. Тогда ведь власти говорили, что обменяли "метр на метр", а они 49 тысяч гектаров земли передали! А официально признали 32 тысячи гектаров. А на самом деле - 49 тысяч. Ну, когда власть явно дурит народ, люди же обижаются? Люди же не дураки. Вот и всё, о чем просит Совет тейпов - они (политзаключенные) уже отсидели по две трети сроков, которые им дали. Ну, реабилитируйте, отпустите людей", - заключил он.

Выступление Магомеда Погорова было согласовано с Советом тейпов, куда входит более 100 ингушских родов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член Совета тейпов Мухарбек Хаштыров. Он подчеркнул, что тема политзаключенных очень волнует жителей республики, и любое событие - вроде ситуации с Пригожиным и ЧВК "Вагнер" - сразу напоминает им о том, что участники митингов в Ингушетии сидят без вины. "Это очень волнует обыкновенных, простых людей", - сказал Хаштыров.

По словам Хаштырова, бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал Совет тейпов "оппозицией". "Никогда Совет тейпов не был оппозицией. Здесь каждый человек - представитель от своего тейпа, рода. И мы общими обсуждениями выносим решения - что в народе требуют, о чем народ просит. Наша цель - доводить желания народа до правительства. А тот же Ахмед Погоров - он просто говорил о том, что евкуровское окружение коррупцию развело в республике, довело республику до банкротства", - сказал он.

Хаштыров отметил, что активистов осудили лишь за то, что они присутствовали на митинге. "Хотя на этот митинге никто не говорил о государственном перевороте, против государства ничего не говорил. Просто требовали, чтобы не нарушался закон и чтобы земли ингушские не раздавали. И их посадили - этих ребят, стариков. Абсолютно ни за что", - сказал он.

Он также обратил внимание, что начинается Курбан-байрам. "Это и в христианской вере есть - когда Авраам своего сына Исаака принес в жертву Богу. И у мусульман есть это, жертвоприношение. И Курбан-байрам - это большой праздник. В этот период, говорят, Аллах многих прощает. Кто к нему обращается - он удовлетворяет просьбы. Это очень справедливым считается в этот праздник (прощать и откликаться на просьбы). В надежде на это, в том числе, мы и обратились", - сказал Хаштыров.

Член Совета тейпов, юрист по образованию Джамбулат Дзауров признался корреспонденту "Кавказского узла", что ему совершенно непонятно, что происходит с правовой системой России в последние годы.

"Сейчас даже порой непонятно, куда обращаться, если какие-то структуры, допустим, не работают. И чем дальше, тем (правовая) ситуация усугубляется. Получается, что когда происходят какие-то события, это что-то новое вводит в нашу правовую реальность, когда такие вот непонятные решения принимаются (решение по ЧВК "Вагнеру" - прим. "Кавказского узла"). Происходит мятеж, по сути, попытка государственного переворота. Какие-то непонятные люди фактически захватывают штаб целого округа, который активно участвует в специальной военной операции. Но статус этих людей непонятен, и ты даже не понимаешь, как себя в этой ситуации вести. Я даже как юрист не понимаю. Вроде бы, они (участники ЧВК) воюют, и по нынешним законам если их осуждать, то тебя могут привлечь за дискредитацию. А если ты их поддерживаешь, то, получается, ты тоже нарушитель, поддерживаешь переворот. И если не поддерживаешь - ты тоже нарушитель. Вот такую ситуацию у нас создали", - посетовал Дзауров.

Он считает, что пора "возвращаться к конституционным основам, конституционным нормам". "Должна работать система сдержек и противовесов. Я не знаю, чему сейчас учат в юридических институтах, но нас когда-то учили, что за любое преступление должно следовать наказание. И должна быть неизбежность этого наказания. Люди совершили страшное преступление против своей страны, против государства, против народа. Но возбуждаются дела, а потом как-то раз - и вместо того, чтобы надевать наручники на людей, судить их, их отпускают. На каком-то основании. И даже уголовные дела вроде закрыли. Всё это совершенно невозможно уже понять", - отметил собеседник.

При этом, отметил Дзауров, ингушские активисты оказались за решеткой, хотя "в соответствии с Конституцией защищали свои права методами, разрешенными законом, с помощью тех же митингов". "В 2018 году ингушские земли были переданы в состав Чеченской Республики - без референдума, прописанного в Конституции, с нарушением всех возможных норм, под давлением властей - региональных, федеральных, под давлением вышестоящих судебных властей. Люди были задержаны и до сих пор находятся в СИЗО, больше четырех лет. И обвиняются вообще непонятно в чем. Я, как юрист, там оснований даже для административных дел не видел. А тут возбуждаются уголовные дела, приписываются им какие-то экстремистские вещи, сообщества. Ну, что это такое?" - задается вопросом Дзауров.

Он подчеркнул, что создание экстремистского сообщества приписывается совершенно разным общественным деятелям, "представлявшим разные общественные движения республики, не во всем согласным даже между собой". "В частности, тот же Совет тейпов, который тогда возглавлял Малсаг Ужахов, постоянно взаимодействовал с властью. Как можно было не взаимодействовать? И митинги проводили, в том числе, чтобы достучаться до властей, перевести ситуацию в конституционное русло. Использовали свои законные права, которые имели на тот период. А тут раз - и объявляют экстремистами. И люди до сих пор сидят. А за что? Просто за то, что законом было разрешено. Если бы не было этих законов, и этого митинга бы не было. И о чем речь шла? Просто давайте проведем, как положено по закону, референдум. И Конституционный суд РИ подтвердил нашу правоту. Но нет - из людей сделали организаторов экстремистского сообщества", - отметил Дзауров.

По его мнению, общество встало перед дилеммой. "Общественники, уважаемые, заслуженные люди, получается, экстремисты. А те, которые тысячами шли на Москву, по пути сбивая самолеты, вертолеты - они как бы и не экстремисты получаются. Ну так нельзя. Ну давайте напомним, что есть люди, за которыми не числятся сбитые самолеты. Может, как-то уже надо немножко - если не по юридическим, то по человеческим основаниям - пора уже этих людей освободить? Надо уже перестать мучить людей, люди уже на грани, и люди не понимают происходящего", - заключил Дзауров.

Напомним, что в Ставропольском крае с 13 января идет рассмотрение апелляционных жалоб на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам колонии. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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