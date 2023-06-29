Слушатели суда над ингушскими активистами сочли убедительными доводы защиты

29 июня 2023, 17:47

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Защита в суде привела убедительные доводы о невиновности Исмаила Нальгиева и других ингушских активистов во вменяемых им преступлениях и о бездоказательности обвинения, заявили по итогам сегодняшнего заседания слушатели судебного процесса.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет процесс по апелляционным жалобам на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Следствие и суд не доказали, что в действиях осужденных были признаки экстремистской деятельности, заявили 12 мая адвокаты и призвали апелляционную инстанцию вынести оправдательный приговор. 9 июня защита заявила о многочисленных нарушениях в приговоре ингушским активистам. Сегодня адвокат Исмаила Нальгиева Андрей Сабинин подчеркнул в суде, что следствие не имеет доказательств организации подсудимыми беспорядков во время митинга в Магасе, однако есть доказательства того, что они пытались остановить насилие.

На заседание, в первой части которого выступал адвокат Андрей Сабинин, пропустили несколько слушателей, включая родных Ужахова, Чемурзиева, Саутиевой. В перерыве они, выйдя из здания, рассказали, что речь адвоката была очень убедительной. "Сабинин правильно всё сказал, как есть. Что они невиновны, что нет никаких доказательств вины, кроме заявлений обвинителей. Он грамотно, хорошо выступил - как адвокат и как человек", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета тейпов Ингушетии Осман Оздоев. "Но тут (показывает в сторону суда) - стена. Как горох об стенку", - посетовал он.

27 июня Совет тейпов Республики Ингушетия обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить ингушских активистов. Члены совета напомнили о прекращении уголовного дела против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которого обвиняли в мятеже. По их мнению, ингушские активисты находятся в заключении за значительно меньшие проступки.

По словам Оздоева, он приезжает, чтобы поддержать подсудимых. "Когда процесс идёт, неспокойно мне дома. Я болею за них душой и хочу их как-то поддержать", - пояснил он.

Жена Бараха Чемурзиева Асият рассказала, что родители Чемурзиева очень скучают по сыну, но приехать им сложно. 86-летний Ахмед Чемурзиев не видит и даже не выходит из дома, а 84-летней Розе тоже трудно переносить долгую дорогу. За четыре года она приезжала на суд лишь однажды. Они очень скучают по единственному сыну, но не могут с ним увидеться рассказала Асият. "Дочь вот тоже четыре года не видела папу", - девочка в этот момент заплакала, а вслед за ней и Асият.

"Адвокат всё говорил четко, ясно, доступно даже ребенку. После такого выступления ничего невозможно, кроме как сказать, что они невиновны и отпустить. Но прислушается ли суд к этому - неизвестно", - сказала Аисят корреспонденту "Кавказского узла".

Выступление Андрея Сабинина было обстоятельным, доказательным и безо всякого сомнения говорящим "о невиновности и конкретного подзащитного, Исмаила Нальгиева, и в целом всех обвиняемых", сказала ингушский режиссер Хава Хазбиева."Он убедительно доказал, что чёрное не может быть белым, а белое - черным. Честнейшие, благороднейшие люди, которые пытались сдержать народный гнев, чтобы не были нарушены мирные традиции ингушей добиваться своих прав, справедливости, чтобы эта волна возмущения не ушла в другое русло, те, кто остановил преступление, - они преследуются как преступники", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Хазбиевой, она приехала, чтобы поддержать "своих любимых и дорогих друзей". "Я горжусь тем, как они держатся. Я сидела в зале и думала, что когда-нибудь мы будем смотреть на это <иначе>, но я думаю, что этот ком в горле все равно будет оставаться. Потому что это так просто - взять и разрушить жизнь человека, его семьи, всего его окружения, сделать из него преступника", - заключила она.

Сегодня на заседание также смог приехать общественный защитник Зарифы Саутиевой Олег Орлов. "Выступление Сабинина было "очень хорошим, содержательным, подробным, основательным", - сказал Орлов корреспонденту Кавказского узла.

"Он камня на камне не оставил от обвинения. И главный тезис, который и у всех остальных адвокатов - где доказательства? Их нет. И письменные доказательства, и видео, и свидетели, которых допросили, - не доказывают ничего. Во-первых, ни наличие экстремистского сообщества - его вообще не было, это всё из пальца высосано. А второе - насилие. Насилие было, да, но оно было спонтанным, это была спонтанная реакция людей на определенные действия, а организации (насилия) не было. Наоборот - все обвиняемые, и это было доказано в суде, делали всё, чтобы остановить насилие, и только благодаря им насилие не получило дальнейшую эскалацию. Поэтому всё это обвинение ничего не стоит", - сказал Орлов.

21 марта стало известно, что Олег Орлов стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации армии. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире". 26 мая Орлов сообщил, что следователь несколько раз давал разрешение на посещение заседаний по делу ингушских активистов, однако когда дело поступило в суд, разрешения получить не удалось. На заседании по делу Орлова 8 июня адвокат попросила отпустить Орлова на процесс по делу ингушских активистов. Судья пояснила, что подписка о невыезде — это не домашний арест, поэтому она не ограничивает его в перемещениях.

Сегодня судья Александр Духин в первой части заседания удалил ещё одного слушателя - дядю Бараха Чемурзиева Султана Чемурзиева. У него во время заседания негромко зазвонил телефон, хотя он был убежден, что звук выключен. "Я извинился, попросил его не удалять меня. И адвокаты попросили - мол, он же извинился. Но судья все равно меня выгнал, не посмотрев даже на мою старость, что мне 70 лет. Обидно. Я сколько километров проехал", - посетовал Султан Чемурзиев.

Возле здания суда также находился и ингушский активист Багаудин Мякиев, которого судья Духин удалил с суда ранее за реплику. Но Мякиев всё равно приехал к суду, зная, что его не пустят на заседание. "Я буду поддерживать их до конца. Они незаконно сидят, как и я незаконно отсидел, и я буду поддерживать их до конца, как из поддерживает весь народ. Просто приезжают не все. Но мы поддерживаем и будем поддерживать", - сказал Мякиев корреспонденту "Кавказского узла".

Мякиев был задержан в апреле 2019 года, и 20 февраля 2020 года осужден на 1 год и 10 месяцев колонии-поселения. Суд признал его виновным в применении к росгвардейцу насилия, не опасного для жизни и здоровья (статья 318 УК РФ). Срок наказания Мякиев отбыл полностью и освободился в августе 2020 года. В начале 2022 года приговор был отменен в кассационной инстанции, и дело было отправлено на новое рассмотрение в Железноводский горсуд. Суд назначил Мякиеву 1,5 года лишения свободы - на четыре месяца меньше, чем в первый раз. Мякиев с этим решением не согласился и обжаловал его, но апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Кассационная инстанция отказалась оправдать Мякиева, но снизила ему срок наказания на один месяц.

Во второй половине заседания выступления продолжили адвокат Зарифы Саутиевой Билан Дзугаев и ее общественный защитник Олег Орлов.

Напомним, ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста"

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