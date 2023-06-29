Адвокат Нальгиева заявил об отсутствии доказательств у следствия

29 июня 2023, 12:09

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Суд в Пятигорске сегодня продолжил рассмотрение апелляции по делу ингушских активистов. Адвокат Исмаила Нальгиева Андрей Сабинин подчеркнул в суде, что следствие не имеет доказательств тому, активисты организовали беспорядки во время митинга в Магасе. При этом есть доказательства, что они пытались остановить насилие.

Как сообщал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет процесс по апелляционным жалобам на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Следствие и суд не доказали, что в действиях осужденных были признаки экстремистской деятельности, заявили 12 мая адвокаты и призвали апелляционную инстанцию вынести оправдательный приговор. 9 июня защита заявила о многочисленных нарушениях в приговоре ингушским активистам.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Произошли столкновения. Уже после, в начале апреля 2019 года, в республике прошли массовые аресты активистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

В Ставропольском краевом суде в Пятигорске сегодня проходит заседание по делу "лидеров" ингушского протеста. Адвокат Багаудина Хаутиева Басир Оздоев стал также защитником Бараха Чемурзиева, передал сегодня в своем Telegram-канале Гражданский правозащитный проект "За права человека".

Первым выступил адвокат Исмаила Нальгиева Андрей Сабинин. Он отметил, что нет доказательств организации насилия подсудимыми, но есть доказательства, что они призывали воздержаться от насилия. "Столкновения 27 марта случились из-за провокации силовых органов", – сказал защитник.

По его мнению, оттеснение силовиками протестующих стало провокацией. "Невозможно организовать коллективное насилие, призывая к его прекращению", – обратил он внимание.

Участники акции протеста действовали хаотично и уже понесли наказание, добавил защитник.

В зал судебных заседаний допустили несколько человек, включая братьев Малсага Ужахова и Зарифы Саутиевой, а также супругу Бараха Чемурзиева. При этом 12-летнюю дочь Чемурзиева в зал не пустили, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Вчера внезапно решили ехать", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Асият Чемурзиева.

Он добавила, что у нее дома остались дети, включая ребенка-инвалида, а также престарелые родители супруга, за которыми нужен постоянный уход. "Дочь очень хотела увидеть папу", – пояснила Чемурзиева.

Девочку в зал судебных заседаний не пустили, сославшись на то, что она несовершеннолетняя. "Я не видела папу четыре года. Да, я очень хотела его увидеть", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" дочь Бараха Чемурзиева.

Напомним, ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста"

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