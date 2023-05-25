Защита ингушских активистов попросила исследовать записи с митинга в Магасе

25 мая 2023, 20:01

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Адвокаты ингушских активистов подали сегодня ходатайства с просьбой приобщить к делу аудио- и видеозаписи столкновений с силовиками на митинге в Магасе, решение по ним пока не оглашено. Требование адвоката Магомеда Бекова об отводе судей оставлено без удовлетворения.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет процесс по апелляционным жалобам на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Следствие и суд не доказали, что в действиях осужденных были признаки экстремистской деятельности, заявили 12 мая в суде адвокаты и призвали вынести оправдательный приговор. Обвинительный приговор основан на голословных утверждениях, пояснил после заседания адвокат Башир Точиев.

27 апреля ингушские активисты потребовали отвода назначенных адвокатов. Их поддержали и сами адвокаты по назначению, отметив, что их участие в деле при наличии адвокатов по соглашению незаконно. Муса Мальсагов заявил, что, по его мнению, назначенный ему адвокат Мичев находится в сговоре с судом. Мичев возразил, что не вступал в сговор с судом. Однако все адвокаты поддержали требование об отводе адвоката Мичева, указав, что его позиция противоречит позиции подзащитного. Суд отказался удовлетворить требование.

На сегодняшнем заседании адвокат Магомед Беков заявил отвод всему составу суда. Своё ходатайство он обосновал тем, что суд отказал ему в ознакомлении с дополнительными материалами дела, сославшись на то, что защите уже направляли протоколы по электронной почте. Беков хотел сравнить протоколы, которые направили адвокатами с протоколами, которые имеются в распоряжении суда. Суд отказался удовлетворить ходатайство об отводе судей, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

В ходе заседания все адвокаты поддержали ходатайство об исследовании аудио- и видеозаписей. Адвокат Калой Ахильгов также заявил ходатайство об исследовании видеозаписи "Утро Магас", на которой запечатлены столкновения митингующих с рогсвардейцами утром 27 марта 2019 года, говорится в публикации.

Адвокат Басир Оздоев, представляющий интересы Багаудина Хаутиева, попросил приобщить к делу материал, характеризующий его подзащитного. Помимо этого Багаудин Хаутиев попросил о вызове и допросе в суде свидетеля Хучиева Дауда. Его в качестве свидетеля стороны обвинения допросили 3 марта 2021 года в Кисловодском городском суде. Он дал показания в пользу обвиняемых — заявил, что на следствии оговорил некоторых из личной неприязни. Также Хучиев сказал, что подсудимые во время акций протеста осенью 2018 года изначально не ставили перед собой цель добиваться отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, в чём их обвинило следствие, отмечается в публикации.

Выслушав все ходатайства, судья Александр Духин объявил перерыв до 26 мая и удалился в совещательную комнату.

Напомним, ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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