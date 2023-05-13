Защитник Мальсагова выступил против назначенного адвоката

13 мая 2023, 14:02

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Адвокат Мусы Мальсагова по назначению участвует в деле формально и вопреки желанию подзащитного, заявил адвокат Мальсагова по соглашению Магомед Беков, назвав недопустимым навязывание услуг защитников.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет процесс по апелляционным жалобам на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Следствие и суд не доказали, что в действиях осужденных были признаки экстремистской деятельности, заявили 12 мая в суде адвокаты и призвали вынести оправдательный приговор. Обвинительный приговор основан на голословных утверждениях, пояснил после заседания адвокат Башир Точиев.

27 апреля ингушские активисты потребовали отвода назначенных адвокатов. Их поддержали и сами адвокаты по назначению, отметив, что их участие в деле при наличии адвокатов по соглашению незаконно. Муса Мальсагов заявил, что, по его мнению, назначенный ему адвокат Мичев находится в сговоре с судом. Мичев возразил, что не вступал в сговор с судом. Однако все адвокаты поддержали требование об отводе адвоката Мичева, указав, что его позиция противоречит позиции подзащитного. Суд отказался удовлетворить требование.

Сегодня адвокат Магомед Беков, защищающий Мусу Мальсагова по соглашению, направил в адвокатскую палату Ставропольского края дополнение к жалобе на адвоката Александра Мичева. Это дополнение касается того, что вчера, 12 мая, на заседании суд отказал защитникам по соглашению в доступе к графику ознакомления адвокатов по назначению с материалами уголовного дела, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Беков.

Ранее, 2 мая, адвокатская палата Ставрополья возбудила в отношении адвоката Мичева дисциплинарное производство по жалобе Мусы Мальсагова и Магомеда Бекова, говорится в уведомлении палаты, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

27 апреля адвокаты по соглашению заявили, что за короткий срок адвокаты, назначенные судом, не могли успеть ознакомиться с почти 200 томами уголовного дела. "Мы не утверждаем, что коллеги по назначению недобросовестны, но даже элементарно - как можно было ознакомиться за три недели, которые им были даны на ознакомление с материалами дела, с сотнями томов?" – сказал на заседании суда адвокат Багаудина Хаутиева по соглашению Басир Оздоев.

"Направляю в Ваш адрес дополнения к жалобе на адвоката-дублера Мичева А.К., аудиопротокол судебного заседания от 12.05.2023 года Ставропольского краевого суда, который подтверждает, что защите было отказано в удовлетворении ходатайства о предоставлении копии графика ознакомления с материалами уголовного дела адвоката-дублера по назначению Мичева А.К. и других, а также копию заявленного ходатайства. Считаю необходимым обязать адвоката-дублера по назначению Мичева А.К. предоставить в адвокатскую палату Ставропольского края копию графика и расписки ознакомления с материалами уголовного дела, так как с даты его назначения 20.02.2023 года, до даты начала и окончания ознакомления с материалами уголовного дела прошёл довольно короткий период времени, за который физически невозможно ознакомиться с материалами уголовного дела, которое содержит более 190 томов, а также более 500 Гб видео и аудиофайлов", - говорится в сегодняшнем дополнении к жалобе Бекова.

По мнению Бекова, адвокат Мичев злоупотребляет своими полномочиями, не устраняясь от участия в деле, хотя Мальсагов неоднократно отказывался от его услуг. "Он навязывает свои услуги, в которых мой доверитель не нуждается, что, безусловно, может явиться основанием для направления в Следственный комитет моим доверителем заявления о проведении проверки в отношении адвоката-дублера Мичева А.К., на предмет наличия в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями. – Прим. "Кавказского узла"), так как его участие в деле является формальным, он не осуществляет какой-либо защиты, после назначения он не посещал в следственном изоляторе Мальсагова М.А. для выяснения его позиции, а также не связывался со мной, то есть с защитником по соглашению, который со стадии предварительного следствия осуществляет защиту Мальсагова М.А. по настоящему уголовному делу", - написал Беков в дополнении к жалобе.

Адвокат напомнил также, что его подзащитный, Муса Мальсагов, запретил Мичеву выражать какую-либо позицию по этому уголовному делу, так как не доверяет адвокату-дублеру Мичеву и считает, что он "состоит в сговоре с председательствующим судьей".

Как пояснил Магомед Беков корреспонденту "Кавказского узла", его действия направлены на то, "чтобы положить конец порочной практике судов, которые незаконно и необоснованно назначают дублёров при наличии адвокатов по соглашению".

"В соответствии с решением Совета Федеральной палаты адвокатов и Кодексом профессиональной этики адвоката, если в деле участвуют адвокаты по соглашению и судом назначены адвокаты-дублёры, не имея на то законных оснований (основанием для назначения судом адвокатов является злоупотребление адвокатами по соглашению своими правомочиями), дублеры обязаны устраниться от участия в деле, если от них отказались подсудимые, навязывание их услуг недопустимо", - сказал Беков.

Он подчеркнул, что это "не вопрос их решения - устраниться от участия в деле или нет. "Они обязаны это сделать", - добавил адвокат.

Комментариями Александра Мичева относительно заявления Магомеда Бекова "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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