Юристы указали на фальсификацию обвинений по делу ингушских активистов

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Обвинение в создании экстремистского сообщества строится на предположении, что подсудимые общались между собой до митинга в Магасе, однако некоторые даже не были знакомы друг с другом, заявил адвокат Ахмеда Барахоева Башир Точиев. Обвинение в организации насилия над силовиками абсурдно, насилие спровоцировали действия властей по разгону мирного митинга, подчеркнул юрист Центра защиты прав человека Сергей Давидис.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет процесс по апелляционным жалобам на приговор семи лидерам протеста в Магасе. 11 мая Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев и Зарифа Саутиева заявили в суде об отсутствии доказательств их вины. Следствие и суд не доказали, что в действиях Ахмеда Барахоева и других осужденных по "ингушскому делу" были признаки экстремистской деятельности, заявили сегодня адвокаты и призвали апелляционную инстанцию вынести оправдательный приговор. Адвокат Мусы Мальсагова на сегодняшнем заседании попросил приобщить к делу материалы о заболевании ребенка подсудимого.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Сторона обвинения не смогла привести ни одного фактического доказательства вины Барахоева, а приговор был основан на голословных утверждениях, заявил адвокат Башир Точиев, который на сегодняшнем заседании представлял интересы Барахоева.

"Тут начиная с того, что, когда началась стычка (на митинге в Магасе утром 27 марта 2019 года), Ахмеда даже на площади не было. Их контакты - что они с мая (2018 года) создали некое сообщество и созванивались - никак не были доказаны. Нет доказательств, что они вообще общались, наоборот - известно, что некоторые из них не знали друг друга в указанный период времени и не могли ничего "создать". В буквальном смысле - никаких доказательств сторона обвинения на суде первой инстанции нам не предоставила, в то же время отдельные доказательства были сфальсифицированы. Обо всем этом я подробнее выскажусь в ходе прений, процессуальных нарушений там очень много", - сказал сегодня после заседания Башир Точиев корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие Барахоева на рассмотрении его апелляционной жалобы не противоречит закону, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Калой Ахильгов, который также осуществляет защиту Ахмеда Барахоева на этом процессе. "Такое допускается", - сказал он, уточнив, что Барахоев сможет высказать свою позицию судьям апелляционной инстанции в своем последнем слове.

На заседании 7 апреля судья счел оскорбительным высказывание Ахмеда Барахоева и удалил его с процесса до конца прений по делу ингушских активистов.

Адвокат Мусы Мальсагова Магомед Беков пояснил приобщения к материалам дела документов об онкологическом заболевании ребенка его подзащитного. Несмотря на то, что Мальсагов в апелляционной жалобе не просил снизить наказание, а просил признать приговор суда первой инстанции незаконным и отменить его, суд должен учитывать факт тяжелого заболевания несовершеннолетнего сына подсудимого, сказал он.

"Болезнь ребенка, как и любые другие смягчающие вину обстоятельства, важны для защиты. И поэтому я предоставил в суд этот документ (о болезни сына) для приобщения к дополнительному характеризующему материалу Мальсагова в качестве обстоятельства, которое смягчает вину. Это не означает, что он признает вину. Но суд первой инстанции признал смягчающими вину обстоятельствам наличие малолетних детей, положительные характеристики, грамоты Мусы. Ребенок на тот период не был болен. У него обнаружили заболевание после. Теперь защита надеется, что суд обратит внимание на это новое обстоятельство и признает его также смягчающим вину Мальсагова", - отметил адвокат.

Не участвующий в деле юрист, член Совета Центра защиты прав человека "Мемориал" Сергей Давидис заявил о принципиальной дефектности и политической мотивации обвинений ингушским активистам. "Конкретные процессуальные дефекты вытекают из этого, но лишь иллюстрируют природу дела, а не являются самостоятельными причинами неправосудности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Само по себе обвинение в организации насилия в отношении силовиков абсурдно. Насилие не было организованным и в той мере, в какой имело место, было спровоцировано действиями власти, запустившим силовой разгон мирного митинга. Но даже в этой ситуации роль осужденных сводилась к предотвращению насилия, а не к его организации. Обвинения в создании экстремистского сообщества и участии в нем криминализуют задним числом легальную общественную деятельность", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла"

Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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