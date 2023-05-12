Защита попросила оправдать Ахмеда Барахоева

12 мая 2023, 12:45

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Следствие и суд не доказали, что в действиях Ахмеда Барахоева и других осужденных по "ингушскому делу" были признаки экстремистской деятельности, заявили защитники и призвали апелляционную инстанцию вынести оправдательный приговор.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет процесс по апелляционным жалобам на приговор семи лидерам протеста в Магасе. 11 мая Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев и Зарифа Саутиева заявили в суде об отсутствии доказательств их вины.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Сегодня в суде адвокат Басир Оздоев зачитал апелляционные жалобы коллег на приговор Ахмеду Барахоеву. В жалобе адвоката Андрея Плотникова, отсутствовавшего на заседании, указано, что в деле нет сведений о планировании, подготовке и организации преступлений экстремистского характера. Также в деле отсутствуют сведения о том, что члены общественных организаций совершали какие-либо преступления, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

В жалобе адвоката Фатимы Урусовой акцент также сделан на отсутствии в деле доказательств того, что в действиях Барахоева и других осуждённых были признаки деятельности экстремистского характера. "И Плотников, и Урусова просят отменить незаконное решение суда первой инстанции и оправдать своего подзащитного и других осуждённых", - говорится в публикации на сайте правозащитного центра.

Гособвинители попросили суд отказать в удовлетворении апелляционных жалоб. После этого адвокат Магомед Беков заявил ходатайство о приобщении документов о заболевании ребенка Мусы Мальсагова. Судья удовлетворил это ходатайство, сообщил "Мемориал".

Суд объявил перерыв до 10.30 мск 19 мая, информирует в своем телеграм-канале правозащитный проект "За права человека".

Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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