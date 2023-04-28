Ингушские активисты обосновали требования о пересмотре приговора

28 апреля 2023, 23:49

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Муса Мальсагов, Барах Чемурзиев, Малсаг Ужахов и их защита представили сегодня в Ставропольском краевом суде свои апелляционные жалобы, назвав приговор необоснованным и потребовав отменить его с правом на реабилитацию. Судья обязал подсудимых выступать в определенном порядке, ограничив право на защиту, рассказал адвокат Магомед Беков.

Как писал "Кавказский узел", ингушские активисты на заседании в Ставропольском краевом суде, которое состоялось 27 апреля, потребовали отвода назначенных адвокатов. Их поддержали и адвокаты по назначению, отметив, что их участие в деле при наличии адвокатов по соглашению незаконно, и заявили о самоотводе. Также защита потребовала отвода судей, однако суд отказался удовлетворить все ходатайства. Сегодня защита потребовала отвода адвоката, защищающего Мусу Мальсагова, указав, что его позиция противоречит позиции подзащитного, но суд отказался удовлетворить ходатайство.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года заключения. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, считают журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

После очередной неудачной попытки отвесАсхаб ужахов ти адвоката по назначению суд начал заслушивать позиции по апелляционным жалобам по ингушскому делу. Порядок оглашения был озвучен накануне, и, несмотря на то, что защита назвала неправомерным решение суда о том, что сначала должны выступать сами подзащитные, а только потом - адвокаты, определив это как вмешательство в стратегию защиты, сегодня порядок выступлений был таким, какой предложил судья, то есть в большинстве случаев первыми выступили подсудимые, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на заседании.

В первой части заседания огласили свои позиции по апелляционным жалобам адвокаты Малсага Ужахова Джабраил Куриев и Асхаб Ужахов, а также общественный защитник Магомед Куриев. После этого Малсаг Ужахов кратко подтвердил, что поддерживает доводы своих адвокатов.

Адвокат Саркисян, назначенный Ужахову судом, также поддержал изложенные в апелляционных жалобах Ужахова и его защитников по соглашению доводы. "Но в связи с тем, что Малсаг Ужахов неоднократно и в письменной, и в устной форме категорически возражал и возражает против моего участия в деле его защиты, между нами отсутствуют личные доверительные отношения, а, соответственно, единая позиция, мне не представляется возможным выразить свою позицию в более полном объеме", - сказал Саркисян.

Муса Мальсагов кратко сказал, что считает приговор несправедливым и необоснованным, и попросил его оправдать с правом на реабилитацию. После этого высказался его адвокат Магомед Беков, который также зачитал апелляционную жалобу бывшего адвоката Мальсагова Аральбека Думанишева. Адвокат по назначению Мичев заявил, что, в связи с тем, что Мальсагов категорически возражает против его участия в защите, адвокат не может выразить свою позицию, но апелляционную жалобу поддержал.

В обоих случаях, когда судья давал слово адвокатам по назначению, Саркисяну и Мичеву, адвокаты по соглашению Ужахова и Мальсагова возражали судье, указывая на то, что их подзащитные неоднократно отказывались от услуг "адвокатов-дублеров", в том числе запрещали им высказывать любую позицию по их делам. Судья отклонял выражения и давал слово адвокатам по назначению.

Барах Чемурзиев выступил в суде с большой речью, которая продолжалась более часа, после этого выступили его адвокаты Магомед Абубакаров и Калой Ахильгов. В конце заседания назначенная Чемурзиеву судом адвокат Атамалова сказала, что поддерживает апелляционную жалобу Чемурзиева в полном объеме. "У него было очень профессиональное выступление, обширные доводы, объективные и обоснованные", - отметила она. Также она поддержала апелляционные жалобы Абубакарова и Ахильгова, а приговор Чемурзиеву Кисловодского городского суда назвала незаконным, необоснованным и подлежащим отмене".

Защите пришлось согласиться на порядок выступлений, предложенный судьей: сначала сами подсудимые, потом защитники, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Беков. "Мы вчера возразили. А дальше что мы можем сделать? Суд уже определил это, и что, отказываться от выражения позиции?" - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что то, что обвиняемые и их защитники выступают в порядке, определенном судом, является нарушением. "Мы это будем отражать, в том числе, в кассационной жалобе. Это право подсудимого - когда представлять свою позицию и свои доводы по жалобе (до или после адвоката - прим."Кавказского узла"), и суд это законное право ограничил", - констатировал Беков.

Адвокаты по назначению стали заложниками этой ситуации, отметил обвиняемый Исмаил Нальгиев. "Я бы не согласился на такое участие в процессе. Но кто знает - может, это единственный источник заработка, может, им могут создать проблемы. Так у нас построена система", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Он назвал происходящее в суде цирком. "Серьезно воспринимать этот процесс и называть это правосудием я не собираюсь", - сказал Нальгиев.

Обвиняемый также заявил о предвзятости суда. "Сколько ходатайств мы подавали с начала этого рассмотрения - хотя бы только в отношении этих адвокатов-назначенцев, пытались от них отказаться, но наши ходатайства не удовлетворяются, несмотря на очевидную обоснованность. Это говорит о предвзятости. Если бы совесть у него (судьи) была, то он бы отказался дальше участвовать в процессе, взял бы самоотвод", - отметил он.

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