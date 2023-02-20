Адвокаты заявили о нарушении судом прав ингушских активистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Подсудимых по "ингушскому делу" подняли среди ночи, чтобы доставить в суд, а в ответ на просьбу пожилых людей привозить их позже судья пригрозил проводить процесс без них, сообщил защитник активистов. Судья хочет искусственно ускорить процесс, выдавливая из него адвокатов по соглашению, заявила защита.

Как сообщал "Кавказский узел", рассмотрение апелляции по делу лидеров ингушской оппозиции началось на Ставрополье 13 января, однако процесс был отложен из-за болезни адвоката. Подсудимые просили о личном участии в заседании, но суд решил, что они будут участвовать удаленно по видеосвязи из пятигорского СИЗО. 3 февраля процесс возобновился, суд закрыл от прессы заседание и согласился на личное присутствие подсудимых. Защита потребовала отвода судей, однако это ходатайство было отклонено. Адвокаты ингушских оппозиционеров просили снять с апелляционного рассмотрения их дело, поскольку суд первой инстанции нарушил право всех подсудимых на защиту, но это ходатайство суд удовлетворил лишь частично, дав им время на ознакомление с материалами дела. 17 февраля суд в Пятигорске вопреки возражениям прокурора согласился дать подсудимым по "ингушскому делу" дополнительное время на ознакомление с материалами дела, однако новое заседание было назначено на 20 февраля.

Семи лидерам протеста в Ингушетии были предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам лишения свободы, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, заявили журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста" и в справочном материале "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Сегодня в Пятигорске прошло заседание Ставропольского краевого суда по делу ингушских политзаключенных - Ахмеда Барахоева, Малсага Ужахова, Мусы Мальсагова, Бараха Чемурзиева, Багаудина Хаутиева, Исмаила Нальгиева и Зарифы Саутиевой. Они обжалуют в апелляции приговоры, вынесенные им Кисловодским городским судом в декабре 2021 года.

На заседание суда пришли только адвокат Бараха Чемурзиева Магомед Абубакаров и общественный защитник Ахмеда Барахоева Илез Барахоев. Это было связано с тем, что остальные адвокаты не смогли приехать, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Абубакаров.

"Ранее сам суд поставил условие, что заседания по нашей апелляции будут проходить каждую пятницу. Таким образом, мы могли координироваться - потому что обвиняемых по делу много, защитников тоже много. Но 17 февраля судья внезапно назначил заседание на ближайший понедельник <20 февраля>, и поэтому многие адвокаты приехать не смогли - у них уже были назначены другие процессы, следственные действия. Мы об этом сегодня в суде заявили и попросили перенести заседание. Оно было перенесено на 22 марта", - отметил собеседник.

При этом, как рассказал адвокат, обвиняемых подняли с постели вскоре после полуночи, чтобы привезти на заседание, назначенное на 14.00 мск, в здание суда, которое находится в полутора километрах от СИЗО.

"В полпервого их подняли, к 9 утра привезли в суд, а заседание началось только в 15.00 - и до тех пор они содержались где-то там в условиях, которые Ахмед Барахоев, выступая сегодня в суде, назвал "пыточными". Это немолодые, пожилые уже люди с кучей хронических заболеваний - и им было очень тяжело все эти часы сидеть в тесном "стакане" в автозаке, в замкнутых помещениях. Когда Ахмед Барахоев сказал об этом суду, ему ответили, что они "сами хотели присутствовать на заседаниях". Да, они хотели присутствовать на заседаниях по их апелляционной жалобе, и это их полное право, но реализация этого законного права сегодня выглядела очень странно", - полагает Абубакаров.

Сын и общественный защитник Ахмеда Барахоева Илез Барахоев назвал поведение судьи угрожающим.

"Когда в пятницу <17 февраля> судья, ни с кем не посоветовавшись, назначил заседание на понедельник <20 февраля>, адвокаты сразу сказали, что не смогут приехать, у них другие заседания назначены. Но он не послушал, встал и ушел. И это привело к тому, что наших заключенных лишний раз сегодня привезли на процесс, причем уведомили их в час ночи, что будут их вывозить, а к 9 утра уже привезли в суд. И они до обеда, до начала заседания сидели в автозаках - люди пожилые, с сахарным диабетом и так далее! В итоге они были нервные, потому что устали - их долго держали в этих пыточных условиях. И когда заключенные обратились к суду с просьбой, чтоб судья посодействовал тому, чтоб их не вывозили так рано, судья на это отреагировал угрозой, что он может легко вернуться к тому порядку проведения процесса, когда наши подзащитные опять будут участвовать в заседаниях по видеоконференцсвязи, что их вообще не будут привозить в зал суда", - возмутился Илез Барахоев.

Судья сегодня вынес определение о назначении каждому из подсудимых адвоката по назначению, по статье 50 УПК, рассказал Абубакаров. "То есть если на следующее заседание не придут адвокаты по соглашению, то на заседании будут эти адвокаты по назначению. Решение тоже сомнительное. Во-первых, этим адвокатам нужно будет по закону сначала ознакомиться с десятками томов дела. Во-вторых, судья почему-то вынес это определение в отношении всех наших подзащитных, несмотря на то, что, например, адвокат Бараха Чемурзиева, то есть я, в зале заседания присутствовал. То есть присутствие адвоката не имело в данном случае значения. Можно предположить, что это было сделано, чтобы не останавливать процесс. Но это основано не на законе, а на их желании быстро закрыть вопрос с апелляцией", - сказал он.

Подсудимым не было дано то время, которое они просили, на ознакомление с протоколами судебного заседания, также подчеркнул адвокат. "Суд их, по сути, ограничивает в ознакомлении, им больше времени надо, чтобы изучить протоколы, но это то время, которое суд им предоставил, что тут комментировать. Это тоже, видимо, способ ускорить процесс и побыстрее с ним закончить", - отметил Абубакаров.

По мнению Илеза Барахоева, судья относится к подсудимым "с обвинительным уклоном, с неприязненным уклоном". "Мы заявляли этому судье отвод, но он его не удовлетворил. Кроме того, что касается моего отца, то именно этот судья ранее уже продлевал ему меру пресечения. То есть судья, который уже один раз осудил моего отца, сегодня рассматривает апелляционную жалобу. Это для нас неприемлемо, мы сделали то, что могли и что должны были - заявили ему отвод, но безрезультатно", - рассказал он.

По словам Барахоева, сегодня он как общественный защитник отца, пытался высказаться, но судья прервал его, мотивировав это тем, что Барахоев говорит не по существу. "Я возразил председательствующему, что он на прошлом заседании назначил новое заседание, не посоветовавшись с адвокатами, создав все эти неудобства для всех. На это он сделал мне замечание под протокол, мотивировав это замечание тем, что я пререкаюсь с судьей. Хотя я его не перебивал и говорил очень спокойно, это есть на аудиозаписи", - констатировал юрист.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.