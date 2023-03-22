Ингушские активисты отказались в суде от государственной защиты

22 марта 2023, 13:27

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Подсудимые по "ингушскому делу" отказались от услуг государственных защитников, которых назначил суд на случай отсутствия адвокатов по соглашению.

Как сообщал "Кавказский узел", рассмотрение апелляции по делу лидеров ингушской оппозиции началось на Ставрополье 13 января, однако процесс был отложен из-за болезни адвоката. Подсудимые просили о личном участии в заседании, но суд решил, что они будут участвовать удаленно по видеосвязи из СИЗО. 3 февраля процесс возобновился, суд закрыл от прессы заседание и согласился на личное присутствие подсудимых. Защита потребовала отвода судей, но это ходатайство было отклонено. Адвокаты ингушских оппозиционеров просили снять с апелляционного рассмотрения их дело, поскольку суд первой инстанции нарушил право всех подсудимых на защиту, но это ходатайство суд удовлетворил лишь частично. 17 февраля суд в Пятигорске вопреки возражениям прокурора согласился дать подсудимым дополнительное время на ознакомление с материалами дела, однако новое заседание было отложено. 20 февраля подсудимых подняли среди ночи, чтобы доставить в суд, а в ответ на просьбу пожилых людей привозить их позже судья пригрозил проводить процесс без них.

Ставропольский краевой суд в Пятигорске сегодня продолжил рассматривать апелляционную жалобу на приговор по делу лидеров ингушской оппозиции. Судья вынес постановление о назначении каждому из осужденных госзащитников, чтобы не прерывать процесс, если вновь не явятся защитники по соглашению. "Подсудимые сказали, что в данный момент в них не нуждаются и передали суду текст общего заявления. В нем они отказались от общения с адвокатами по назначению, запретили защищать их интересы или имитировать защиту", - сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Адвокаты по соглашению поддержали позицию подзащитных. Они заявили, что у суда не было оснований выносить постановление о назначении государственных защитников, так как на прошлом заседании адвокаты по соглашению отсутствовали по уважительным причинам. Защитники также указали на то, что суд нарушил регламент - изначально было принято решение проводить заседания суда по пятницам, а прошлое назначили на понедельник. Суд также не вынес мотивированное постановление о назначении этих адвокатов по соглашению. Представитель государственного обвинения возразил против отвода государственных защитников, говорится в сообщении.

Напомним, семи лидерам протеста в Ингушетии были предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам лишения свободы, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, заявили журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста" и в справочном материале "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

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