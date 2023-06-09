Защита ингушских активистов добилась отвода прокурора

09 июня 2023, 14:49

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Суд по "ингушскому делу" на стадии прений заменил гособвинителя на прокурора, не участвовавшего в деле. Такая замена нелогична и не предусмотрена законом, возмутились адвокаты подсудимых и убедили суд отменить решение.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет процесс по апелляционным жалобам на приговор семи лидерам протеста в Магасе. 11 мая Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев и Зарифа Саутиева заявили в суде об отсутствии доказательств их вины. Следствие и суд не доказали, что в действиях осужденных были признаки экстремистской деятельности, заявили 12 мая адвокаты и призвали апелляционную инстанцию вынести оправдательный приговор. 8 июня в суде начались прения сторон.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Сегодня в Ставропольском краевом суде в Пятигорске состоялось очередное заседание по "ингушскому делу". На нем судья объявил, что в судебном заседании "произошла замена государственного обвинителя", и в дело вступает прокурор Андрей Щербина. В ходе первого процесса и на протяжении рассмотрения апелляции в качестве гособвинителей выступали только два прокурора - Тимур Золотовский и Дмитрий Хандогий. Андрей Щербина сообщил, что ознакомился с материалами дела и готов участвовать в процессе, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Сразу после этого слово попросил адвокат Башир Точиев. Он задал судье вопрос, на каком основании в разгар прений сторон происходит замена прокурора по делу. "Нам непонятно, каким образом в ходе прения сторон прокурор вступает... Какой нормой возможно это делать?" - удивился Точиев.

Он призвал суд "быть в рамках закона". "В рамках какой нормы закона?" - поинтересовался судья Александр Духин. "Какой нормой возможно вступление прокурора в прениях", - пояснил Точиев. "Если читать буквально статью 389.14 [УПК РФ "Прения сторон"], то там, конечно, о замене прокурора вообще не говорится. Суд исходит из общих норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, когда происходит замена прокурора в процессе", - ответил Духин. "В процессе. Когда идет судебное следствие", - подчеркнул Точиев.

Затем слово взял адвокат Джабраил Куриев. Он рассказал, что уже сталкивался с подобным в другом суде, более высокой инстанции. "И тогда суд посчитал, что на стадии прений сторон замена прокурора невозможна ввиду того, что он не участвовал ни в суде первой инстанции, ни в судебном следствии апелляционной инстанции. Сказать можно что угодно – "готов, не готов", но сам факт того, что он не участвовал ни в суде первой инстанции, ни в судебном рассмотрении на стадии апелляции, говорит о том, что это чисто формальный подход. <...> Вступление прокурора на этой стадии прямо противоречит самой сути процедуры проведения судебного заседания. Мы считаем это невозможным", - заявил Куриев.

Адвокат Андрей Сабинин указал, что "ингушское дело", с одной стороны "очень известно", но, с другой стороны, там только в обвинительном заключении 42 тома, 8347 страниц. Кроме того, прения сторон идут уже второй день, уже выступили несколько адвокатов, добавил он. "Допустим, он (прокурор Щербина) останется до конца и будет выступать и в прениях тоже. Откуда он знает, о чем вчера говорили мои коллеги? Он формально собирается подойти к исполнению своих обязанностей по поддержанию государственного обвинения? Он же должен парировать тезисы (адвокатов), он же должен с ними спорить", - указал адвокат.

Сабинин предложил предоставить прокурору Щербине протокол заседания от 8 июня, чтобы он мог ознакомиться с выступлениями тех адвокатов, которые уже высказались. "Сейчас, позволяя ему остаться, вы фиксируете совершенно формальный подход государственного обвинения к поддержанию этого государственного обвинения. Это недопустимо. Этот прокурор к участию в прениях не готов", - заключил Сабинин.

Однако после этих выступлений судья Духин всё же предложил продолжить. Он спросил у прокурора, будут ли у него отводы адвокатов. Тот ответил, что нет. Духин спросил у защиты, будут ли у них отводы представителя гособвинения. "Мы не можем реализовать это право на стадии прений, потому что это не предусмотрено УПК. Нам очень этого хочется, но мы не знаем, какой нормой закона мы можем сейчас руководствоваться", - указал Куриев.

После этого слово попросил подсудимый Багаудин Хаутиев. "Мы не знаем этого прокурора и делаем ему отвод в связи с тем, что данный прокурор на данной стадии не имеет права участвовать в данном процессе. Он не знаком с содержанием прений и не может обладать информацией по уголовному делу", - сказал он суду. Все остальные подсудимые хором поддержали Хаутиева.

"После прений сторон предполагаются реплики сторон, основанные на том, что высказывают защитники в прениях. Как прокурор собирается участвовать в прениях по выступлениям тех адвокатов, которые уже высказались, а прения шли несколько часов? Если серьезно подходить - а для нас это очень серьезное дело, мы по нему 4 года работаем, и для нас очень важно, чтобы и прокурор, и суд взвешенно подошли к решению - то мы считаем, что на этой стадии прокурор вступить не может", - заявил Куриев.

Он также задал вопрос, как новый прокурор собирается опровергать доводы уже выступивших адвокатов. "Или для вас это не важно? Тут получается либо формальный подход, либо - просто наплевательский, потому что решение уже принято. Если подход такой, то нас это не устраивает", - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что защита оказалась "обездвижена" тем, что отвод прокурора на стадии прений не предусмотрен законодательством. "Вы сами же нас спрашиваете, есть ли отвод. Сослаться на норму закона не могу, сославшись на ваши же слова - да, по этим основаниям, мы заявляем отвод (прокурору)", - сказал Куриев.

В свою очередь Андрей Сабинин добавил, что отвод заявляется по основаниям "корпоративной заинтересованности" прокурора Щербины с его коллегами, которые участвовали в судебном процессе ранее. "Прокурор будет вынужден поддерживать позицию своих коллег, которая была озвучена ими ранее. Что можно считать "иной заинтересованностью", - подчеркнул Сабинин.

Слово взял адвокат Магомед Абубакаров. Он предположил, что замена прокурора произошла в соответствии с частью 4 статьи 246 УПК РФ 1 . "Другой там нормы нет", - ответил ему судья Духин.

Тогда Абубакаров обратил внимание суда на то, что в статье 246 не говорится о "простой замене". "Часть 4 этой статьи говорит: «Если дальнейшее участие прокурора невозможно, то может быть произведена замена». То есть получается, что дальнейшее участие прокуроров, которые участвовали до этого, невозможно, и завтра, послезавтра, через месяц - их не будет", - сказал адвокат. Замены прокурора на стадии прений на один или два дня закон не предусматривает, подчеркнул он.

Магомед Абубакаров задался вопросами, как прокурор Щербина вступил в дело, когда стало известно об этой замене, была ли у Щербины реальная возможность ознакомиться с десятками томов дела. "Я не исключаю, что они уже месяц назад знали, что (других прокуроров) не будет, он взял и ознакомился и с обвинительным заключением, и с приговором. Возможно. Я допускаю фантастические возможности нашего вновь вступившего государственного обвинителя. Но это маловероятно. Исходя из того, как он в этот процесс вступил, из того, что нам не объяснили - почему, не объяснили, возможно или нет дальнейшее участие (предыдущих) прокуроров - исходя из всех этих обстоятельств, мы говорим о том, что есть прямая, служебная заинтересованность (в поддержании новым прокурором позиции по делу предыдущих прокуроров)", - сказал Абубакаров.

Прокурор не самостоятелен и заинтересован в определенном исходе дела, а это предусмотрено статьей 61 УПК 2 , заявил адвокат. "Я поддерживаю отвод прокурора нашими подзащитными и считаю, что сегодня прокурор не может участвовать в рассмотрении данного дела", - заключил Абубакаров.

Все остальные адвокаты поддержали ранее высказавшихся. Суд объявил перерыв, а через полчаса сообщил, что удовлетворяет отвод прокурора Щербины и на случай, если тот захочет продолжить участвовать в деле, дает ему срок на ознакомление с материалами.

Следующее заседание суд назначил на 29 июня.

Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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