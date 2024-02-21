Дипломаты пришли на заседание суда по делу Орлова*

21 февраля 2024, 11:27

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Представители посольств нескольких стран пришли в Москве на заседание суда, рассматривающего уголовное дело правозащитника Олега Орлова* о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля суд в Москве приступил к повторному рассмотрению уголовного дела сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова*, обвиняемого в дискредитации армии. Поддержать правозащитника пришло не менее нескольких десятков человек. Орлов отказался признать вину и запретил привлекать свидетелей в его защиту, так как полученный им статус иноагента увеличивает риски для тех, кто поддержит его в суде. Также он отказался участвовать в допросах свидетелей обвинения и отвечать на вопросы судьи, оставив за собой право выступить с последним словом.

11 октября 2023 года Головинский райсуд приговорил Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. И Орлов, и прокуратура оспорили решение суда, при этом прокуратура потребовала для правозащитника три года лишения свободы, заявив, что он испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России. В апелляционном суде дело было возвращено на повторное следствие. Оно завершилось в конце января, к обвинению добавлены мотивы ненависти и вражды. Орлов* отметил, что на экспертизу его статьи, которая стала основанием для появления в деле отягчающих обстоятельств, ушел всего лишь день, а приведенные в ней выводы нелогичны.

Сегодня у здания суда людей было немного в связи с прохладной погодой. Многие из группы поддержки Орлова зашли внутрь и ожидали у зала заседаний, передал корреспондент "Кавказского узла".

Одна из них, девушка, представившаяся Юлией, сообщила, что не знает Олега Орлова лично, но ценит его деятельность как правозащитника. Она считает процесс по его делу показательным. "Скорее всего, вердикт, вынесенный Орлову, будет использован как пример и для других дел по дискредитации [армии]", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С Юлией согласилась ее подруга Ирина. "Да, наверное, так и будет. Напрашивается аналогия с делом Кагарлицкого", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

13 февраля апелляционный суд ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма, заменив штраф на 5 лет лишения свободы, сообщило в тот же день РИА "Новости".

"Предугадывать российское правосудие невозможно. В нем никакой логики", - сказал "Кавказскому узлу" председатель правления ликвидированного "Международного Мемориала"** Ян Рачинский, отвечая на вопрос о возможном влиянии приговора Орлову на аналогичные дела.

К залу суда пришли представители посольств Великобритании, США, Польши, Чехии, Швеции, Норвегии, сообщает в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал". "Судья Астахова вошла в зал, заседание началось", - говорится в сообщении, размещенном в 11.22 мск в телеграм-канале "Мемориала".

Напомним, поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook*** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

2 февраля, за две недели до начала рассмотрения дела Орлова в суде, Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Правозащитник выступал против действий российских войск на Украине и распространял недостоверную информацию о политике российских властей, заявило ведомство.

Олег Орлов с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около 1500 человек, парламентеры, среди которых был и Олег Орлов, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей. Впоследствии Орлов и другие правозащитники много внимания уделяли проблеме похищения людей на Кавказе и жертвам среди мирного населения Чечни и Ингушетии, защите прав женщин на Кавказе.

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* включен в реестр иностранных агентов.

** Правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидированы по решению судов.

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