Олег Орлов* отказался от вызова свидетелей защиты

16 февраля 2024, 16:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Олег Орлов* на сегодняшнем заседании отказался признать вину и запретил защите привлекать свидетелей в его защиту, так как полученный им статус иноагента увеличивает риски для тех, кто поддержит его в суде. Также он отказался участвовать в допросах свидетелей обвинения и отвечать на вопросы судьи, оставив за собой лишь право выступить с последним словом.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд в Москве приступил к повторному рассмотрению уголовного дела сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова*, обвиняемого в дискредитации армии. Поддержать правозащитника пришли не менее нескольких десятков человек.

11 октября 2023 года Головинский райсуд приговорил Орлова* к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. И Орлов*, и прокуратура оспорили решение суда, при этом прокуратура потребовала для правозащитника три года лишения свободы, заявив, что он испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России. В апелляционном суде дело было возвращено на повторное следствие. Оно завершилось в конце января, к обвинению добавлены мотивы ненависти и вражды. Орлов* отметил, что на экспертизу его статьи, которая стала основанием для появления в деле отягчающих обстоятельств, ушел всего лишь день, а приведенные в ней выводы нелогичны.

На сегодняшнем заседании адвокат Катерина Тертухина попросила вернуть дело в прокуратуру, так как предварительное следствие было проведено "с грубыми нарушениями прав защиты". В частности, общественного защитника Орлова* Дмитрия Муратова* "лишили возможности участвовать в следственных действиях и эффективно защищать Орлова*", незаконно ограничили право на ознакомление с материалами дела, а обвинительное заключение адвокату было передано представителем прокуратуры, которого сопровождали люди с автоматами, что Тертухина назвала давлением, следует из трансляции в Telegram-канале Центра защиты прав человека "Мемориал".

Также Тертухина указала, что в обвинительном заключении нет должной информации о существе обвинения. Однако суд отклонил ходатайство

Судья зачитала обвинение, после чего Орлов* отказался признать вину. " Я не признаю себя виновным, и обвинение мне не понятно.На первом своем процессе здесь же, в этом суде, я заявлял то же самое. Суд, несмотря на мои просьбы, так и не сумел внятно объяснить суть предъявленных мне обвинений", - сказал он.

"В инкриминируемой мне публикации я выразил свое мнение, оценочное суждение о происходящем в России и в Украине. И вот теперь меня именно за высказывание своего мнения судят. Мне не понятно, как это может происходить без нарушения норм права, указал он.

Он отметил, что включение в реестр иностранных агентов снижает его возможности для защиты. "Незадолго до начала этого судебного процесса, я был включен в реестр так называемых «иностранных агентов». Включение в реестр «агентов» не может не воздействовать на суд, рассматривающий уголовное дело против меня. Мне непонятно, как я могу защищаться в таких условиях? Это делает невозможным для меня вызывать в суд свидетелей и специалистов, которые могли бы вновь привести доказательства моей невиновности или представить дополнительные доказательства. Риски для тех, кто выступает в мою защиту, к сожалению, и так уже довольно реальны. Я не могу и не собираюсь повышать эти риски. Поэтому я не буду ходатайствовать о допросе в суде свидетелей защиты и специалистов, которые могли бы привести доказательства несостоятельности обвинения. И я запрещаю делать это моей защите", - заявил Орлов*.

Он добавил, что в ходе первого процесса "защита представила убедительные и исчерпывающие доказательства моей невиновности и абсурдности обвинения". "Однако все представленные нами доказательства были либо вообще не отражены в приговоре Головинского суда, либо безосновательно и бездоказательно названы "не имеющими отношения к предмету доказывания"", - добавил Орлов*

Он отметил, что отказывается отвечать на вопросы суда и следствия, ссылаясь на опыт диссидентов.

"Вполне очевидно, что и Мосгорсуд, и следствие, и прокуратура выполняли политический заказ — любыми способами ужесточить мне приговор. Поэтому, вполне очевидно, что какие бы я доказательства не представлял, несправедливый обвинительный приговор неминуем.В этих условиях я отказываюсь от допросов свидетелей обвинения и так называемых экспертов. Я также отказываюсь отвечать на вопросы — это право дает мне ст. 51 Конституции, и отказываюсь от участия в прениях. Оставляю за собой только одно право — выступить с последним словом", - указал он

После этого представитель прокуратуры зачитала доказательства. Покка она выступала, Олег Орлов* читал роман Франца Кафки "Процесс". Так как свидетели обвинения в суд не явились, заседание было перенесено. Суд назначил заседания на 21 и 26 февраля.

Ужесточение обвинения Олегу Орлову* после повторного расследования дела о дискредитации армии увеличило шансы прокуратуры добиться для подсудимого лишения свободы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юрист и правозащитники.

Напомним, 11 октября 2023 года Головинский райсуд приговорил Орлова* к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. Правозащитник назвал неправосудным решение суда. 26 октября 2023 года он подал апелляционную жалобу на приговор, в тот же день стало известно, что прокуратура также оспорила решение суда, потребовав заменить штраф правозащитнику на три года лишения свободы. Ведомство заявило, что правозащитник испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России, а также вместе с "Мемориалом" продолжает подрывать стабильность гражданского общества.

14 декабря 2023 года суд рассматривал апелляцию на приговор Орлову*. Прокурор заявил на заседании, что в материалах дела не указан мотив Орлова. Он потребовал отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру. Защита призвала оправдать правозащитника, но суд согласился с прокурором. Адвокат пообещала, что возврат дела в прокуратуру будет обжалован в кассационной инстанции. 27 декабря 2023 года стало известно, что дело возвращено следователю. Он сообщил Орлову* о новой экспертизе статьи правозащитника.

Поводом для обвинения Орлова* стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова*, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.