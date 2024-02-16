Правозащитники оценили риски лишения свободы Олега Орлова*

16 февраля 2024, 12:45

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Ужесточение обвинения Олегу Орлову* после повторного расследования дела о дискредитации армии увеличило шансы прокуратуры добиться для подсудимого лишения свободы, указали юрист и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд в Москве приступил к повторному рассмотрению уголовного дела сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова*, обвиняемого в дискредитации армии. Поддержать правозащитника пришли не менее нескольких десятков человек.

11 октября 2023 года Головинский райсуд приговорил Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. И Орлов и прокуратура оспорили решение суда, при этом прокуратура потребовала для правозащитника три года лишения свободы, заявив, что он испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России. В апелляционном суде дело было возвращено на повторное следствие. Оно завершилось в конце января, к обвинению добавлены мотивы ненависти и вражды. Орлов* отметил, что на экспертизу его статьи, которая стала основанием для появления в деле отягчающих обстоятельств, ушел всего лишь день, а приведенные в ней выводы нелогичны.

Возобновление суда над Олегом Орловым не обосновано законом, считает адвокат Марина Агальцова. "Прокуратура просила отменить приговор, потому что не доказан был мотив политической ненависти. И по закону, если обвинение оплошало и не доказало что-то, то человека нужно признать невиновным. Но здесь прокуратура сказала: дорабатывайте и представьте. Это само по себе незаконно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Теперь судебное следствие создало "большие риски" для Орлова, отметила адвокат. "Опасности больше для исхода дела. Потому что прокуратура исправляет свою «ошибку», и в этот раз представили новое обвинительное заключение, где указывают на мотив «разжигания ненависти в адрес военнослужащих»", - пояснила она.

Новое рассмотрение более опасно в плане ожидаемого приговора Орлову, согласился правозащитник Александр Верховский*. Но, по его словам, аналогии со случаем Кагарлицкого нет.

13 февраля апелляционный суд ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма, заменив штраф на 5 лет лишения свободы, сообщило в тот же день РИА Новости.

"В деле Кагарлицкого никакого доследования не было. Просто прокуратура не была согласна с приговором, обжаловала его, и апелляционный суд решил, что первая инстанция не все учла, и приговор изменил. А в случае Орлова прокуратура сама признала, что дело недорасследовано и надо доследовать, выяснить мотив. Суд отправил на доследование. Так бывает очень редко, чтобы прокуратура сама заявила, что недостаточно расследовали дело, давайте ещё раз расследуем", - сказал Верховский корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в новом обвинении заявлен мотив дискредитации армии, и это существенно меняет положение Орлова. "Потому что изменяется состав преступления. Если ранее мотива ненависти в деле не было, то теперь он есть. А это, согласно УК, общее отягчающее обстоятельство. Наличие отягчающего обстоятельства меняет дело. Особенно в делах по обвинению в дискредитации ВС. Когда Орлова судили в первый раз, статья была небольшой тяжести, и его не должны были приговаривать к лишению свободы, потому что преступление совершено впервые, без отягчающих обстоятельств. В настоящее время из-за отягчающих обстоятельств могут принять решение о лишении свободы. Хотя вообще суды в большинстве дел не присуждают по этой статье лишения свободы. Поэтому главная коллизия суда - согласится ли судья с присутствием мотива ненависти в деле Орлова", - резюмировал Верховский.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* отметила, что доследование после суда иногда бывает. "Но здесь исправили «недоработку» обвинения. К сожалению, есть риск ужесточения наказания. К тому же, Орлова перед судом сделали "иностранным агентом" (это произошло 2 февраля. – Прим. "Кавказского узла"). Но никаких прогнозов не хочу делать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

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