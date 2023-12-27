Назначена новая экспертиза по делу Орлова

27 декабря 2023, 17:20

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Следователь на допросе сообщил правозащитнику Олегу Орлову, что будет проведена новая экспертиза статьи, которая стала поводом для обвинения Орлова в дискредитации военных.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря в Москве суд рассматривал апелляцию на приговор сопредседателю Центра защиты прав человека "Мемориал" Олегу Орлову. Прокурор в суде отказался от требований, заявленных в апелляционном представлении, объяснив, что в материалах дела не указан мотив Орлова, и потребовал отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру. Защита призвала оправдать Орлова. Суд согласился с прокурором и принял решение отменить приговор Орлову. Адвокат сообщила, что возврат дела в прокуратуру будет обжалован в кассационной инстанции, Орлов обвинил прокуратуру в нечестности.

11 октября Головинский райсуд Москвы приговорил Олега Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. При этом прокурор просил суд оштрафовать Орлова на 250 тысяч рублей. Защита заявляла о том, что статья о дискредитации армии противоречит Конституции и международному праву. Сам Орлов назвал неправосудным решение суда. 26 октября сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор. В тот же день стало известно, что прокуратура также оспорила решение суда, потребовав заменить штраф правозащитнику на три года лишения свободы. Прокуратура аргументировала изменение своей позиции тем, что правозащитник испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации, а также вместе с "Мемориалом" продолжает подрывать стабильность гражданского общества.

Дело Олега Орлова из прокуратуры возвращено следователю Илье Савченко, сегодня состоялся допрос правозащитника, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

"Допрос занял всего 15 минут и состоял из одного вопроса. "Поясните, с какой целью вы написали и опубликовали статью?" - спросил Савченко", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

Следователь проинформировал, что подписано постановление о назначении дополнительной лингвистической судебной экспертизы. Ее поручили Институту криминалистики Центра специальной техники ФСБ.

Напомним, на рассмотрении дела в суде первой инстанции, 21 июля, защита Олега Орлова усомнилась в качестве проведенной экспертизы статьи, отметив множество ошибок и невнятные доводы эксперта. Приглашенные защитой эксперты заявили в суде, что экспертиза выполнена на низком научном уровне. Защита указала, что эксперты некомпетентны и пристрастны, в своем заключении они не применяли заявленные методы и методики, а в заключении не используются научные источники. 18 августа защита попросила направить запросы для проверки специальных знаний Крюковой и Тарасова - авторов лингвистической экспертизы, однако судья отклонила это ходатайство.

Резкое изменение позиции прокуратуры в апелляционном представлении и требование приговорить правозащитника Олега Орлова к реальному сроку за дискредитацию армии может быть связано с недовольством вышестоящей инстанции действиями обвинения в процессе. Доводы о враждебности Орлова и отсылка к уголовному преследованию правозащитника по делу о клевете выглядят несостоятельными, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и юристы.

Напомним, поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал". Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**".

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