13 декабря 2023, 22:48

Правозащитники назвали нелепым разворот обвинения в деле Орлова

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Резкое изменение позиции прокуратуры в апелляционном представлении и требование приговорить правозащитника Олега Орлова к реальному сроку за дискредитацию армии может быть связано с недовольством вышестоящей инстанции действиями обвинения в процессе. Доводы о враждебности Орлова и отсылка к уголовному преследованию правозащитника по делу о клевете выглядят несостоятельными, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и юристы.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор Орлову, оштрафованному на 150 тысяч рублей по обвинению в дискредитации армии. В тот же день стало известно, что прокуратура также оспорила решение суда, потребовав заменить штраф правозащитнику на три года лишения свободы. Прокуратура аргументировала изменение своей позиции тем, что Орлов испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации, а также вместе с "Мемориалом" продолжает подрывать стабильность гражданского общества,

11 октября Головинский райсуд Москвы приговорил Олега Орлова к штрафу, признав его виновным в дискредитации армии. При этом прокурор просил суд оштрафовать Орлова на 250 тысяч рублей. Защита заявляла о том, что статья о дискредитации армии противоречит Конституции и международному праву. Сам Орлов назвал неправосудным вынесенный ему приговор.

Ужесточение требований прокуратуры уже после приговора в суде первой инстанции выглядит как правовой абсурд, сказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Логике это не поддаётся.Обвинение просило наказание в 250 тысяч рублей штрафа. И если бы прокурор выразил недовольство, что назначен штраф в 150 тысяч, это понятно. Но он меняет позицию. Более того, прокуроры заявляют, что Орлов, мол, делал что-то после приговора. Но если он что-то и делал, это уже другое деяние и к уже завершённому делу отношения не имеющее. Кроме того, прокуратура постоянно напоминает, что Орлов был привлечен ранее к уголовной ответственности. Однако он был оправдан, а значит не было ни события, ни состава преступления. Это упоминание совершенно нелепо", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дело о клевете было возбуждено против Олега Орлова в связи с его высказываниями об ответственности главы Чечни Рамзана Кадырова за убийство сотрудницы ПЦ "Мемориал" Натальи Эстемировой. Хамовнический суд Москвы признал Орлова невиновным и 14 июня 2011 года вынес ему оправдательный приговор. Это решение суда было оспорено, однако суд прекратил дело в связи с декриминализацией статьи о клевете.

Правозащитница полагает, что такие отчаянные действия прокуратуры продиктованы недовольством вышестоящей к ней инстанции. "Но в итоге эта жалоба будет направлена ещё больше против работы прокуратуры в деле Орлова. Надеюсь, что судья окажется мудрее прокуратуры", - заявила Ганнушкина*.

Такие действия прокуратуры совершенно беспрецедентны, сказала адвокат Марина Агальцова. "В суде первой инстанции они запрашивали одно. А в апелляцию резко выходят на другую позицию. В целом, в уголовном процессе суд не связан требованиями прокуратуры и назначает наказание в зависимости от своего понимания ситуации. Но такое поведение прокуратуры немыслимое и в практике моей и моих коллег такого не было", - сказала она.

По ее мнению, это не попытка продемонстрировать жестокость. "У меня складывается ощущение, что кто-то кому-то "надавал по шапке" за этот процесс, за то, что просили штраф. Поэтому они пошли на повышение наказания", - пояснила Агальцова.

Поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Глава исследовательского центра "Сова" Александр Верховский также отметил, что такое бывает очень редко. "И объявление прокуратуры странное: мол, на суде Орлов показал свою враждебность. Мало того, что это по существу звучит диковато, но и по форме: а почему ж тогда прокурор этого прямо на суде не понял. Собственно, наказание по статье 280.3 без лишения свободы - это скорее норма. Просто мы больше слышим и жестоких приговорах известным активистам и потому боялись этого для Орлова. Вот и теперь боимся", - сказал он.

Олег Орлов воздержался от комментариев и прогнозов о решении суда и дальнейшей деятельности. "Возможно, сегодня последний день на свободе" , - сказал он.

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Примечание:

"Орлов назвал неконституционной вменяемую ему статью", "Суд отказал прокурору в требовании психиатрической экспертизы Орлова", "Олег Орлов отказался признать вину в дискредитации армии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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