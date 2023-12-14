Орлов обвинил прокуратуру в нечестности

14 декабря 2023, 15:43

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Прокуратура, добившись возврата дела, нарушила принципы состязательности процесса, заявили правозащитник Олег Орлов и его общественный защитник Дмитрий Муратов*. Защита обжалует возврат дела в прокуратуру в кассационной инстанции, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Москве суд рассматривал апелляцию на приговор сопредседателю Центра защиты прав человека "Мемориал" Олегу Орлову. Прокурор в суде отказался от требований, заявленных в апелляционном представлении. Он объяснил это тем, что в материалах дела не указан мотив Орлова, потребовав отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру. Защита призвала оправдать Орлова. Суд согласился с прокурором и принял решение отменить приговор правозащитнику Олегу Орлову.

11 октября Головинский райсуд Москвы приговорил Олега Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. При этом прокурор просил суд оштрафовать Орлова на 250 тысяч рублей. Защита заявляла о том, что статья о дискредитации армии противоречит Конституции и международному праву. Сам Орлов назвал неправосудным решение суда. 26 октября сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор. В тот же день стало известно, что прокуратура также оспорила решение суда, потребовав заменить штраф правозащитнику на три года лишения свободы. Прокуратура аргументировала изменение своей позиции тем, что правозащитник испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации, а также вместе с "Мемориалом" продолжает подрывать стабильность гражданского общества.

Правозащитник Олег Орлов вышел из здания суда под аплодисменты публики, которая ждала его, несмотря на мороз. Он заявил, что прокуратура ведёт нечестную игру, вернув его дело из суда. "Это, как заметил мой защитник и друг Дмитрий Муратов*, если бы в поединке боксер был отправлен в нокаут, а рефери сказал, что все в порядке и поединок надо переиграть. Прокуратура уже была в нокауте", - сказал Орлов журналистам.

По его словам, он не намерен прекращать правозащитную деятельность. "Неужели думаете, что я отказался бы от правозащитной деятельности, выйдя из этого суда", - сказал он в ответ на вопрос "Кавказского узла".

До этого, выступая в прениях в суде, общественный защитник Орлова Дмитрий Муратов* заявил, что своими нелогичными действиями прокуратура усомнилась сама в себе. "Что это за правовой буллинг? Нужно во что бы то ни стало посадить 70-летнего человека", - возмутился он.

Орлов в ходе заседания попросил оправдать его, а не возвращать в прокуратуру дело. "Если у нас состязательный процесс, то нужно отказать прокуратуре в возврате дела. Чтобы не дать вновь выдумать облыжные доказательства", - заявил Орлов в суде.

В своём последнем слове в Мосгорсуде он повторил сделанные им заявления в суде первой инстанции. "Я не сожалею ни о чем. Не сожалею о том, что выступал против <военной операции>. И меня задело обвинение в ненависти к российскому государству. Я государственник. Я люблю свою страну и хочу сильной власти, ограниченной законом", - подчеркнул Орлов.

Адвокат Орлова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что защита будет обжаловать отмену приговора и возврат дела в прокуратуру в кассационной инстанции. "Но дело уже будет передано в прокуратуру и начнется, вероятно, новое следствие ", отметила она.

Резкое изменение позиции прокуратуры в апелляционном представлении и требование приговорить правозащитника Олега Орлова к реальному сроку за дискредитацию армии может быть связано с недовольством вышестоящей инстанции действиями обвинения в процессе. Доводы о враждебности Орлова и отсылка к уголовному преследованию правозащитника по делу о клевете выглядят несостоятельными, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и юристы.

Напомним, поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

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