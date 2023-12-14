Сторонники Орлова пришли поддержать его в Мосгорсуд

14 декабря 2023, 10:32

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Требование прокуратуры в апелляционном представлении приговорить Олега Орлова к реальному сроку за дискредитацию армии не должно быть удовлетворено, считают пришедшие в суд поддержать правозащитника его друзья и коллеги.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 октября сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор Орлову, оштрафованному на 150 тысяч рублей по обвинению в дискредитации армии. В тот же день стало известно, что прокуратура также оспорила решение суда, потребовав заменить штраф правозащитнику на три года лишения свободы. Прокуратура аргументировала изменение своей позиции тем, что Орлов испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации, а также вместе с "Мемориалом" продолжает подрывать стабильность гражданского общества.

11 октября Головинский райсуд Москвы приговорил Олега Орлова к штрафу, признав его виновным в дискредитации армии. При этом прокурор просил суд оштрафовать Орлова на 250 тысяч рублей. Защита заявляла о том, что статья о дискредитации армии противоречит Конституции и международному праву. Сам Орлов назвал неправосудным вынесенный ему приговор.

Сегодня в Мосгорсуде разбирается апелляция на приговор Олегу Орлову. У суда выстроилась большая очередь, многие пришли на это заседание. Среди них защитник Орлова Дмитрий Муратов, бывший омбудсмен Владимир Лукин, правозащитник Ян Рачинский, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Сам Орлов пришел в зал суда с вещами.

Возле зала суда выстроилась группа поддержки Орлова, в основном представители правозащитных организаций. Перед залом приставы выставили ограждение из скамеек. Ситуация несколько накалилась из-за того, что один из приставов грубо воспрепятствовал попытке Муратова снять на телефон Орлова. Муратов взорвался, требуя у пристава не трогать его имущество, а также показать, где указан запрет снимать в коридоре суда.

Историк Алексей Макаров постоянно ходит поддержать Олега Орлова. Он считает нелогичным поведение прокуратуры. "Надеюсь ,что ужесточения, которого требует обвинение, не будет", - сказал он.

Сергей Бабицкий специально приехал на суд. Он также надеется на лучший исход. "Думаю, суд не будет назначать лишение свободы", - сказал Сергей Бабицкий.

Напомним, сам Олег Орлов воздержался от комментариев и прогнозов о решении суда и дальнейшей деятельности. "Возможно, сегодня последний день на свободе", - сказал он "Кавказскому узлу" 13 декабря.



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