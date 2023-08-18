Олег Орлов. Cкриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=HavLMnJYgTc

18 августа 2023, 13:28

Суд отказал защите Орлова в допросе следователя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве отказался удовлетворить просьбу защиты допросить следователя, который вел дело правозащитника Олега Орлова о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля защита Олега Орлова усомнилась в качестве проведенной Александром Тарасовым экспертизы, отметив множество ошибок и невнятные доводы эксперта. Приглашенные защитой эксперты заявили в суде, что экспертиза выполнена на низком научном уровне.

8 июня суд в Москве начал рассматривать уголовное дело сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации военных. Орлову грозит до трех лет лишения свободы. В суде Олег Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения. Орлов и его общественный защитник - главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов - констатировали, что уголовное преследование правозащитника за публикацию противоречит закрепленной в Конституции свободе выражения мнений.

Сегодня на заседании суда по делу Олега Орлова адвокат Катерина Тертухина заявила ходатайство с просьбой к суду направить запросы для проверки специальных знаний Крюковой и Тарасова — авторов лингвистической экспертизы, однако судья отклонила это ходатайство, сообщил в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал".

Также адвокат ходатайствовала о допросе следователя, который вел досудебное расследование. По мнению защиты, Савченко - один из ключевых свидетелей. "Во-первых, следователь может объяснить обстоятельства, связанных с появлением в деле свидетелей обвинения, представителей движения «Ветераны России» Вадима Мироненко и Сергея Бохонько и их показаниями на досудебной стадии", - приводятся в публикации слова Тертухиной.

Защита обратилась к специалисту Елене Новожиловой с просьбой выполнить автороведческое заключение, и она пришла к выводам, что показания Мироненко и Бохонько скопированы один с другого, отмечается в сообщении. "Если есть сомнения в добропорядочности следователя, суд не только вправе, но и обязан поставить вопрос о том, чтобы уточнить обстоятельства и проверить законность следственной деятельности… Во-вторых, следователя Савченко необходимо допросить в суде, чтобы установить обстоятельства подготовки лингвистического заключения экспертов Крюковой и Тарасова", - заявила адвокат.

Она попросила приобщить к материалам заключение специалиста Новожиловой и вызвать в суд в качестве свидетеля следователя Савченко. Олег Орлов поддержал просьбу. "Поддерживаю, поскольку в деле есть два протокола, которые не могут считаться допустимыми, так как они изготовлены путем копирования", - сказал он.

Судья отклонила ходатайство. «Мнение следователя изложено в обвинительном заключении», - приводятся в публикации ее слова.

Напомним, 21 марта стало известно, что Олег Орлов стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации армии. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

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Примечание:

"Журналистка задержана у суда во время процесса по делу Орлова", "Норвежский Нобелевский комитет выступил в поддержку Орлова", "Олег Орлов отказался признать вину в дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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