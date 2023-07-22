Защита Орлова усомнилась в выводах экспертизы

22 июля 2023, 01:57

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Защита сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова усомнилась в качестве проведенной Александром Тарасовым экспертизы, отметив множество ошибок и невнятные доводы. Приглашенные защитой эксперты заявили, что экспертиза выполнена на низком научном уровне. Активисты, которые не смогли попасть в зал суда, заявили, что пришли, чтобы выразить поддержку Орлову, и надеются на лучший исход.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня суд в Москве начал рассматривать уголовное дело сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации военных. Орлову грозит до трех лет лишения свободы. В суде Олег Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения. Орлов и его общественный защитник Дмитрий Муратов констатировали, что уголовное преследование правозащитника за публикацию противоречит закрепленной в Конституции свободе выражения мнений. На заседании 21 июля Дмитрий Муратов в ходе допроса эксперта Александра Тарасова указал суду на недопустимость юридической оценки в лингвистической экспертизе, в частности, утверждения, что Орлов дискредитировал российскую армию. Олег Орлов подчеркнул, что давать оценку его политическим взглядам не в компетенции эксперта.

21 марта стало известно, что Олег Орлов стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации армии. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Заседание 21 июля по делу о дискредитации российской армии, возбужденному против Олега Орлова, прошло в интенсивном перекрестном допросе эксперта Александра Тарасова, передает корреспондент "Кавказского узла".

Александр Тарасов заявил, что при проведении экспертизы использовал методику проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы авторства Кукушкина, Сафонова и Секераж. Защита Орлова указала, что в списке литературы, использованной в заключении, эта методика не упоминается.

Первым вопросы задавал защитник Орлова, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. «Что такое креолизованный текст», - спросил он эксперта, уточнив также, а как правильно писать "креолизация" или "креализация".

«Можно и так и так. Креолизованный текст имеет вербальную и невербальную часть. К невербальной части относится разный шрифт, картинки и прочие добавки к нему», - ответил эксперт.

«И что, в тексте Орлова это было?» - спросил Муратов. «Нет, но креолизация текста может быть у всех. Степень креолизации у Орлова нулевая», - сказал Тарасов.

«А зачем же вы посвятили целый раздел экспертного заключения креолизации. Вы деньги за объем получали?» - спросил общественный защитник.

Далее Муратов затронул концепцию паралингвистических текстов в экспертизе. «Паралингвистический текст подразумевает наличие не только словесных способов, но, к примеру, свиста, шепота, телодвижений. Покажите, где это в статье Орлова?» - спросил он. Ответ эксперта был похожим на ответ на вопрос о креолизации, что это «теория», не относящаяся к сути экспертизы о статье Орлова.

Муратов отметил множество грамматических ошибок в экспертном заключении. «Как человек с таким количеством грамматических ошибок может делать экспертизу?» - поинтересовался он. «Вопрос снимаю. Он риторический», - сказала судья.

Муратов также обратил внимание на неприемлемое использование слова «дискредитация» в лингвистической экспертизе. «Воздействие на читателей специально сконструированного текста в целях разрушения положительного образа РФ путем дискредитации», - процитировал он отрывок из экспертизы.

"ЭрЭФ" надо говорить, а не "эРФе". Вы мне говорили про грамматические ошибки, вот и я вам» - сказал Тарасов. «Я потренируюсь. Почему же вы даете юридическую оценку, сами называя словом "дискредитация" то, что пишет Орлов», - ответил Муратов, однако эксперт заявил, что отрицает это утверждение. Защитник заявил, что считает, что это показывает необъективность и небеспристрастность Тарасова.

Олег Орлов также задал вопросы Тарасову. «Вы написали, что текст вызывает стрессовую реакцию. Это физиологическое явление. Представление о стрессе сформулировал ученый Ганс Селье. Как вы измеряли уровень стресса у читателей?» - спросил он.

Эксперт заявил, что текст является агрессивным, построен как рекламный и вводит читателя в стресс. «Но вы не ответили, как измерили стресс», - вновь спросил Орлов.

«Я знаю это. Не надо измерять и откапывать мумию Селье», - заявил Тарасов «Тот же Селье писал о эустрессе и дистрессе. Может моя статья оказывать положительное влияние. Может её рекомендуете использовать в качестве лечебного средства?», - спросил Орлов. «Нет не могу. Это вне компетенции моей», - ответил Тарасов.

Далее Орлов поинтересовался, почему в экспертизе написано, что сам правозащитник позиционирует сам себя антироссийским. «Вы же назвали российское государство фашистским», - сказал Тарасов «Вы не разделяете государство, власть и Россию», - сделал вывод Орлов.

Адвокат Орлова Катерина Тертухина спросила эксперта, какое отношение к лингвистической экспертизе имеет книга "Звездные войны", указанная в списке использованной литературы.

«Это аллюзии о темном и светлой стороне, которые бытуют в обществе. А так как современный читатель не помнит "Темные силы нас злобно гнетут" (из революционной песни). У современного человека аллюзия на "Звездные войны"», - сказал Тарасов

«А кто же в России джедаи?» - спросила Тертухина «Не знаю», - сказал эксперт.

«Но вы согласны, что Россией должны управлять джедаи?» - задала вопрос адвокат. Он, однако, был отведён судьёй, а эксперт вновь пустился в путаные рассуждения о «темной» и «светлой» сторонах, «наших» и «чужих».

Тертухина поинтересовалась также мнением Тарасова о правозащитных организациях. «Никакое», - ответил эксперт.

Но адвокат привела примеры того, что Тарасов вместе с другим экспертом озвучивали предвзятую оценку деятельности "Мемориала"* и других организаций.

После допроса эксперта защита ходатайствовала о приобщении заключений, сделанных специалистами, приглашенными адвокатом и об их допросе.

Ведущий научный сотрудник Института русского языка РАН Ирина Левонтина заявила о том, что экспертиза следствия проведена на крайне низком научном уровне. "Теоретическая часть не связана с практической. Слабое владение лингвистической терминологии. Изобилует ошибками. Ошибки говорят о небрежности, о неуважении к обществу и суду. Нарушен базовый принцип объективности. Эксперт не может высказывать свою гражданскую позицию. Кроме того, нельзя чужой текст выдавать за свой без ссылок, кавычек. Нарушен принцип полноты. Например, берется материал и анализируется только фрагмент. Пропущена фраза, что это личное мнение автора. Не показывают методики, которые используют», - рассказала она.

По мнению Левонтиной, недопустим вывод, что Орлов считает свою позицию «правозащитной, антироссийской». «Откуда это взято? Возможно, это эксперт считает, что правозащитная позиция - антироссийская. Но это его субъективное мнение. Также Орлов не оспаривает факты. Он оспаривает интерпретацию того, что вооруженные силы РФ используются в интересах РФ. Вся экспертиза - имитация. Анализа нет. Сначала делаются выводы. Это даже не прикладное исследование. Неуважение к читателю такую ерунду писать», - считает она. «Читатели только мы», - сказала судья.

Собственная автороведческая экспертиза защиты от лингвиста Елены Новожиловой была представлена также суду. Она доказала, что экспертизу следствия нельзя было сделать за указанное экспертами время, сообщила Тертухина.

Новожилова также отметила, что следов Крюковой в культурологии не было, её научная деятельность неизвестна. Она также указала, что даже методика Минюста не использовалась в заключении о статье Орлова

"Методики не указаны и не применялись. Методика Кукушкиной и других авторов Минюста невозможно было применить к вопросам следователя по статье Орлова. То есть в экспертизе научной основы нет. "Звездные войны" и аллюзии - это художественная оценка, которая не имеет отношения к судебной экспертизе. Не определен даже объект исследования. Терминами типа "стереотипы" вообще не оперирует судебная экспертиза. Более 100 ошибок свидетельствует о том, что люди, сделавшие их, не обладают не то что экспертными, но и достаточными школьными знаниями. Шесть часов на экспертизу - очень мало при работе двух человек. Либо её делали в другое время, либо в ином составе», - рассказала Елена Новожилова.

Следующее заседание суда запланировано на 18 августа. Защита будет представлять свои доказательства.

После окончания заседания возле здания суда собралось большое число людей, которые аплодисментами встретили Орлова. Правозащитник выступил перед собравшимися. Хотя действие напоминало небольшой митинг, полиция, в немалом количестве присутствовавшая возле здания суда, не вмешивалась. Орлов в начале зачитал список людей, которые за последний год с лишним были приговорены к реальным срокам по статье о дискредитации или фейках об армии, и призвал выразить солидарность с ними.

У суда корреспондент "Кавказского узла" заметил правозащитника Оюба Титиева и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину.

«Чтобы там не говорили, но поддержать Олега Петровича надо. Мы делаем своё дело, а результат - от Всевышнего», - сказал Оюб Титиев.

Елена Милашина сообщила, что не попала в зал и поэтому не готова комментировать, но заявила о поддержке Орлова.

Присутствовавшие у здания суда люди рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему пришли поддержать Олега Орлова.

Марина, доктор биологических наук, давно знакома с Орловым и, по её словам, не могла не прийти. «Это человеческое отношение. Надеемся всё же на лучший исход», - сказала она.

Ольга также считает важным ценность человеческих отношений в поддержке Орлова и доходчиво объяснила их необходимость. «Представьте, что вас судят и на ваш суд никто не приходит поддержать. Другое дело, когда многие хотят выразить поддержку», - сказала она.

Елена также знакома с Орловым и считает нужным выразить лично сочувствие его положению и поддержку.

Юная девушка с пирсингом не смогла объяснить, почему важна поддержка. «Это как вера, её нельзя обосновать», - считает она.

Михаил Петров был удален из зала заседания за то, что порекомендовал эксперту взять предложенный Муратовым учебник русского языка за 7 класс для подтягивания знаний по грамматике. «Но протокол об административное правонарушении на меня не составили. А Олега Петровича прихожу поддержать, потому что давно знаю о его деятельности», - сказал он.

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал". Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**".

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