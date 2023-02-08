Москвичи пришли поддержать "Мемориал"* в суде

08 февраля 2023, 11:56

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Жители столицы пришли сегодня в Мосгорсуд, чтобы поддержать "Международный Мемориал"* в споре о правомерности передачи его офиса Научно-исследовательскому и просветительскому центру. В суд также прибыли сотрудники ряда дипломатических ведомств.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября 2022 года стало известно, что Тверской суд Москвы признал недействительной сделку о передаче здания ликвидированного "Международного Мемориала"* на Каретном ряду Научно-исследовательскому и просветительскому центру. Таким образом, суд отклонил просьбу защиты передать иск в арбитраж или отложить его рассмотрение и проигнорировал доводы адвокатов о законности сделки. Адвокат Марина Агальцова заявила, что "Международный Мемориал"* обжалует решение суда.

В сентябре 2022 года суд в Москве по требованию прокуратуры арестовал офис ликвидированного "Международного Мемориала"*, законно пожертвованный другой организации, сообщили правозащитники, расценив это как попытку рейдерского захвата имущества.

Сегодня перед заседанием по апелляционной жалобе "Международного Мемориала" около зала заседаний в Мосгорсуде собралась группа людей. Среди как члены "Мемориала", сотрудники и адвокаты, так и журналисты некоторых изданий. Присутствуют и несколько человек из западных диппредставительств, в частности посольств Великобритании и Норвегии в Москве, передал корреспондент "Кавказского узла" из здания суда.

Пришли также и другие слушатели, поддерживающие "Мемориал". В частности, учитель английского языка Наталья объяснила решение прийти в суд тем, что, по ее мнению, с "Мемориалом" поступают несправедливо. "Я уверена,что нужно выражать поддержку, даже если это не меняет дело, но это необходимо моей душе", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Искусствовед Ксения также, не являясь сотрудником "Мемориала", считает важным выразить поддержку правозащитникам. "Пусть и судья увидит, что это не рядовое дело, ментально почувствует важность. На решение это не повлияет, может быть. Но влияние на судью окажет", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ксения.

Напомним, 28 февраля 2022 года апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу.

5 апреля 2022 года стало известно, что по требованию Минюста "Международный Мемориал"* исключен из списка юрлиц, хотя ликвидация организации не завершена. Блокировка счетов "Международного Мемориала"* создала проблему с исполнением решения о его ликвидации, указали правозащитники.

5 апреля 2022 года суд также оставил в силе решение о ликвидации и Правозащитного центра "Мемориал"*. 17 июня того же года команда Правозащитного центра сообщила о создании общественной организации "Центр защиты прав человека "Мемориал" (без образования юридического лица).

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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