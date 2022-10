Нобелевская премия показала роль сообществ "Мемориал"* в защите прав человека

07 октября 2022, 18:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Премией награждено все сообщество "Мемориала"*, а не конкретное юридическое лицо, заявил Олег Орлов. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов*" на благо мира и соблюдения прав человека, указала Светлана Ганнушкина. Премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов", в том числе по защите прав человека в Чечне, подчеркнула Ирина Щербакова.

Как писал "Кавказский узел", Нобелевский комитет сообщил сегодня, что "Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира, сообщил Нобелевский комитет. 27 января депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал" кандидатом на получение Нобелевской премии мира. При выдвижении эстонские депутаты решили не уточнять, какое именно юридическое лицо номинировать на премию.

28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение суда первой инстанции о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. 5 апреля суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. 17 июня команда Правозащитного центра "Мемориал"* сообщила о создании общественной организации "Центр защиты прав человека "Мемориал" (без образования юридического лица).

Лауреатом Нобелевской премии стало сообщество "Мемориал", речь не идет о каком-то юридическом лице, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник, руководитель программы "Горячие точки" Олег Орлов.

"Премией награждено мемориальское сообщество – речь идет о сообществе "Мемориал". Ликвидирован "Международный Мемориал"*, Правозащитный центр "Мемориал"*. Это не означает, что "Мемориала" больше нет. "Мемориал"* ликвидировали, но он продолжает функционировать: создан Центр защиты прав человека "Мемориал" без юридического лица. Мы каждый день публикуем новости, наши юристы работают", - подчеркнул Орлов.

Историк, публицист, член правления ликвидированного "Международного Мемориала" Ирина Щербакова согласна с Орловым, что лауреатом премии стали и правозащитники, и историки.

"Это премия нам всем [и Правозащитному центру "Мемориал", и "Международному Мемориалу"*] – и правозащитникам, и историкам, всем мемориальским организациям. "Международный Мемориал"* ликвидировали, но деятельность и сеть остается. Как будет распределена денежная премия? Все произошло пару часов назад, и сейчас говорить о распределении не могу. Это будет общее решение. Но это не столь важно: куда главнее признание работы, что работа важна, вес премии. Европейские организации, Нобелевский комитет видят продолжение нашей работы, в том числе совместной", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Щербакова.

Касаясь работы Правозащитного центра "Мемориал"*, Щербакова напомнила о нарушениях прав человека в ходе чеченских кампаний и особо отметила работу "Кавказского узла".

"Если говорить о работе моих коллег [ПЦ "Мемориал"*], которую я наблюдала все 30 лет, было проделано очень много… Мы пытались создать свободы, сохранять память, громко говорить о нарушениях прав человека. Мы говорили о военных преступлениях в чеченские войны, как эти преступления были совершены, и это часть правозащитной работы. Историческая часть – конечно же, тоже очень важна. Премия – это шанс продолжения нашей работы", - закончила Щербакова.

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"* Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сказано в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина поздравила коллег и журналистов "Кавказского узла", которые, по ее словам, во многом помогали работе "Мемориала"*. Ганнушкина отметила, что сейчас неясно, какой "Мемориал"* получил премию.

"Ни я, ни сам Норвежский комитет, наверное, не понимает. Как будут вручать? К 10 декабря разберемся [церемония вручения Нобелевской премии проходит ежегодно 10 декабря – прим. "Кавказского узла"]", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ганнушкина.

По ее словам, "Мемориал"* получил премию за "общую многолетнюю работу на благо мира и соблюдения прав человека", а не конкретную, точечную помощь людям или организациям. Юристы "Мемориала"* продолжают помогать жителям Кавказа, программа "Горячие точки" продолжает выпускать аналитические материалы, заверила Ганнушкина.

6 октября Светлана Ганнушкина стала лауреатом Международной премии имени журналистки Анны Политковской от неправительственной организации "RAW in War" ("Reach All Women in War"), с которой Ганнушкина работала до убийства журналистки.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

"Были выиграны дела людей, которых незаконно привлекали к уголовной ответственности. Были совместные дела, в которых участвовали наши ["Мемориала"*] юристы и освещала [их деятельность] Анна Политковская, у которой сегодня день смерти. То, что я считаю своим достижением, в то время, когда была в Комиссии по правам человека, которая стала в последствии Советом по правам человека при президенте - это остановка в 2002 году аврального закрытия лагерей для беженцев [речь идет о беженцах из Чечни в соседнюю Ингушетию из-за второй чеченской войны – прим. "Кавказского узла"]. В разрушенную полностью Чечню вывозили людей со всем скарбом и высаживали зимой. И хоть впоследствии лагеря все же закрыли, но на это ушло два года. Это достижение, в котором я участвовала, и причина, по которой я была в Комиссии", - рассказала Ганнушкина.

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.