Прокурор отказался от требования реального срока для Орлова

14 декабря 2023, 11:14

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Гособвинитель в Мосгорсуде отказался от требований, заявленных в апелляционном представлении по делу правозащитника Олега Орлова, обвиненного в дискредитации РФ.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Москве суд рассматривает апелляцию на приговор Олегу Орлову.

11 октября Головинский райсуд Москвы приговорил Олега Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. При этом прокурор просил суд оштрафовать Орлова на 250 тысяч рублей. Защита заявляла о том, что статья о дискредитации армии противоречит Конституции и международному праву. Сам Орлов назвал неправосудным вынесенный ему приговор. 26 октября сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор. В тот же день стало известно, что прокуратура также оспорила решение суда, потребовав заменить штраф правозащитнику на три года лишения свободы. Прокуратура аргументировала изменение своей позиции тем, что Орлов испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации, а также вместе с "Мемориалом" продолжает подрывать стабильность гражданского общества.

Прокурор в суде отказался от требований, заявленных в апелляционном представлении. Он объяснил это тем, что в материалах дела не указан мотив Орлова, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Ходатайствую об отмене приговора и прошу вернуть дело в прокуратуру", - заявил обвинитель.

Защита потребовала оправдать Орлова.

Ходатайство адвоката о приостановке дела связи с подачей в Конституционный суд заявления о соответствии Основному закону статьи 280.3 УК РФ было отклонено.

В зал суда были допущены только журналисты и несколько слушателей. Большая часть публики осталась в коридоре.

Напомним, сам Олег Орлов перед заседанием воздержался от комментариев и прогнозов о решении суда и дальнейшей деятельности. "Возможно, сегодня последний день на свободе", - сказал он "Кавказскому узлу" 13 декабря. В суд он сегодня пришел с вещами, будучи готовым к обвинительному приговору.

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