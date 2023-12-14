14 декабря 2023, 12:41

Приговор Орлову отменен

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд согласился с прокурором и принял решение отменить приговор правозащитнику Олегу Орлову.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Москве суд рассматривает апелляцию на приговор Олегу Орлову. Прокурор в суде отказался от требований, заявленных в апелляционном представлении. Он объяснил это тем, что в материалах дела не указан мотив Орлова, потребовав отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру. Защита потребовала оправдать Орлова.

11 октября Головинский райсуд Москвы приговорил Олега Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. При этом прокурор просил суд оштрафовать Орлова на 250 тысяч рублей. Защита заявляла о том, что статья о дискредитации армии противоречит Конституции и международному праву. Сам Орлов назвал неправосудным решение суда. 26 октября сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор. В тот же день стало известно, что прокуратура также оспорила решение суда, потребовав заменить штраф правозащитнику на три года лишения свободы. Прокуратура аргументировала изменение своей позиции тем, что правозащитник испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации, а также вместе с "Мемориалом" продолжает подрывать стабильность гражданского общества.

Мосгорсуд отменил приговор и принял решение вернуть дело в Тверскую межрайонную прокуратуру.

Орлов и защита восприняли решение спокойно, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде остается в силе, уточнил в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал".

Напомним, в зал суда были допущены только журналисты и несколько слушателей. Большая часть публики осталась в коридоре. Сам Олег Орлов перед заседанием воздержался от комментариев и прогнозов о решении суда и дальнейшей деятельности. "Возможно, сегодня последний день на свободе", - сказал он "Кавказскому узлу" 13 декабря. В суд он сегодня пришел с вещами, будучи готовым к обвинительному приговору.

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Примечание:

"Орлов назвал неконституционной вменяемую ему статью", "Суд отказал прокурору в требовании психиатрической экспертизы Орлова", "Олег Орлов отказался признать вину в дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 декабря 2023, 13:12

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14 декабря 2023, 10:32

  • Сторонники Орлова пришли поддержать его в Мосгорсуд

    Требование прокуратуры в апелляционном представлении приговорить Олега Орлова к реальному сроку за дискредитацию армии не должно быть удовлетворено, считают пришедшие в суд поддержать правозащитника его друзья и коллеги.

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