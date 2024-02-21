Свидетели обвинения допрошены на заседании по делу Олега Орлова*

21 февраля 2024, 18:38

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Свидетели обвинения, представители организации "Ветераны России", продемонстрировали предвзятость к Олегу Орлову* в ходе допроса, отметила защита. Эксперт, которая проводила последнее исследование статьи правозащитника, не смогла в суде пояснить значение использованных ей терминов.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля суд в Москве приступил к повторному рассмотрению уголовного дела сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова*, обвиняемого в дискредитации армии. Поддержать правозащитника пришло не менее нескольких десятков человек. Орлов отказался признать вину и запретил привлекать свидетелей в его защиту, так как полученный им статус иноагента увеличивает риски для тех, кто поддержит его в суде. Также он отказался участвовать в допросах свидетелей обвинения и отвечать на вопросы судьи, оставив за собой право выступить с последним словом. На сегодняшнее заседание по делу Орлова* в Головинский районный суд Москвы пришли представители посольств нескольких стран.

11 октября 2023 года Головинский райсуд приговорил Орлова* к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. И Орлов*, и прокуратура оспорили решение суда, при этом прокуратура потребовала для правозащитника три года лишения свободы, заявив, что он испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России. В апелляционном суде дело было возвращено на повторное следствие. Оно завершилось в конце января, к обвинению добавлены мотивы ненависти и вражды. Орлов* отметил, что на экспертизу его статьи, которая стала основанием для появления в деле отягчающих обстоятельств, ушел всего лишь день, а приведенные в ней выводы нелогичны.

В начале сегодняшнего заседания адвокат Катерина Тертухина подала ходатайство с просьбой разъяснить обвинение - в частности, само понятие дискредитации, пояснить, в каких конкретно сведениях в статье Орлова* есть обоснования "негативной оценки действий вооруженных сил России (ВС РФ), отрицание фактов использования ВС РФ в целях поддержания мира и безопасности", уточнить, в чём выражается реальная "угроза формирования в обществе ложного мнения о действиях ВС РФ, о целях и задачах специальной военной операции" и деятельность какой "некоммерческой организации "Мемориал", которых в реестре НКО Минюста зарегистрировано 210, "направлена на дестабилизацию внутренней обстановки в РФ", следует из трансляции из зала суда, которую вел Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем Telegram-канале.

Судья отклонила ходатайство, после чего начался допрос свидетелей обвинения.

Вадим Мироненко, исполнительный директор движения "Ветераны России", как и второй свидетель обвинения, координатор этого же движения Сергей Бохонько заявили, что не были ранее знакомы с Орловым*. При этом Мироненко отметил, что давно следит за деятельностью Правозащитного центра "Мемориал"** и считает ее деструктивной.

Защита отказалась участвовать в допросе, но заявила о предвзятости свидетеля. Судья перебил адвоката. Олег Орлов* также отказался от участия в допросе. Он добавил, что так можно любого человека привести с улицы и назвать свидетелем.

В ответ на это Мироненко заявил, что Орлов* сделал все, чтобы террористы в Буденновске "ушли от ответственности". "На ваших руках кровь детей из Беслана и "Норд-Оста"… - заявил он.

Ответом на это стали возмущенные выкрики в зале.

Олег Орлов* с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около 1500 человек, парламентеры, среди которых был и Олег Орлов, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей. Впоследствии Орлов* и другие правозащитники много внимания уделяли проблеме похищения людей на Кавказе и жертвам среди мирного населения Чечни и Ингушетии, защите прав женщин на Кавказе.

Напомним, поводом для обвинения Орлова* стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook*** русский перевод статьи Орлова*, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

2 февраля, за две недели до начала рассмотрения дела Орлова* в суде, Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Правозащитник выступал против действий российских войск на Украине и распространял недостоверную информацию о политике российских властей, заявило ведомство.

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал". Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**".

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* включен в реестр иностранных агентов.

** Правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидированы по решению судов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.