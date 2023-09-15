Историк в суде подверг сомнению версию следствия по делу Орлова

15 сентября 2023, 12:24

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В статье правозащитника Олега Орлова, ставшей поводом для уголовного дела о дискредитации армии, не упоминаются вооруженные силы, но есть призыв к дискуссии с автором, указал на заседании суда историк Владислав Аксенов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на пятом заседании Головинского райсуда Москвы по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации армии, начал выступать свидетель со стороны защиты - старший научный сотрудник Института российской истории РАН Владислав Аксенов. Он пояснил, что специализируется на изучении новейшей истории России, а также работает с исторической публицистикой.

8 июня суд в Москве начал рассматривать уголовное дело Олега Орлова. В суде Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения. Орлов и его общественный защитник - главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов* - констатировали, что уголовное преследование правозащитника за публикацию противоречит закрепленной в Конституции свободе выражения мнений.

Адвокат Орлова Катерина Тертухина попросила Владислава Аксенова как эксперта охарактеризовать статью Олега Орлова, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем телеграм-канале, где ведется текстовая трансляция с процесса.

Аксенов заявил в суде, что в статье Олега Орлова не нашел никаких характеристик вооруженных сил. "Это домысливание, попытка приписать автору то, о чем он не заявляет", - сказал он.

Об уголовном преследовании Олега Орлова по делу о дискредитации армии стало известно 21 марта. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Аксенов также подчеркнул, что статья Орлова "имеет все признаки публицистического стиля". В ней формулируется актуальная проблема, приводится аргументация своей позиции, наличествует логика и даже использование научного подхода — компаративизм. В нем есть эмоционально окрашенные заявления. Сам этот факт говорит о том, что автор призывает нас к дискуссии. Кроме того, Орлов упоминает существование противоположного мнения и приводит контраргументы самому себе. Тем самым она не может считаться оскорбительной или написанной с целью дискредитации, тем более вооруженных сил, которые в статье не упомянуты", - сказал свидетель.

Он добавил, что публицистическая статья изначально может быть написана с намерением дискредитации, если автор "сообщает в ней не свою позицию, а то, что от него требует заказчик". "Судя по политической позиции Олега Петровича, здесь это не так", - сказал Аксенов.

Историк отметил, что в статье Олега Орлова увидел "призыв к цивилизованному диалогу". "Когда я читал его статью, я не оскорбился, а захотел подискутировать", - пояснил он.

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