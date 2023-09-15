Муртазали Гасангусейнов приехал к суду поддержать Олега Орлова

15 сентября 2023, 11:40

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На заседании суда в Москве сторона защиты продолжила представлять доказательства в пользу правозащитника Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации армии. Поддержать Орлова приехал отец убитых силовиками в Дагестане братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа свидетели в суде напомнили о правозащитной и законодательной работе сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации армии. Прокурор, которая ведет дело, считает правозащитную деятельность антигосударственной, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина*, которая выступила в суде.

8 июня суд в Москве начал рассматривать уголовное дело Олега Орлова. В суде Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения. Орлов и его общественный защитник - главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов* - констатировали, что уголовное преследование правозащитника за публикацию противоречит закрепленной в Конституции свободе выражения мнений.

Сегодня перед пятым заседанием Головинского райсуда Москвы по делу Орлова приставы "дотошно" досматривали каждого посетителя по несколько минут, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем телеграм-канале, где ведется текстовая трансляция с процесса. "Пришедших на суд они называют «орловцы»", - говорится в публикации.

После начала заседания сторона защиты продолжила предоставлять доказательства, говорится в трансляции. В суде начал выступать в качестве свидетеля старший научный сотрудник Института российской истории РАН Владислав Аксенов. "Я доктор исторических наук, специализируюсь на изучении новейшей истории России, в том числе изучаю общественные настроения, включая патриотические эмоции, идеи, действия. Кроме того, как историк я работаю с исторической публицистикой", - пояснил он суду.

Поддержать Орлова пришел Муртазали Гасангусейнов, отец убитых силовиками в Дагестане братьев-пастухов, следует из видеотрансляции на YouTube-канале издания RusNews. Он сообщил, что прибыл дать показания в защиту Олега Орлова. «Я отец умышленно убитых правоохранительными органами братьев Гасангусейновых. «Мемориал» оказался единственным органом в России, который помогал простому человеку найти хоть какую-то справедливость», - сказал он.

Напомним, об уголовном преследовании Олега Орлова по делу о дискредитации армии стало известно 21 марта. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал". Материалы о судах над "Мемориалами"*** и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"***".

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* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

*** организация была внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.