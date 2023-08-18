Свидетели по делу Орлова рассказали о важности его работы

18 августа 2023, 22:24

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Допрошенные в суде свидетели напомнили о правозащитной и законодательной работе Орлова, а также о том, что в Буденновске он добровольно предложил себя в заложники Басаеву, чтобы освободить пленных. Прокурор, которая ведет дело Орлова о дискредитации армии, считает правозащитную деятельность антигосударственной, отметила Светлана Ганнушкина*, которая выступила сегодня в суде.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве сегодня отказался удовлетворить просьбу защиты допросить следователя, который вел дело правозащитника Олега Орлова о дискредитации армии. 21 июля защита Олега Орлова усомнилась в качестве проведенной Александром Тарасовым экспертизы, отметив множество ошибок и невнятные доводы эксперта. Приглашенные защитой эксперты заявили в суде, что экспертиза выполнена на низком научном уровне.

8 июня суд в Москве начал рассматривать уголовное дело сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации военных. Орлову грозит до трех лет лишения свободы. В суде Олег Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения. Орлов и его общественный защитник - главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов - констатировали, что уголовное преследование правозащитника за публикацию противоречит закрепленной в Конституции свободе выражения мнений.

Сегодня на заседании суда по делу Орлова вновь было много людей, пришедших его поддержать. Несмотря на дождь, значительное число людей оставались на улице, пытаясь, всё же пробиться в здание суда и в зал заседаний, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

По словам очевидицы, присутствовавшей на заседании, зал был полон. Она отметила, что многие из соратников Орлова пошли на заседание Мосгорсуда о ликвидации Сахаровского центра* (Мосгорсуд сегодня удовлетворил административный иск управления Минюста Москвы о ликвидации Сахаровского центра* - прим. "Кавказского узла"). "Но и кроме них было немало людей. В том числе, представители дипломатических миссий целого ряда европейских стран", - рассказала она.

Эксцессов ни в зале, ни рядом со зданием суда не было. Но по мнению председателя Комитета "Гражданское содействие"* Светланы Ганнушкиной*, которая была на заседании как свидетель, обстановка была после заседания несколько агрессивной. "Это зависело не столько от самого персонала суда, который наводит порядок, сколько от тех установок, что им даны. Много пожилых людей, которые из зала выходят медленно. Зачем выталкивать людей, тем более интеллигентных, не склонных нарушать порядок. Почему это происходит, мне непонятно", - сказала она.

Олег Орлов пояснил смысл поданных сегодня защитой ходатайств. По его словам, ходатайство о затребовании судом подтверждения компетенции двух экспертов было подано, "потому что есть основания сомневаться в наличии у них компетенции". "Ходатайство было отклонено. Но само оно и документы, доказывающие отсутствие компетенции у двух так называемых экспертов были приобщены к делу", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Отказался удовлетворить суд и ходатайство о допросе следователя Ильи Савченко, который вёл дело. "К следователю много вопросов. Прежде всего, по так называемым свидетелям. Ведь они меня лично не знают. На каком основании они были приглашены? У двух свидетелей на 97% идентичные протоколы допросов, показания совпадают вплоть до запятых. Между прочим, судья во время допроса этих свидетелей сама сказала, что вопрос, почему совпадают показания должен быть обращен к следователю. Поэтому мы и хотели задать этот вопрос следователю на судебном заседании. Но ходатайство не было удовлетворено", - отметил Орлов.

На заседании были допрошены четыре свидетеля защиты — Владимир Лукин, Юлий Рыбаков, Светлана Ганнушкина* и Султанхан Ибрагимов из Дагестана.

Кейс Ибрагимова - один из конкретных примеров как правозащитники, Правозащитный центр "Мемориал"** помог в отстаивании нарушенных прав, пояснил Орлов. "Я к этому имел отношение как руководитель программы "Горячие точки", - пояснил Орлов.

Житель Дагестана Султанхан Ибрагимов был оправдан судом после обвинений в двух убийствах. Правозащитники в 2018 году указали в жалобе в ЕСПЧ, что Ибрагимов после избиений и пыток взял на себя убийства, которых не совершал, но расследование его жалоб на пытки так и не было проведено. 13 октября 2022 года ЕСПЧ присудил Ибрагимову компенсацию в55 тысяч евро.

В суде Ибрагимов рассказал свою историю, а также сообщил, что обстоятельства похищения и избиений до сих пор никто не расследованы и ответственные за пытки не наказаны, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавшая в зале суда слушатель процесса. По ее словам, остальные свидетели давали в основном показания, характеризующие личность и деятельность Олега Орлова.

Светлана Ганнушкина* рассказывала в суде о личности и работе Олега Орлова. "Самое грустное для меня, что прокурор считает правозащитную деятельность антигосударственной. Я не слышала ранее выступлений прокурора. Но сделала такой вывод из вопроса адвоката. Она отметила, что прокурор говорила о правозащите как об антигосударственной деятельности. Это очень печально. Прокурор открывала Конституцию? Вторую главу, которая вся посвящена правам человека и их защите?" - сообщила Ганнушкина*.

При этом, по её словам, прокурор не задала ни единого вопроса и лишь оживилась на тех показаниях, которые, вероятно, хотела использовать как довод обвинения. "Ни мне, ни следующему свидетелю не было вопросов. Прокурор лишь однажды с удивлением стала что-то строчить, когда я сказала, что права человека нарушает исключительно государство и это характерно для всех стран. Видимо, как-то будет реагировать. Хотя это азы правозащитной деятельности", - подчеркнула Ганнушкина*.

Бывший омбудсмен России Владимир Лукин рассказал в суде, что плотно сотрудничал с Орловым во время работы уполномоченным по правам человека с 2004 по 2014 гоад, Орлов входил в экспертный совет уполномоченного по правам человека в России. "Я могу объективно сказать, что Орлов был одним из самых активных, последовательных, въедливых правозащитников. Я могу привести множество примеров того, как его деятельность приносила пользу", - приводится фрагмент выступления Лукина в Telegram-канале Центра защиты прав человека "Мемориал", который вел текстовую трансляцию заседания.

Лукин в частности напомнил, что орлов был одним из тех, кто во время теракта в Буденновске предложил себя Басаеву, чтобы их жизни были под вопросом вместо жизней тех, кто находился в опасности.

Правозащитник, бывший депутат Госдумы Юлий Рыбаков был одним из тех, кто вместе с Орловым добровольно предложил себя в заложники в Буденновске.

"Я знаком в Орловым более 30 лет. Сначала знакомство состоялось в Верховном совете России. Я был главой Комитета по правам человека, а Орлов был помощником члена Верховного Совета — Ковалева. Мы работали над законом о реабилитации жертв политических репрессий. Когда я стал депутатом Госдумы, мы уже там продолжали работу над законами. Помимо деловых отношений, судьба распорядилась так, что мы оказались участниками трагических событий, который позволили мне увидеть Орлова не только как правозащитника, но и как гражданина своей страны", - приводятся в трансляции его слова.

Он рассказал, что вместе с Орловым они оказались в Грозном в декабре 1994 года в момент штурма города федеральными войсками. "Нам пришлось сидеть в подвале — шла перекрестная стрельба, все горело. И мы сидели подвале до утра с Олегом Петровичем. А утром туда вошел чеченский боевой командир. Он подошел к столу и высыпал на стол из мешка гору простреленных и окровавленных солдатских книжек и удостоверений. Орлов спросил, что будет с этими документами. "Война кончится — отдадим", - ответил чеченец. Но мы понимали, что война может затянуться, а матери и близкие не узнают судьбу солдат. И мы с Орловым сели и переписали все данные, чтобы передать списки. Данные пленных и убитых солдат фиксировал в большей степени Олег Орлов. Все последующие годы Орлов занимался освобождением пленных как один из руководителей "Мемориала"**", - отметил Рыбаков.

После заседания, на выходе из здания суда, Орлова встретили аплодисментами. В своем выступлении перед публикой правозащитник вновь указал, что он не единственный, кто по аналогичным статьям преследуется в современной России и назвал ряд имён, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Пришедший сегодня к суду историк Алексей Макаров объяснил, почему приходит поддержать Орлова. "Я историк и занимался историей диссидентского движения. И в какой-то момент я стал спрашивать у людей, которые помогали политзаключенным в СССР - почему они это делали? Они отвечали: это было для нас естественно, как жизнь. В этом случае тоже самое. Можно говорить, что это политическая поддержка или личная поддержка Олега Петровича, которого я знаю много лет и уважаю. Но это просто естественное действие для меня — судят коллегу, хорошо знакомого человека, по политическому обвинению. Конечно, нужно прийти и поддержать. Это очень важно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший член ПЦ "Мемориал"** Оксана также давно знакома с Орловым. "Есть достижения Олега Петровича как правозащитника и есть его личные качества, которые тоже достойны всяческого уважения. Например, его храбрость, его последовательность. Он и сейчас пытается распределить фокус внимания не только на себя, но и на других политзаключенных. И это достойно также уважения", - пояснила она.

Следующее заседание суда состоится 31 августа в 12.00, ожидается, что защита продолжит представлять свои доказательства.

Об уголовном преследовании Олега Орлова по делу о дискредитации армии стало известно 21 марта. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook*** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал". Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**".

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* внесены в реестр иноагентов.

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