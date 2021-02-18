Дело Гасангусейновых: ждать ли наказания за убийство пастухов

18 февраля 2021, 12:41

Более четырех лет назад в Дагестане произошло циничное убийство двух молодых ребят – Наби и Гасана Гасангусейновых. Правоохранительные органы около полутора лет вели расследование о нападении братьев на их сотрудников. Родителям, адвокатам и общественности удалось настоять на переквалификации дела, но теперь сотрудники правоохранительных органов из него вообще исчезли. Такая же непоследовательность сквозила в реакции на эту историю дагестанских и федеральных чиновников. Об этом и других важных деталях "Дела Гасангусейновых" рассказывается в справке "Кавказского узла".

Заметая следы

В день убийства исполняющий обязанности ОМВД России по Шамильскому району майор полиции Ибрагим Алиев сообщил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками СОГ-5 УФСБ РФ по РД, ЦПЭ МВД по РД с дислокацией в селе Гергебиль ФСБ России ОМВД по Шамильскому району на территории села Гоор-Хиндах и села Кахиб неизвестные открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем они были уничтожены. Результатом этого сообщения стало возбуждение уголовных дел по статье 222 УК РФ и статье 317 УК РФ: "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконное хранение и ношение оружия" в отношении неустановленных лиц.

По возбужденным делам следствием велась работа и были собраны материалы: генетическая экспертиза, которая должна была показать, что братья стреляли из автоматического оружия и другие. Всего 23 тома материалов, однако в этих материалах так и не оказалось информации о сотрудниках правоохранительных органов: наименования подразделения или каких-либо других данных. До возбуждения уголовного дела по статье "Убийство" (в ноябре 2017 года) официальная позиция следственных органов заключалась в убийстве братьев сотрудниками правоохранительных органов. После возбуждения нового уголовного дела оно ведется уже в отношении неустановленных лиц.

В письме дагестанской прокуратуры отцу убитых от 13 ноября 2017 года было указано, что (цитата) "сотрудники правоохранительных органов, в том числе сотрудники: СОГ-5 УФСБ РФ по РД, ЦПЭ МВД по РД с дислокацией в селе Гергебиль ФСБ России ОМВД по Шамильскому району какие-либо оперативно-разыскные или иные операции в этом районе не проводили, и на их жизнь посягательства не совершалось" .

Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов 1 октября 2018 года во время митинга заявил, что впервые слышит версию о причастности сотрудников правоохранительных органов к убийству. Чуть позже он поправил свое заявление и объяснил, что имел в виду, что сотрудники МВД совершенно точно не причастны к этому преступлению, однако дальнейшие комментарии давать отказался, ссылаясь на то, что официально расследование ведется Следственным комитетом .

За это, как минимум, как за преступную халатность, так никто до сих пор и не наказан, если не считать перевод Алиева с понижением на должность участкового в Хунзахский район .

Важные обстоятельства убийства

Среди самых важных обстоятельств отмечаются манипуляция с телами убитых, многочисленные несовпадения показаний свидетелей и подозрительные перемещения силовиков в районе села и выпаса. Тела убитых были кем-то убраны с тропинки и брошены под куст на обочине дороги, а пятна крови на месте убийства присыпаны песком. На них были чужие куртки (велики на несколько размеров). Когда же тела обмывали перед похоронами, выяснилось, что на теле Гасана имелось восемь пулевых ранений, у Наби — 11, а на куртках было всего по два пулевых отверстия.

В день убийства и после него в окрестностях села и в самом селе находились правоохранители, как районные, так и незнакомые, чего прежде жители села не замечали. А за несколько часов до убийства на пастбище (это около пяти километров по горной тропе) к братьям Гасангусейновым приходил работник ОМВД по Шамильскому району и подробно расспрашивал их, когда и каким путем они пойдут домой. Затем он позвонил неизвестному с телефона Наби Гасангусейнова .

Стояние родителей

Муртазали Гасангусейнов многочисленными акциями протеста сначала добился возбуждения уголовного дела об убийстве его сыновей. После встречи с ним в марте 2018 года прокурор Дагестана Денис Попов официально признал наличие нарушений в расследовании убийства и потребовал выделить материалы в отношении Ибрагима Алиева . Результатом серии ноябрьских пикетов 2019 года стало дисциплинарное взыскание Ибрагиму Алиеву с понижением в должности до участкового. Муртазали Гасангусейнов требует возбудить против него дело, но уже четырежды получал отказ. 9 февраля 2021 года Верховный суд Дагестана удовлетворил жалобу на отказ махачкалинского суда возбудить уголовное дело о халатности и служебном подлоге в отношении бывшего начальника Шамильского РОВД .

Родители убитых и их адвокаты вообще считают, что Алиев стоит за самим убийством как инициатор и организатор. Они собрали факты и свидетельства, по их мнению, позволяющие это прямо утверждать. Мотивом, как они считают, могло быть устное требование "сверху" в сжатые сроки любой ценой найти виновных в убийстве федерального судьи Убайдуллы Магомедова из села Ассаб того же Шамильского района .

Резонанс и реакция чиновников

На трагедию семьи Гасангусейновых пришлось откликнуться многим чиновникам. Бывший на момент убийства братьев главой Дагестана Рамазан Абдулатипов через шесть дней после трагедии заявил, что после получения обращений от родственников и односельчан убитых братьев Гасангусеновых проводится разбирательство, которое держит под контролем прокурор республики. "Просьба набраться терпения. Всем, у кого есть сомнения, будет дан ответ", — написал Р. Абдулатипов на своей странице в социальной сети Instagram. При этом в июне 2017 года на предложение дяди братьев поспрашивать односельчан убитых о том, какими они были, ответил: "Не буду спрашивать, потому что это политическое убийство" .

Следующий глава Дагестана Владимир Васильев прокомментировал это дело только в январе 2019 года. В одном из интервью он сообщил, что братья были убиты сотрудниками правоохранительных органов, но добавил, что произошедшее было трагической ошибкой, и ни в коем случае это нельзя считать предумышленным убийством. А весной 2020 года сослался на США. "В США, которые считают себя лидерами и устанавливающими правила цивилизованного мира, более 500 человек в среднем в год убивают полицейские. Никаких расследований не проводится", — заявил он на сессии Народного собрания Дагестана.

Позднее следователь так и не нашел оснований для допроса в качестве свидетеля Владимира Васильева, несмотря на то, что он ссылается на несколько фактов по делу, которые не являлись до этого общеизвестными, называет убийцами сотрудников правоохранительных органов, прямо утверждая, что "занимался этим делом".

Единственным главой Дагестана, встретившимся с родителями убитых пастухов 1 , оказался Сергей Меликов. Встреча с Меликовым дала Гасангусейновым надежду на наказание виновных в убийстве их сыновей. "Мы благодарны Сергею Меликову. Он сделал то, что ни один человек не сделал за четыре года и четыре месяца [со дня убийства братьев Гасангусейновых]. У нас появилась надежда, что справедливость все же восторжествует. Он сказал, что сделает все, что в его силах, чтобы виновные в убийстве наших детей были наказаны", — сообщил Муртазали Гасангусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Борьба журналистов и правозащитников

Цинизм этого преступления и последующих действий сотрудников правоохранительных органов не оставили равнодушными жителей республики. Первые дни в социальных сетях тема была одной из самых обсуждаемых. В основном, помимо гневных сообщений в адрес силовиков, пользователи комментировали события в таком ключе, что дело "спустят на тормозах", и что "система своих не сдает и ошибок не признает". Также многие выражали соболезнования родителям убитых. Однако дальше социальных сетей информация практически не проходила.

"Кавказский узел" с самого начала пристально следил за этим делом, опубликовав более 200 материалов. Убитых молодых людей знали практически все в округе, жители сельсовета Горского практически все знакомы друг с другом, а большинство приходятся друг другу родственниками, — говорится в материале "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

О громком деле в медиа сначала писали только несколько изданий, явно оппозиционных. В разное время к расследованию пытались подключиться общественные деятели, такие как журналист Максим Шевченко 2 и бывший борец вольного стиля Сажид . Но они не смогли создать достаточный общественный резонанс вокруг этого убийства, который смог бы послужить катализатором начала независимого расследования .

Ситуация стала меняться в октябре 2018, когда после несанкционированного митинга в Махачкале дело перевели в центральный аппарат СК России. 20 декабря 2018 в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистка ГТРК "Дагестан" Елена Еськина задала вопрос об этом убийстве и попросила помощи. Путин ответил, что первый раз слышит об этом и обязательно займется этим вопросом, а также дал поручение главе Следственного комитета Бастрыкину заняться этим делом. По словам адвоката семьи Джамбулата Гасанова, именно тогда наметилась положительная тенденция в расследовании, в деле появились новые обстоятельства, возрос интерес федеральных СМИ .

Максим Шевченко очень остро отреагировал на якобы "неосведомленность" Путина. "Говорили об этом Васильеву, говорили об этом на СПЧ, всем видным силовикам, – возмущался он в эфире "Эха Москвы". – Говорили об этом Путину во время встречи с СПЧ, писали об этом в докладе по Северному Кавказу, а он говорит, что не слышал об этой истории".

В редакции дагестанской газеты "Черновик" уверены, что писать и говорить об этом деле может быть опасно, связывая с этим избиение главы дагестанского отделения "Мемориала"* Сиражудина Дациева, задержания и проникновения сотрудников полиции в жилище и автомобиль Джамбулата Гасанова. По мнению редакции, ряд публикаций о деле Гасангусейновых стали неформальной причиной задержания и обвинения в организации финансирования терроризма журналиста издания Абдулмумина Гаджиева в июне 2019 года .

О Гасангусейновых

Родные братья Гасангусейн (полное имя — Гасангусейн) и Наби Гасангусейновы родились и выросли в селении Хиндах сельского поселения Гоор Шамильского района Дагестана в семье рабочих Муртазали и Патимат Гасангусейновых.

На момент убийства Гасану было 19 лет, Наби — 17. Гасан окончил школу, а Наби ушел после девятого класса, чтобы вместе с братом работать и содержать семью. Муртазали и Патимат Гасангусейновы — инвалиды. Еще в их семье есть младшая сестра 3 , на момент события она училась в седьмом классе. Семья из пяти человек в основном жила на родительское пособие по инвалидности. Братья работали чабанами и получали примерно по 59 тысяч рублей за 4-5 месяцев работы (как правило, сезон длится с конца апреля по сентябрь) .

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.

Примечания