Гасангусейнов приветствовал решение суда по жалобе на следователя

29 июня 2021, 16:09

Решение суда удовлетворить жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела против силовиков дает надежду на привлечение к ответственности виновных в убийстве братьев-пастухов Гасангусейновых, сообщил сегодня отец убитых. Суд обязал следователей провести новую проверку, а не возбудить дело, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня Советский райсуд Махачкалы удовлетворил жалобу на отказ следователя о возбуждении уголовного дела против бывшего начальника отдела полиции по Шамильскому району, давшего сводку об убийстве братьев-пастухов Гасангусейновых как боевиков.

Отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов многочисленными акциями протеста добился возбуждения уголовного дела об убийстве в ходе спецоперации в августе 2016 года его сыновей — 17-летнего Наби и 19-летнего Гасангусейна. Силовики объявили убитых боевиками, однако родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. Результатом серии ноябрьских пикетов 2019 года стало дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался в убийстве братьев как двух боевиков — он продолжил работать в МВД с понижением в должности до участкового. Муртазали Гасангусейнов четырежды получал отказ на требование возбудить дело против этого сотрудника.

Своим решением Советский райсуд утвердил необходимость возбуждения уголовного дела, пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Муртазали Гасангусейнова Джамбулат Гасанов. При этом он затруднился сказать, обязан ли теперь следователь возбудить уголовное дело, но отметил, что судебным решением "преодолен определенный этап на пути к возбуждению уголовного дела" против силовиков.

"Юридически получается, что суд удовлетворил нашу жалобу на отказ следователя. [...] В нашем случае, по нашему делу [такое решение суд принимает] в первый раз", - сказал Джамбулат Гасанов.

По его словам, защита добивается "восстановления справедливости" требованием возбуждения уголовного дела против силовика, который дал оперативную сводку об убийстве двух боевиков и, соответственно, стал официальным первоисточником информации о том, что братья Гасангусейновы были боевиками. "Это прежде всего восстановление справедливости и урок другим сотрудникам [правоохранительных органов], которые привыкли не нести ответственность за свои действия", - пояснил Гасанов.

Подробности об обстоятельствах гибели братьев Гасангусейновых и расследовании этого дела можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане" и "Дело Гасангусейновых: ждать ли наказания за убийство пастухов".

После возбуждения уголовного дела против силовиков Муртазали Гасангусейнов и его представители будут ходатайствовать о передаче материалов дела в центральный Следственный комитет, такое решение минимизирует возможность давления на следствие, считает Гасанов.

Отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов положительно оценил решение Советского райсуда Махачкалы. Он не исключил, что на это повлияла и его встреча с Сергеем Меликовым.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов встретился с Муртазали и Патимат Гасангусейновыми 25 декабря 2020 года, и это дало Гасангусейновым надежду на наказание виновных в убийстве их сыновей. "Мы благодарны Сергею Меликову. Он сделал то, что ни один человек не сделал за четыре года и четыре месяца [со дня убийства братьев Гасангусейновых]. У нас появилась надежда, что справедливость все же восторжествует. Он сказал, что сделает все, что в его силах, чтобы виновные в убийстве наших детей были наказаны", - сообщил Муртазали Гасангусейнов "Кавказскому узлу" после встречи с чиновником.

Муртазали Гасангусейнов сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что намерен добиваться привлечения к ответственности всех, кто виновен в убийстве его сыновей, и этим также добивается, чтобы такие случаи, как с его детьми, больше не повторялись в Дагестане. "Я своих сыновей не верну, но буду бороться за других сыновей, за других родителей, чтобы родители не хоронили своих сыновей", - сказал отец убитых братьев.

Решение Советского райсуда не обязывает следователей возбуждать уголовное дело, считает дагестанский адвокат Шамиль Магомедов. Он предположил, что после этого решения суда будет назначена новая проверка, по итогам которой может быть также вынесен отказ в возбуждении уголовного дела в отношении силовиков. "Они могут и дальше отказывать по различным мотивировкам. Они [проведут] новую проверку и могут опять отказать по результатам новой проверки", - пояснил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".