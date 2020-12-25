Меликов пообещал помочь родителям братьев Гасангусейновых

25 декабря 2020, 16:27

Врио главы Дагестана Сергей Меликов встретился сегодня с Муртазали и Патимат Гасангусейновыми и предложил им материальную поддержку. Гасангусейнов отметил, что не смог добиться приема у прежнего главы республики.

Как писал "Кавказский узел", отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов многочисленными акциями протеста добился возбуждения уголовного дела об убийстве в ходе спецоперации в августе 2016 года его сыновей - 17-летнего и 19-летнего Наби и Гасангусейна. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. Результатом серии ноябрьских пикетов 2019 года стало дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался об убийстве братьев как двух боевиков - он продолжает работать в МВД с понижением в должности до участкового. Муртазали Гасангусейнов требует возбудить против него дело, но уже четырежды получал отказ.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов встретился сегодня с Муртазали Гасангусейновым и его женой Патимат, говорится в публикации на странице главы республики в Instagram. Меликов начал с выражения соболезнований. "Ваше горе в определенной степени стало горем всех дагестанцев, которые, к сожалению, за эти смутные времена потеряли детей", - говорит Меликов на видео, которым сопровождается публикация.

Он предложил семье Гасангусейновых помощь, отметив, что делает это "не как глава, не как руководитель, а просто как человек". "Я вам буду стараться помогать не только морально преодолеть какие-то вещи, но и если будет необходимость каким-то образом укрепить вас - потому что <...> была бы опора на детей, они бы помогали", - пояснил Сергей Меликов.

Указав на сидящего рядом государственного секретаря Дагестана Хизри Абакарова, Меликов назвал его своим "другом" и заявил Гасангусейновым, что тот также пришел на встречу "не как должностное лицо, а как человек который искренне может вам помочь". Однако при этом Меликов распорядился "подключить" к "решению вопросов" и районную администрацию. Он предложил лично посетить Гасангусейновых весной 2021 года.

Муртазали Гасангусейнов поблагодарил Сергея Меликова. "Единственный человек, который нас принял в этом здании, - это вы", - сказал он нынешнему руководителю республики. "Мы просим вас, чтобы вы приехали к нам, как раз весной. Если вы можете приехать, <...> деревья посадить", - добавил Гасангусейнов. Патимат Гасангусейнова на видео ничего говорит и не поднимает глаз. Когда начал говорить ее муж, она вытирала слезы.

Сергей Меликов сразу после назначения в октябре временным главой Дагестана продемонстрировал знание местных проблем и стремление реагировать на запросы общества, указали опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. При этом, когда Меликов раскритиковал работу мэра Каспийска за свисающие на улицах провода, комментаторы в соцсетях призвали его обратить внимание на более значимые проблемы, в том числе – расследовать убийство братьев Гасангусейновых.

За час, к 16.70 мск 25 декабря, эта публикация набрала 12,7 тысячи просмотров и 405 комментариев. У страницы главы Дагестана в Instagram 90,3 тысячи подписчиков.

Пользователи соцсети положительно положительно оценили решение Меликова встретиться с Гасангусейновыми. "Неужели предыдущим главам было тяжело вот так принять и поговорить по человечески с родителями братьев - видимо, у них сердца были каменные", - написал пользователь ubaidula. "А ведь большего и не хотели они... Можно же было до этого тоже принять и поддержать их морально. Двоих детей потерять - это ведь такое горе", - отметила zairagadzhieva_.

Другие пользователи напомнили, что виновные в смерти пастухов до сих пор не наказаны. "Надеюсь, и еще не забудут наказать тех, кто в этом участвовал", - написал gasanovamaram511 в комментариях на странице главы Дагестана.

Гасангусейновы так и не добились приема у прежнего главы Дагестана, Владимира Васильева, хотя неоднократно требовали этого на акциях протеста в Махачкале. Не принимал их и Рамазан Абдулатипов, руководивший республикой до 2017 года.

В марте 2018 года с Муртазали Гасангусейновым встречался прокурор Дагестана Денис Попов. После этого адвокат и родственники убитых получили ответ Дениса Попова на их обращение о ненадлежащем расследовании дела об убийстве пастухов. В ответе прокуратуры указано, что надзорное ведомство вынесло представление следственному управлению СКР по Дагестану и начальнику отдела полиции по Шамильскому району.

Кроме того, в декабре 2018 года, во время пресс-конференции в Москве, президент Владимир Путин пообещал "уделить необходимое внимание" делу об убийстве братьев Гасангусейновых. После заявления Путина отец убитых приостанавливал свои акции протеста, но затем возобновил их вновь, не увидев никаких продвижений в расследовании, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Убийство чабанов в Дагестане".