Меликов заработал политические очки за счет публичной деятельности

25 ноября 2020, 12:52

Врио Дагестана Сергей Меликов сразу после назначения продемонстрировал знание местных проблем и стремление реагировать на запросы общества, указали опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. Стремление избавиться от команды Владимира Васильева может привести к проблемам с квалифицированными кадрами, отметил политолог Эдуард Уразаев.

"Кавказский узел" писал, что 5 октября пост главы Дагестана покинул Владимир Васильев, и временным главой республики стал Сергей Меликов. Среди своих приоритетов он назвал борьбу с коронавирусом и налаживание обратной связи власти с обществом. Путин отметил чувствительность дагестанцев к несправедливости и хамству со стороны властей, пожелав Меликову, известному своей резкостью, завоевать доверие жителей республики. 24 ноября Меликов отправил правительство региона в отставку, однако оно продолжит исполнять свои функции до формирования нового состава.

Сегодня подтвердилось, что Сергей Меликов заразился коронавирусной инфекцией. Он самоизолировался и планирует работать удаленно.

Меликов продемонстрировал обществу свою открытость

Первые шаги Меликова в статусе исполняющего обязанности руководителя региона продемонстрировали прежде всего открытость и отсутствие желания делить дагестанское общество и журналистов на "своих" и "чужих", считает главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов. По мнению Сагитова, Меликов также показал, что лучше разбирается в специфике региона, чем предыдущий глава.

Сагитов предположил, что в Меликов будет строже спрашивать с руководителей муниципалитетов. "Дает надежду его высказывание о том, что у каждой проблемы есть своя фамилия. Возможно, будет требовать с [глав] муниципалитетов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гаджимурад Сагитов.

На первом этапе Сергей Меликов дает меньше обещаний, чем в свое время Владимир Васильев, отметил главред "Нового дела". Он напомнил одно из громких заявлений Васильева - о том, что в Дагестан "пришла Россия". "Оно, на взгляд многих, не оправдалось. Это было серьезным заявлением. Таких заявлений Меликов не делает", - констатировал Сагитов.

Меликов намного энергичнее, чем Васильев, и старается побывать на местах, где есть проблемы, отметил дагестанский политолог Эдуард Уразаев. Он положительно оценил решение Меликова об инвентаризации республиканских и муниципальных земельных участков, корректировке стратегии развития Дагестана до 2025 года.

При этом новый глава в целом продолжает политику Владимира Васильева, связанную с уменьшением доли теневого сектора в экономике, созданием условий для инвестиций, инвентаризацией земельного и недвижимого имущества, привлечением федеральных министерств и ведомств к решению местных проблем, реализацией национальных проектов. "Новым можно считать намерение усилить контроль за работой муниципальных органов власти", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла". Еще одной особенностью стало обещание регулярно встречаться с журналистами и активистами, добавил он.

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов также отметил, что Сергей Меликов сразу после назначения посетил разные населенные пункты Дагестана. "Его достаточно активные перемещения с глубоким погружением в вопросы на местном уровне показывают заинтересованность и желание знать, что происходит в подчиненном ему хозяйстве", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Владимир Васильев тоже хорошо знал о местных проблемах и уделял им не меньше внимания, но не проявлял своей заинтересованности "настолько демонстративно", как Меликов. "У Васильева была своя методика работы, а у Меликова своя", - констатировал Магомедов.

Магомедов согласен с тем, что Меликова отличает от предшественника отсутствие громких заявлений. "Пока что никто не слышал о том, что кто-то будет привлекаться к уголовной ответственности, как это обычно звучало при Васильеве или при Рамазане Абдулатипове. При Меликове мы практически не слышим таких (заявлений)", - отметил Магомедов.

Политика Сергея Меликова будет менее самостоятельной от федерального центра, чем у Васильева, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "Я думаю, он будет по-военному стараться реализовать те программы, которые официально утверждены, и большой частной инициативы от него как руководителя, скорее всего, не будет. Он будет идти строго в русле федеральной государственной политики", - сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла". По мнению Фатуллаева, Меликов на первых порах будет вырабатывать "бюджетную дисциплину" и продолжит борьбу с криминализацией экономики и управления.

В отличие от Владимира Васильева, Сергей Меликов реагирует на заявления в соцсетях, указал Фатуллаев. "Наблюдатели уже замечают, что некоторые заявления и некоторые письма им были практически слово в слово проговорены на заседаниях", - пояснил журналист.

Общественный резонанс вызвал обращенный к предпринимателям призыв Сергея Меликова отказаться от иностранных названий кафе. От чиновников врио главы Дагестана потребовал привести в порядок архитектурный облик городов. Пользователи соцсетей поддержали это желание нового руководителя. Однако когда Меликов раскритиковал работу мэра Каспийска за свисающие на улицах провода, комментаторы в соцсетях призвали его обратить внимание на более значимые проблемы, в том числе – расследовать убийство братьев Гасангусейновых и положить конец взяточничеству.

Васильев оставил Меликову нерешенную проблему коррупции

Сергей Меликов уже заявил, что продолжит работу по декриминализации Дагестана, отметил Милрад Фатуллаев. "Что он конкретно имеет в виду, пока трудно сказать, но процесс будет продолжаться, хотя не так [динамично] как при Васильеве", - предположил журналист.

Он оценил развернутую Васильевым антикоррупционную кампанию как успешную. "Сам процесс был настолько динамичен и настолько неотвратим по части расходования бюджетных средств, что привел чуть ли не к обратному эффекту, когда чиновники побаивались использовать государственные средства под конец года, оттого что они могли попасть под наблюдение или оказаться в поле зрения у следственных органов, если бы допустили какие-либо нарушения [в сфере расходования бюджетных средств]", - добавил Фатуллаев.

Кадровые чистки, которые проводил Владимир Васильев, дали свои результаты, однако полностью искоренить коррупцию у Васильева не получилось, считает Гаджимурад Сагитов. "Сама форма присвоения бюджетных средств [при Владимире Васильеве] изменилась. Она стала более совершенной, более сложной. Тем не менее, в плане борьбы с коррупцией определенные результаты были", - сказал Сагитов.

Васильев, возглавив Дагестан в октябре 2017 года, назвал своим приоритетом борьбу с коррупцией. Новости о кадровых чистках, которые проводились в республике при Васильеве, собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Кадровые зачистки в Дагестане".

За два года при Васильеве в Дагестане подверглись уголовному преследованию сотни руководителей республиканского и муниципального уровней, это беспрецедентные для российских регионов масштабы, указал Эдуард Уразаев. По его оценке, Васильеву удалось и снизить уровень коррупции в целом ряде сфер, и повысить дисциплину чиновников. "Почти всем этнополитическим кланам пришлось поумерить свои аппетиты по присвоению разными способами должностей, бюджетных денег, земель и имущества. В то же время Владимир Путин, напутствуя Меликова на работу в Дагестане, призвал его продолжить декриминализацию региона, показывая, что антикоррупционная кампания удалась лишь частично", - добавил Уразаев.

Однако, используя в основном "карательные меры", Васильев не добился прозрачности в работе республиканских и муниципальных властей и "не смог значимо поумерить аппетиты надзорных и контролирующих органов", считает Эдуард Уразаев.

Коррупция в Дагестане не побеждена, а приобрела иные формы, считает Магомед Магомедов. Он констатировал, что кадровые чистки Владимира Васильева не отличались эффективностью. В качестве примера журналист привел дела ключевых дагестанских чиновников. "Наше издание достаточно регулярно описывает, как процессы по их делам проходят с достаточно откровенными нарушениями или же с сомнительными обвинениями и доказательствами в их адрес. Здесь возникает вопрос: людей забрали за то, что они на самом деле сделали, или это была политическая целесообразность по отключению этих персон от дагестанской политики?" - сказал Магомедов.

Команда нового главы формируется в условиях кадрового дефицита

Меликов стремится избавиться от команды Владимира Васильева и набрать новую, уверен Магомед Магомедов. "Можно по-разному оценивать эффективность менеджеров, которые были при Васильеве, но их уход в социальных сетях и в экспертном сообществе оценивается как положительный шаг. Меликов, как руководитель, собирает команду под себя. Есть удобные фигуры, а есть те, кто понимает его с полуслова или не понимает. Поэтому нельзя рассчитывать на то, что Меликов сохранит команду Васильева лишь для того, чтобы сохранить", - заключил заместитель главреда "Черновика".

Новый глава Дагестана уже сменил ключевых, наиболее высокопоставленных руководителей в системе исполнительной власти, констатировал Уразаев. "Но насколько широко он будет избавляться от прежней команды, состоящей наполовину из назначенцев Абдулатипова и наполовину примерно из назначенцев Васильева, неясно, так как он уже опирается на чиновников из прежних команд", - отметил Эдуард Уразаев.

По его мнению, пока чувствуется лишь стандартное желание нового руководителя избавиться от окружения прежнего главы, которому психологически трудно доверять, и окружить себя теми, кто будет ему обязан назначением. "Но, с другой стороны, "размахивание шашкой" может привести к уходу квалифицированных чиновников и разбалансировке системы управления", - предупредил Уразаев.

Милрад Фатуллаев указал, что новую команду Меликову приходится набирать в условиях кадрового дефицита. "Он не связан с тем, что у нас этих специалистов мало. На протяжении долгого времени в Дагестане существовала отрицательная селекция, когда на высокие должности подбирались люди не по профессиональным, деловым и личным качествам, а по серым коррупционным схемам. Отсюда и кадровая политика Меликова, которому не хватает людей, и он вынужден обращаться к специалистам, которые были отставлены от своих должностей в недавнем прошлом", - пояснил Фатуллаев.

Эксперты указали на предсказуемость ухода Здунова из Дагестана

Назначение Артема Здунова руководителем другого региона было предсказуемым, Дагестан изначально рассматривался как этап его карьерного роста, полагает Магомедов. Он исключил, что отставка Здунова продиктована негативным отношением к нему Меликова. "Это просто разные команды, и Здунову дали обещанное повышение", - пояснил Магомед Магомедов.

Артем Здунов с 2018 года занимал должность председателя правительства республики. 18 ноября президент назначил Здунова на место главы Мордовии Владимира Волкова, который досрочно ушел в отставку.

По мнению Гаджимурада Сагитова, Здунов никак себя не показал в качестве руководителя правительства Дагестана. "Человека, который не показал абсолютно никаких результатов как руководитель правительства, назначают руководителем другого достаточно депрессивного региона", - отметил Сагитов.

Милрад Фатуллаев также считает, что работа Здунова в Дагестане с командой Владимира Васильева изначально рассматривалась только как "практика" для последующего повышения. Назначение в Мордовию предсказывалось экспертами, указал журналист. "В этой части все прогнозы наблюдателей сбылись с точностью до ста процентов. Я не думаю, что его назначение в Мордовию каким-то образом связано с какими-то кадровыми вопросами у самого Меликова", - заявил Фатуллаев.

Политолог Эдуард Уразаев считает, что перевод Здунова не связан с кадровой политикой Меликова. "Относительно быстрый, вслед за Васильевым, уход Здунова из Дагестана связан с решением Владимира Путина по предложению его администрации ускорить смену глав в некоторых проблемных регионах", - считает Уразаев.