Премьер-министр Дагестана Артем Здунов возглавил Мордовию

18 ноября 2020, 19:18

Артем Здунов, занимавший должность председателя правительства Дагестана с февраля 2018 года, назначен врио главы Мордовии после отставки с этого поста Владимира Волкова.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля 2018 года врио главы Дагестана Владимир Васильев предложил Народному собранию кандидатуру Артема Здунова на должность председателя правительства республики, и уже на следующий день дагестанский парламент практически единогласно одобрил кандидатуру Здунова. Ранее Здунов занимал должность министра экономики Татарстана.

Одной из главных задач на посту премьер-министра Дагестана Артем Здунов назвал масштабную борьбу с коррупцией, говорится в его биографической справке, подготовленной «Кавказским узлом».

Сегодня президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Артема Здунова, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Здесь же опубликован указ о назначении Артема Здунова, в котором отмечается, что этот пост он будет занимать до вступления в должность лица, избранного главой Республики Мордовия.

Напомним, Владимир Васильев 5 октября покинул пост главы Дагестана. Временным главой республики был назначен Сергей Меликов.

Ситуацию с кадровыми чистками в Республике Дагестан "Кавказский узел" с января текущего года отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".