Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/

25 ноября 2020, 09:45

Меликов ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

Врио главы Дагестана заразился коронавирусной инфекцией и планирует работать удаленно, сообщили сегодня в администрации Сергея Меликова.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 октября пост главы Дагестана покинул Владимир Васильев, и временным главой республики стал Сергей Меликов. 24 ноября он отправил правительство региона в отставку, однако оно продолжит исполнять свои функции до формирования нового состава.

Сегодня у Меликова подтвердился тест на COVID-19, сообщил руководитель пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана Низами Гаджибалаев. По его словам, Меликов находится на самоизоляции, передал "Интерфакс".

"Он чувствует себя хорошо. Работать глава республики планирует удаленно, совещания с его участием будут проводиться в онлайн-режиме", - процитировало Гаджибалаева РИА "Новости".

Отметим, что Дагестан намного опережает другие регионы СКФО по абсолютному числу смертей от коронавируса - к 24 ноября там скончался 901 человек. По темпам прироста смертей республика также опережает соседние регионы. За сутки с 23 по 24 ноября от коронавируса умерли девять жителей Дагестана.

При этом многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". Только к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности также скончались от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Абхазии", "Часть ставропольских предпринимателей осталась без помощи властей во время карантина", "Власти и оппозиция обменялись обвинениями в ухудшении ситуации с коронавирусом в Грузии".

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