Больница. Фото: Елена СИнеок, "Юга.ру"

24 июля 2020, 03:10

1194 человека умерли от пневмонии в Дагестане за полгода

Число смертей от пневмонии в Дагестане выросло в первой половине 2020 года более чем в 40 раз по сравнению с показателем первой половины 2019 года, свидетельствуют данные Минздрава республики. Официальная статистика не полностью отражает картину смертности во время эпидемии, отметил глава "Монитора пациента" Зияутдин Увайсов.

Как сообщал "Кавказский узел", в Северо-Кавказском федеральном округе за последние сутки умерли четыре пациента с коронавирусом: трое в Ставрополье и один человек в Дагестане. Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в округе достигло 821, на первом месте по этом показателю Дагестан – 431 умерший.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За первые 6 месяцев 2020 года, с января по июнь, в Дагестане от пневмонии умерли 1194 человека. Такую цифру со ссылкой на данные медучреждений республики назвал в ответе на запрос "Кавказского узла" Минздрав Дагестана. За аналогичный период 2019 года от пневмонии в республике умерли 29 человек, следует из ответа.

Расчет статистики «по естественному движению населения» органами статистики Дагестана проводится на основании данных единого государственного реестра ЗАГС. Актовые записи ежемесячно поступают в органы статистики из органов ЗАГС посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия, сообщили в ответе на запрос «Кавказского узла» в региональном управлении службы государственной статистики.

«Все сведения о населении, включая причины смерти из медицинских свидетельств о смерти, вносятся в программу работниками ЗАГС. Надо отметить, что органы ЗАГС осуществляют регистрацию события, а расчет показателей проводят органы статистики», - говорится в ответе федерального ведомства.

К 22 мая с диагнозом "внебольничная пневмония" в Дагестане умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медцентра Ирина Трагира. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату составляло 65. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Расчет статистических показателей производится на основании выгруженных в программу актовых записей. При распределении числа умерших по причинам смерти учитывается код причины смерти, указанный медицинским работником в графе «первоначальная причина смерти» медицинского свидетельства о смерти.

Представитель территориального ведомства в ответе на запрос уточнила, что регистрация актовых записей носит заявительный характер, поэтому в ежемесячной оперативной информации приводятся данные о событиях, зарегистрированных в ЗАГС в этом месяце.

«При проведении годовых расчетов по естественному движению населения учитываются все события, произошедшие в текущем году, включая данные запоздалой регистрации события», - отмечается в ответе на запрос редакции «Кавказского узла».

Статистические данные Минздрава Дагестана не отражают реальной картины смертности от коронавируса и внебольничной пневмонии, считает руководитель организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов. Статистика ведомства основана на количестве смертей, зарегистрированных в медучреждениях, но значительное количество смертей никак зафиксировано не было, отметил он.

«По моему мнению, эти цифры отображают зафиксированную медработниками ситуацию. Есть множество смертей, которые не были никак зафиксированы медработниками, у них нет никакой информации. Люди умирали дома, и их хоронили, не диагностируя ни пневмонию, ни коронавирус», - рассказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

Смертность на юге России весной 2020 года выросла, однако официальная статистика жертв COVID-19 не объясняет этот прирост. Статистика по Северному Кавказу в этот период указывает, что часть смертей не регистрировалась, сообщила 30 июня "Медиазона".

Медицинские работники, указывая причину смерти пациента, могут вывести на первый план сопутствующие хронические заболевания, которые были у умершего и послужили летальному исходу. Таким образом, в качестве причины смерти может быть указано иное заболевание, даже если пациент болел пневмонией. Такие маневры также могли повлиять на статистику смертности, считает правозащитник. 

«У человека бывает несколько заболеваний, и какое- то [заболевание] указывают первичной причиной [смерти], а какое-то вторичной. Там есть пространство для маневра», - отметил Увайсов.

По данным "Монитора пациента", за период пандемии только в селах Дагестана по тем или иным причинам умерло не менее 1 тысячи человек. Такие данные организации предоставили выходцы из разных населенных пунктов, описывавшие ситуацию в своем селе в апреле и мае 2020 года, но проведенный опрос не носит репрезентативного характера.

На сегодняшний день в Дагестане низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, считает Увайсов. По мнению правозащитника, у дагестанских врачей есть достаточный опыт диагностики и лечения коронавирусной инфекции, чтобы справиться с возможной второй волной эпидемии.

Многие медработники в Дагестане столкнулись с проблемой при получении стимулирующих выплат, обещанных им за работу в так называемой "красной зоне". Проблема была вызвана тем, что руководство медучреждений не всегда включало работников, находившихся в "красной зоне", в списки на выплаты, рассказал руководитель регионального отделения  профсоюза «Альянс врачей» Салим Халитов корреспонденту "Кавказского узла".

«Очень много жалоб. Они находились на работе, работали, заболевали, но не включались в списки, в приказы главврачей. Такого рода обращения имеются, мы (с ними) будем разбираться», - сказал Халитов. На сегодняшний день ни одна из поступивших жалоб официально не рассмотрена, добавил он.

Также в профсоюз обратились родственники погибших во время эпидемии врачей, сообщившие о невыплате страховых компенсаций. «Поступают жалобы о том, что не выплачиваются страховые выплаты умершим медикам, погибшим при исполнении своих обязанностей», - сказал Халитов.

По мнению Халитова, заболеваемость коронавирусом и внебольничной пневмонией в Дагестане пошла на убыль, но нельзя исключать второй волны эпидемии. При этом вторая волна заболевания будет ощущаться не так, остро как первая, поскольку медработники уже научились бороться с коронавирусом и внебольничной пневмонией, а население стало в должной мере оценивать угрозу заболевания, заключил он.

Ранее медработники в Дагестане жаловались на нехватку средств защиты, а также на неготовность региона к эпидемии. Так, фельдшер скорой помощи Марина Гаммадова рассказала, что медработникам не выдавали защитные костюмы, а позже предлагали их купить за 6 тысяч рублей. По словам фельдшера, количество вызовов в республике резко возросло, что привело к увеличению числа необслуженных вызовов. "Если бы вышестоящие наши руководители увеличили бы [количество] бригад, такого бы кошмара не было […] И не давали открывать больничные листы […] это же неправильно, надо было дать такому сотруднику изоляцию, чтобы он не заражал […] У меня есть факты, у меня есть списки, где 67 человек, сотрудников скорой помощи, на данный момент болеют, а еще сколько неофициально […] получается, заражение идет от медперсонала", - рассказала в интервью Гаммадова.

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Прокуратура отчиталась о выплатах надбавок медработникам Левашинской больницы", "Активисты Дагестана призвали Васильева отправить в отставку главу Минздрава", "Группа из 250 граждан Азербайджана вернулась на родину из лагеря в Кулларе".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 июля 2020, 08:47

  • Жители Избербаша провели акцию протеста из-за перебоев с подачей воды

    В Дагестане жители города Избербаш на акции протеста у здания "Горводоканала" выразили возмущение длительными перебоями в подаче воды. Работа по реконструкции водопроводных сетей начнется в сентябре, всего планируется заменить 68 километров внутригородских труб, заявил представитель "Горводоканала".

24 июля 2020, 07:55

24 июля 2020, 06:59

24 июля 2020, 06:00

24 июля 2020, 05:13

  • Садоводы в Сочи три года безрезультатно борются со свалкой строительного мусора

    Около трех лет на нескольких участках складируется строительный мусор, рассказали члены садового некоммерческого товарищества "Фронтовик". Обращения в различные инстанции не принесли результата, отметил адвокат Александр Енин. Администрация Хостинского района Сочи отрапортовала, что выездом на место свалок на территории СНТ не выявлено.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи