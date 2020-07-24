1194 человека умерли от пневмонии в Дагестане за полгода

24 июля 2020, 03:10

Число смертей от пневмонии в Дагестане выросло в первой половине 2020 года более чем в 40 раз по сравнению с показателем первой половины 2019 года, свидетельствуют данные Минздрава республики. Официальная статистика не полностью отражает картину смертности во время эпидемии, отметил глава "Монитора пациента" Зияутдин Увайсов.

Как сообщал "Кавказский узел", в Северо-Кавказском федеральном округе за последние сутки умерли четыре пациента с коронавирусом: трое в Ставрополье и один человек в Дагестане. Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в округе достигло 821, на первом месте по этом показателю Дагестан – 431 умерший.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За первые 6 месяцев 2020 года, с января по июнь, в Дагестане от пневмонии умерли 1194 человека. Такую цифру со ссылкой на данные медучреждений республики назвал в ответе на запрос "Кавказского узла" Минздрав Дагестана. За аналогичный период 2019 года от пневмонии в республике умерли 29 человек, следует из ответа.

Расчет статистики «по естественному движению населения» органами статистики Дагестана проводится на основании данных единого государственного реестра ЗАГС. Актовые записи ежемесячно поступают в органы статистики из органов ЗАГС посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия, сообщили в ответе на запрос «Кавказского узла» в региональном управлении службы государственной статистики.

«Все сведения о населении, включая причины смерти из медицинских свидетельств о смерти, вносятся в программу работниками ЗАГС. Надо отметить, что органы ЗАГС осуществляют регистрацию события, а расчет показателей проводят органы статистики», - говорится в ответе федерального ведомства.

К 22 мая с диагнозом "внебольничная пневмония" в Дагестане умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медцентра Ирина Трагира. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату составляло 65. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Расчет статистических показателей производится на основании выгруженных в программу актовых записей. При распределении числа умерших по причинам смерти учитывается код причины смерти, указанный медицинским работником в графе «первоначальная причина смерти» медицинского свидетельства о смерти.

Представитель территориального ведомства в ответе на запрос уточнила, что регистрация актовых записей носит заявительный характер, поэтому в ежемесячной оперативной информации приводятся данные о событиях, зарегистрированных в ЗАГС в этом месяце.

«При проведении годовых расчетов по естественному движению населения учитываются все события, произошедшие в текущем году, включая данные запоздалой регистрации события», - отмечается в ответе на запрос редакции «Кавказского узла».

Статистические данные Минздрава Дагестана не отражают реальной картины смертности от коронавируса и внебольничной пневмонии, считает руководитель организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов. Статистика ведомства основана на количестве смертей, зарегистрированных в медучреждениях, но значительное количество смертей никак зафиксировано не было, отметил он.

«По моему мнению, эти цифры отображают зафиксированную медработниками ситуацию. Есть множество смертей, которые не были никак зафиксированы медработниками, у них нет никакой информации. Люди умирали дома, и их хоронили, не диагностируя ни пневмонию, ни коронавирус», - рассказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

Смертность на юге России весной 2020 года выросла, однако официальная статистика жертв COVID-19 не объясняет этот прирост. Статистика по Северному Кавказу в этот период указывает, что часть смертей не регистрировалась, сообщила 30 июня "Медиазона".

Медицинские работники, указывая причину смерти пациента, могут вывести на первый план сопутствующие хронические заболевания, которые были у умершего и послужили летальному исходу. Таким образом, в качестве причины смерти может быть указано иное заболевание, даже если пациент болел пневмонией. Такие маневры также могли повлиять на статистику смертности, считает правозащитник.

«У человека бывает несколько заболеваний, и какое- то [заболевание] указывают первичной причиной [смерти], а какое-то вторичной. Там есть пространство для маневра», - отметил Увайсов.

По данным "Монитора пациента", за период пандемии только в селах Дагестана по тем или иным причинам умерло не менее 1 тысячи человек. Такие данные организации предоставили выходцы из разных населенных пунктов, описывавшие ситуацию в своем селе в апреле и мае 2020 года, но проведенный опрос не носит репрезентативного характера.

На сегодняшний день в Дагестане низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, считает Увайсов. По мнению правозащитника, у дагестанских врачей есть достаточный опыт диагностики и лечения коронавирусной инфекции, чтобы справиться с возможной второй волной эпидемии.

Многие медработники в Дагестане столкнулись с проблемой при получении стимулирующих выплат, обещанных им за работу в так называемой "красной зоне". Проблема была вызвана тем, что руководство медучреждений не всегда включало работников, находившихся в "красной зоне", в списки на выплаты, рассказал руководитель регионального отделения профсоюза «Альянс врачей» Салим Халитов корреспонденту "Кавказского узла".

«Очень много жалоб. Они находились на работе, работали, заболевали, но не включались в списки, в приказы главврачей. Такого рода обращения имеются, мы (с ними) будем разбираться», - сказал Халитов. На сегодняшний день ни одна из поступивших жалоб официально не рассмотрена, добавил он.

Также в профсоюз обратились родственники погибших во время эпидемии врачей, сообщившие о невыплате страховых компенсаций. «Поступают жалобы о том, что не выплачиваются страховые выплаты умершим медикам, погибшим при исполнении своих обязанностей», - сказал Халитов.

По мнению Халитова, заболеваемость коронавирусом и внебольничной пневмонией в Дагестане пошла на убыль, но нельзя исключать второй волны эпидемии. При этом вторая волна заболевания будет ощущаться не так, остро как первая, поскольку медработники уже научились бороться с коронавирусом и внебольничной пневмонией, а население стало в должной мере оценивать угрозу заболевания, заключил он.

Ранее медработники в Дагестане жаловались на нехватку средств защиты, а также на неготовность региона к эпидемии. Так, фельдшер скорой помощи Марина Гаммадова рассказала, что медработникам не выдавали защитные костюмы, а позже предлагали их купить за 6 тысяч рублей. По словам фельдшера, количество вызовов в республике резко возросло, что привело к увеличению числа необслуженных вызовов. "Если бы вышестоящие наши руководители увеличили бы [количество] бригад, такого бы кошмара не было […] И не давали открывать больничные листы […] это же неправильно, надо было дать такому сотруднику изоляцию, чтобы он не заражал […] У меня есть факты, у меня есть списки, где 67 человек, сотрудников скорой помощи, на данный момент болеют, а еще сколько неофициально […] получается, заражение идет от медперсонала", - рассказала в интервью Гаммадова.

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".