Правительство Дагестана отправлено в отставку

24 ноября 2020, 11:24

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов отправил правительство региона в отставку, однако оно продолжит исполнять свои функции до формирования нового состава. Врио председателя правительства назначен первый заместитель председателя регионального кабмина Абдулпатах Амирханов.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Васильев 5 октября покинул пост главы Дагестана. Временным главой республики был назначен Сергей Меликов.

"В соответствии со статьями 78 и 91 Конституции Республики Дагестан врио главы Дагестана Сергей Меликов своим указом отправил правительство в отставку", - цитирует сегодня пресс-службу главы республики РИА "Новости".

По данным пресс-службы, временно исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый зампредседателя регионального кабмина Абдулпатах Амирханов. При этом, Меликов поручил правительству региона пока продолжить исполнение своих функций до формирования нового состава правительства.

Напомним, с 2018 года должность председателя правительства республики занимал Артем Здунов. Однако 18 ноября президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова на его место.

Одной из главных задач на посту премьер-министра Дагестана Артем Здунов называл масштабную борьбу с коррупцией, говорится в его биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Ситуацию с кадровыми чистками в Республике Дагестан "Кавказский узел" с января текущего года отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".