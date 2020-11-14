Пользователи соцсети отреагировали иронией на критику Меликова в адрес мэра Каспийска

14 ноября 2020, 09:59

Врио главы Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу мэра Каспийска отметив, что "для того, чтобы убрать свисающие провода не нужны миллионы". Пользователи соцсети призвали Меликова обратить внимание на более значимые проблемы, в том числе – расследовать убийство братьев Гасангусейновых и положить конец взяточничеству.

Как сообщал "Кавказский узел", Владимир Васильев 5 октября покинул пост главы Дагестана. Временным главой республики был назначен Сергей Меликов, который заявил, что среди его приоритетов — борьба с коронавирусом и налаживание обратной связи власти с обществом. 24 октября Меликов раскритиковал дагестанские города за хаос и вывески на латинице.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу мэра Каспийска Магомеда Абдулаева. "Чтобы убрать свисающие провода, нужны не миллионы, а хозяйский подход", – привело 12 ноября его слова РИА "Дагестан". Глава Дагестане в ходе рабочей поездки посетил ряд предприятий Каспийска, а также побывал в городском парке и указал мэру города на недостаточную работу по благоустройству территории, сказано в публикации агентства.

Запись о критике врио главы Дагестана в адрес мэра Каспийска была размещена 13 ноября в Instagram-паблике tema.dagestana, который насчитывает около 243 тысяч подписчиков. К 08.40 мск публикация набрала 9381 просмотр и 15 комментариев. Большинство пользователей одобрили критику Меликова.

"Всех за "жабры", чтобы боялись свои дела проворачивать", – призвал пользователь с ником pravdajizhi.

"Мне кажется, что 95% населения Дагестана будут Вам очень благодарны, если вы им кислород перекроете по поводу воровства. Наши чинуши так обнаглели, что земли под ногами не чувствуют. Вся надежда на вас, Меликов", – написал пользователь mumiya7771.

Сообщение о визите Меликова в Каспийск также было размещено на странице Instagram-паблика vesti.dagestan, на который подписаны около 348 тысяч пользователей. К 08.40 мск публикация набрала 15,5 тысячи просмотров и 22 комментария. Некоторые из пользователей призвали врио главы Дагестана обратить внимание на проблемы других городов региона.

"В Хасавюрт не езжайте, а то у вас будет инфаркт", – написал irbaikhanovruslan.

"А махачкалинские "лиановые леса" не видит что ли? Не мешало бы и у нас от них избавиться", – сыронизировал пользователь la_barba_negra777.

"Ты лучше найди виновных убийц пастухов Гасангусейновых. Вот тогда ты докажешь, что ты истинный патриот Дагестана. Именно виновных, а не вешать это дело на какого-нибудь бомжа", – призвал sultan_khaibulaev.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали расследования, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Публикация о критике Меликова в адрес властей Каспийска была опубликована 13 ноября в Instagram-паблике moy__dagestan05, на который подписаны около 100 тысяч пользователей. К 08.40 мск 14 ноября пост набрал 15,3 тысячи просмотров и 26 комментариев. Часть пользователей восприняла критику Меликова с иронией.

"Да-а, провода, это серьезно", – сыронизировал пользователь chubanovii2.

"Кроме проводов ничего не успел заметить, что ли? Видно, интереса не вызывают проблемы Каспийска", – считает hozjain124.

Другая часть пользователи указала на прочие насущные, по их мнению, проблемы города. "Пешеходный переход на Аметхана Султана и Омарова пора сделать", – отметил пользователь maksudkhasarov.