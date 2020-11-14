14 ноября 2020, 09:59
Пользователи соцсети отреагировали иронией на критику Меликова в адрес мэра Каспийска
Врио главы Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу мэра Каспийска отметив, что "для того, чтобы убрать свисающие провода не нужны миллионы". Пользователи соцсети призвали Меликова обратить внимание на более значимые проблемы, в том числе – расследовать убийство братьев Гасангусейновых и положить конец взяточничеству.
Как сообщал "Кавказский узел", Владимир Васильев 5 октября покинул пост главы Дагестана. Временным главой республики был назначен Сергей Меликов, который заявил, что среди его приоритетов — борьба с коронавирусом и налаживание обратной связи власти с обществом. 24 октября Меликов раскритиковал дагестанские города за хаос и вывески на латинице.
Врио главы Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу мэра Каспийска Магомеда Абдулаева. "Чтобы убрать свисающие провода, нужны не миллионы, а хозяйский подход", – привело 12 ноября его слова РИА "Дагестан". Глава Дагестане в ходе рабочей поездки посетил ряд предприятий Каспийска, а также побывал в городском парке и указал мэру города на недостаточную работу по благоустройству территории, сказано в публикации агентства.
Запись о критике врио главы Дагестана в адрес мэра Каспийска была размещена 13 ноября в Instagram-паблике tema.dagestana, который насчитывает около 243 тысяч подписчиков. К 08.40 мск публикация набрала 9381 просмотр и 15 комментариев. Большинство пользователей одобрили критику Меликова.
"Всех за "жабры", чтобы боялись свои дела проворачивать", – призвал пользователь с ником pravdajizhi.
"Мне кажется, что 95% населения Дагестана будут Вам очень благодарны, если вы им кислород перекроете по поводу воровства. Наши чинуши так обнаглели, что земли под ногами не чувствуют. Вся надежда на вас, Меликов", – написал пользователь mumiya7771.
Сообщение о визите Меликова в Каспийск также было размещено на странице Instagram-паблика vesti.dagestan, на который подписаны около 348 тысяч пользователей. К 08.40 мск публикация набрала 15,5 тысячи просмотров и 22 комментария. Некоторые из пользователей призвали врио главы Дагестана обратить внимание на проблемы других городов региона.
"В Хасавюрт не езжайте, а то у вас будет инфаркт", – написал irbaikhanovruslan.
"А махачкалинские "лиановые леса" не видит что ли? Не мешало бы и у нас от них избавиться", – сыронизировал пользователь la_barba_negra777.
"Ты лучше найди виновных убийц пастухов Гасангусейновых. Вот тогда ты докажешь, что ты истинный патриот Дагестана. Именно виновных, а не вешать это дело на какого-нибудь бомжа", – призвал sultan_khaibulaev.
17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали расследования, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".
Публикация о критике Меликова в адрес властей Каспийска была опубликована 13 ноября в Instagram-паблике moy__dagestan05, на который подписаны около 100 тысяч пользователей. К 08.40 мск 14 ноября пост набрал 15,3 тысячи просмотров и 26 комментариев. Часть пользователей восприняла критику Меликова с иронией.
"Да-а, провода, это серьезно", – сыронизировал пользователь chubanovii2.
"Кроме проводов ничего не успел заметить, что ли? Видно, интереса не вызывают проблемы Каспийска", – считает hozjain124.
Другая часть пользователи указала на прочие насущные, по их мнению, проблемы города. "Пешеходный переход на Аметхана Султана и Омарова пора сделать", – отметил пользователь maksudkhasarov.