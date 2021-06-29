Джамбулат Гасанов добился следствия против начальника Шамильского РОВД

29 июня 2021, 10:33

Советский райсуд Махачкалы удовлетворил жалобу защиты на отказ следователя в возбуждении уголовного дела против бывшего начальника полиции по Шамильскому району, давшего сводку об убийстве в Дагестане братьев-пастухов Гасангусеновых, сообщил активист Джамбулат Гасанов.

Как сообщал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана 9 февраля удовлетворил жалобу Муртазали Гасангусейнова на отказ махачкалинского суда возбудить уголовное дело о халатности и служебном подлоге в отношении бывшего начальника Шамильского РОВД, который объявил в оперативной сводке братьев Гасангусейновых террористами. 8 апреля Советский суд Махачкалы вновь отказался удовлетворить жалобу Муртазали Гасангусейнова. 2 июня стало известно, что Верховный суд Дагестана вернул на пересмотр дело об убийстве братьев Гасангусейновых в Советский райсуд Махачкалы.

Отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов добился возбуждения уголовного дела об убийстве в ходе спецоперации в августе 2016 года его сыновей — 17-летнего и 19-летнего Наби и Гасангусейна — многочисленными акциями протеста. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. Результатом серии ноябрьских пикетов 2019 года стало дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался в убийстве братьев как двух боевиков — он продолжает работать в МВД с понижением в должности до участкового. Муртазали Гасангусейнов требует возбудить против него дело, но уже четырежды получал отказ.

Советский райсуд Махачкалы 28 июня удовлетворил жалобу защиты на отказ следователя о возбуждении уголовного дела против сотрудников полиции по Шамильскому району, сообщил активист Джамбулат Гасанов.

"Суд под председательством судьи Магомедова Рашидхана Абдулкадировича удовлетворил нашу жалобу в порядке статьи 125 УПК РФ на отказ следователя третьего отдела СУ СК РФ по РД Хабилова в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника полиции по Шамильскому району Алиева, работников полиции Ибишева и Магомедова, а также следователя Ибрагимова по признакам преступлений, предусмотренных статьями 292, 293 УК РФ", – написал Гасанов вечером 28 июня на своей странице в Instagram.

Он добавил, что защита намерена добиваться передачи дела в центральный аппарат Следкома. "После возбуждения уголовного дела в отношении указанных лиц мы намерены ходатайствовать о передаче материалов дела в центральный следственный комитет в ведение генерала Гуры, который на данный момент расследует дело по статье 105 УК РФ", – уточнил Гасанов.

К 10.30 мск 29 июня эта запись на странице Джамбулата Гасанова в Instagram, на которую подписан 6941 пользователь, набрала 2783 отметки "нравится" и 150 комментариев. Большая часть их авторов одобрила решение Советского райсуда Махачкалы.

"Не верю своим глазам, неужели пробили стену лжи, молчания и лицемерия? Какие же вы молодцы", – отметил пользователь gubi74.

"Наконец-то хорошая новость", – высказала похожее мнение zazamagomedova05.

"Главное, чтобы опять не отказали в возбуждении уголовного дела, "футболисты", – сыронизировала samika_2020.

Напомним, что в день убийства братьев Гасангусейновых майор полиции Ибрагим Алиев сообщил, что на территории села Гоор-Хиндах и села Кахиб неизвестные открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем они были уничтожены. До возбуждения уголовного дела по статье "Убийство" (в ноябре 2017 года) официальная позиция следственных органов заключалась в убийстве братьев сотрудниками правоохранительных органов. После возбуждения нового уголовного дела оно ведется уже в отношении неустановленных лиц, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Гасангусейновых: ждать ли наказания за убийство пастухов".