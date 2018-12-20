Елена Еськина (слева) во время пресс-конференции. 20 декабря 2018 г. Кадр из видео пользователя gazetachernovik https://www.youtube.com/watch?v=441K_1QTe0k

20 декабря 2018, 16:57

Путин поручил Бастрыкину разобраться в деле Гасангусейновых

Президент России Владимир Путин пообещал «уделить необходимое внимание» делу об убийстве в Дагестане братьев Гасангусейновых, отвечая на вопрос дагестанской журналистки во время сегодняшней пресс-конференции в Москве.

Как писал "Кавказский узел", дело об убийстве пастухов Гасангусейновых в Шамильском районе Дагестана передано в центральный аппарат Следкома. В материалах дела говорится, что убийство совершили "неустановленные лица". 12 декабря отец убитых Муртазали Гасангусейнов пожаловался, что ничего не знает о том, как ведется следствие.

17-летний и 19-летний братья Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года. Изначально силовики объявили убитых боевиками, заявив, что те открыли по ним огонь из автоматов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Вопрос по делу об убийстве Гасангусейновых во время сегодняшней пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным задала журналистка ГТРК "Дагестан" Елена Еськина. Она кратко рассказала, что сначала пастухов назвали боевиками, а затем выяснилось, что братья не причастны к вооруженному подполью, дело было переквалифицировано и передано в Москву.

"Но, к сожалению, точку в деле никак не поставят. Возьмите, пожалуйста, дело под личный контроль расследование этого дела […], и пожалуйста, как можно быстрее реабилитируйте этих ребят. Просто очень жалко родителей", - заявила Елена Еськина.

Путин признался, что впервые слышит об этом деле, но пообещал свое содействие.

"Я должен дать соответствующее поручение, считайте, что оно уже есть у Бастрыкина Александра Ивановича (имеет ввиду председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина - прим. "Кавказского узла"). Он возьмет это на контроль и мне доложит. […] Обещаю, что уделю этому внимание, и у Бастрыкина такое поручение будет", – сказал Владимир Путин.

Видео с пресс-конференции Путина с вопросом по делу об убийстве Гасангусейновых и ответом Путина на него опубликовано на YouTube-канале дагестанского издания «Черновика». В комментариях пользователи поблагодарили журналиста за вопрос.

«Елена Еськина, выражаю вам большую благодарность за то, что вы решили задать такой вопрос Путину, надеюсь, дело сдвинется с мертвой точки. Вы хороший человек, и, уверен, вам благодарна большая часть неравнодушных дагестанцев», - написала Vagabova Zulfiya.

«Она большой молодец, спасибо журналисту», - отметил пользователь под ником тетя Рая.

Примечательно, что сегодня отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов вышел на пикет в Махачкале, требуя от властей расследовать убийство его сыновей и разрешить провести митинг. Чиновники отреагировали на его акцию - представитель администрации Дагестана предложил поддержку Муртазали Гасангусейнову, а представитель уполномоченного по правам человека пригласил его на прием.

Примечание:

"МВД по Дагестану открестилось от убийства братьев Гасангусейновых", "Спортивный турнир памяти братьев Гасангусейновых учрежден в Дагестане", "Гасангусейновы узнали имя следователя по делу об убийстве их сыновей".

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