Муртазали Гасангусейнов (справа) во время пикета. Махачкала, 20 декабря 2018 г. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

20 декабря 2018, 14:20

Чиновники отреагировали на пикет Гасангусейнова в Махачкале

Представитель властей Дагестана предложил сегодня поддержку отцу убитых пастухов Муртазали Гасангусейнову, который вышел на пикет в Махачкале, а представитель уполномоченного по правам человека пригласил Гасангусейнова на прием.

Как писал "Кавказский узел", сегодня отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов начал акцию протеста в Махачкале, требуя от властей расследовать убийство его сыновей и разрешить провести митинг.

12 декабря Гасангусейнов также вышел на пикет, чтобы привлечь внимание к делу об убийстве его сыновей. Акция завершилась приемом в мэрии Махачкалы, где, по данным представителя Гасангусейнова Джамбулата Гасанова, и.о. главы города выступил гарантом согласования акции в поддержку Гасангусейновых. Однако 19 декабря стало известно, что Минюст в шестой раз не согласовал митинг.

Муртазали Гасангусейнов во время пикета посетовал на отказ Минюста согласовать митинг вопреки гарантиям мэра. Он пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что вышел сегодня на акцию, так как сегодня проходит очередная сессия Народного собрания.

"Я надеялся, что хоть один из депутатов обратит внимание на меня и на мою проблему и поднимет наш вопрос на сессии. Ко мне подошел только руководитель комитета по туризму Расул Ибрагимов, он сказал, что поднимет наш вопрос", - рассказал Гасангусейнов.

К отцу убитых пастухов вышел сотрудник администрации главы Дагестана и поинтересовался, с какой целью тот проводит пикет. Чиновник предложил Муртазали Гасангусейнову вместе сходить в администрацию города или в Минюст. "Могу сходить с вами туда узнать, в чем дело", - сказал пикетчику представитель властей.

Также к Гасангусейнову подошел представитель республиканского омбудсмена Джамала Алиева и заявил о готовности принять его после парламентской сессии. Гасангусейнов ответил согласием, передал корреспондент "Кавказского узла".

Комментариями от Расула Ибрагимова относительно слов Гасангусейнова "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что 17-летний и 19-летний сыновья Муртазали Гасангусейнова были убиты 23 августа 2016 года в Шамильском районе. Изначально силовики объявили убитых боевиками, заявив, что те открыли по ним огонь из автоматов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане". Родителям убитых пастухов удалось добиться передачи дела об убийстве сыновей в центральный аппарат Следкома, однако 12 декабря Муртазали Гасангусейнов пожаловался, что не знает о том, как ведется следствие после этого.

Примечание:

"МВД по Дагестану открестилось от убийства братьев Гасангусейновых", "Спортивный турнир памяти братьев Гасангусейновых учрежден в Дагестане", "Гасангусейновы узнали имя следователя по делу об убийстве их сыновей".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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