Пикет Гасангусейнова завершился переговорами с властями о митинге

12 декабря 2018, 20:18

Сегодня в Махачкале отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов вышел на пикет с целью привлечь внимание к делу об убийстве его сыновей. Акция завершилась приемом в мэрии, где представитель Минюста рассказал, как правильно подать заявку на митинг. И.о. главы города выступил гарантом согласования акции, сообщил представитель Гасангусейнова Джамбулат Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", родителям убитых чабанов удалось добиться передачи дела об убийстве сыновей в центральный аппарат СК России. Об этом стало известно 2 октября, после серии пикетов отца и матери убитых чабанов в Махачкале в конце сентября-начале октября. 1 октября Гасангусейновых пришли поддержать более 300 человек. При этом Минюст Дагестана не согласовал митинг в поддержку родителей убитых пастухов, назначенный на 14 октября в центре Махачкалы.

23 августа 2016 года в Шамильском районе были убиты 17-летний и 19-летний сыновья Муртазали Гасангусейнова из села Гоор-Хиндах. Изначально силовики объявили убитых братьев боевиками, заявив, что юноши открыли по ним огонь из автоматов. Односельчане убитых утверждали, что те были чабанами и не имели отношения к боевикам, говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане", подготовленной "Кавказским узлом".

Одиночный пикет Муртазали Гасангусейнова начал на центральной площади Махачкалы около 14.00 мск. Мужчина полчаса простоял у здания правительства Дагестана с фотографией своих убитых сыновей, на которой есть надпись "Братья Гасангусейновы, мы помним о вас".

К пикетчику за это время подошли три человека, двое из них - сотрудники аппарата главы и правительства Дагестана. Они интересовались, с какой целью мужчина вышел на акцию, интересовались, зачем ему митинг, если его требования – передача дела в Москву – выполнены. Также к Муртазали Гасангусейнову подошел сотрудник полиции, он спросил о цели проведения акции, записал данные пикетчика и удалился.

"Я не хочу, чтобы о нашем деле забыли. Результатом наших акций протеста и многочисленных обращений и встреч стало то, что дело, наконец, передали в центральный аппарат Следственного комитета, но дело дальше не движется", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Муртазали Гасангусейнов.

Дело об убийстве братьев Гасангусейновых передано следователю по особо важным делам при председателе СКР Льву Гуре. В материалах дела говорится, что убийство совершили "неустановленные лица". Жалоба от имени Муртазали Гасангусейнова на неэффективное расследование убийство его сыновей на отправлена в Европейский суд по правам человека. Суд в июне 2018 года коммуницировал жалобу.

Он отметил, что прошло больше месяца, но ничего не происходит. "Мне еще никто из Москвы не звонил. Даже не интересовались, как и что там произошло на самом деле. У меня нет контактов следователя, я не могу узнать, что происходит с нашим делом, на каком оно этапе. Я не хочу, чтобы оно зависло в Москве, мы не успокоимся, пока виновные не будут наказаны. На сайте Следственного комитета есть раздел "Резонансные дела", но туда не внесено наше дело, и я не могу понять, почему так", - рассказал Муртазали Гасангусейнов.

Также одной из целей пикета он назвал желание получить разрешение на проведение митинга с требованием справедливого расследования убийства сыновей.

"Мы не менее пяти раз подавали уведомление о проведении митинга. Нам постоянно отказывают", - заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" во время пикета Муртазали Гасангусейнова представитель семьи Гасангусейновых Джамбулат Гасанов.

По его словам, в последний раз он со сторонниками Гасангусейновых намеревался провести митинг 16 декабря в парке 50-летия Октября, но Минюст в очередной раз отказал в согласовании. "Минюст указал, что мною как организатором митинга не предоставлен список лиц, уполномоченных на проведение митинга, то есть людей, ответственных за обеспечение медицинской помощи или технической поддержки", - рассказал Гасанов, который считает, что организатор акции может, но не обязан организовывать такую работу.

Пикет Муртазали Гасангусейнова продлился не более 30 минут. Его вместе с Гасановым пригласили в мэрию Махачкалы для встречи с исполняющим обязанности главы города.

"На встрече с и.о. мэра города присутствовал и представитель министерства юстиции республики. На этой встрече мы пришли к единому мнению, что мы проведем митинг 23 декабря. Мы обсудили наши уведомления, разобрались с недочетами и решили повторно подать уведомление. И исполняющий обязанности главы города выступил гарантом того, что в этот раз нам не откажут в проведении акции", - рассказал Джамбулат Гасанов.

Он также рассказал, что последний раз акция в поддержку Гасангусейновых прошла в Москве у здания Государственной думы 9 ноября, ее провел блогер Керим Гамидов. По словам Гасанова, никаких результатов эта акция не принесла, обещанная встреча с одним из депутатов Госдумы не состоялась.

Также Гасангусейнов и Гасанов, по их словам, не смогли сегодня попасть на приём к руководителю администрации главы Дагестана Владимиру Иванову. "Сегодня же всероссийский день приёма граждан, и мы хотели попасть на приём к Иванову, но не попали к нему. На проходной сотрудники полиции сказали, что Иванов сегодня не принимает", - пояснил Джамбулат Гасанов.

Врио главы города Махачкалы Мурад Алиев принял Муртазали Гасангусейнова и Джамбулата Гасанова сегодня в рамках Общероссийского дня приема граждан, на этой встрече обсуждался вопрос согласования митинга, подтвердила пресс-служба администрации Махачкалы.

На встречу был приглашен представитель Министерства юстиции Дагестана, который пояснил, что митинг на 16 декабря не был согласован по причине неправильной подачи уведомления. Чиновник объяснил Гасангусейнову и Гасанову, какой именно пункт уведомления и как нужно правильно заполнить, чтобы получить разрешение на публичное мероприятие. В результате дискуссии была достигнута "договоренность между стороной Гасангусейновых и Минюстом республики о дальнейших шагах по согласованию митинга в рамках правового поля", говорится в сообщении на сайте администрации Махачкалы.