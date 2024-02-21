Орлов* объяснил свой отказ задавать вопросы свидетелям обвинения

21 февраля 2024, 20:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов* на суде по делу о дискредитации армии счел бессмысленным задавать вопросы свидетелям обвинения, не знакомым с обстоятельствами дела. Правозащитник также отказался задавать вопросы эксперту, усомнившись в ее компетентности.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля суд в Москве приступил к повторному рассмотрению уголовного дела сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова*, обвиняемого в дискредитации армии. Поддержать правозащитника пришло не менее нескольких десятков человек. Орлов* отказался признать вину и запретил привлекать свидетелей в его защиту, так как полученный им статус иноагента увеличивает риски для тех, кто поддержит его в суде. Также он отказался участвовать в допросах свидетелей обвинения и отвечать на вопросы судьи, оставив за собой право выступить с последним словом. На сегодняшнее заседание по делу Орлова* в Головинский районный суд Москвы пришли представители посольств нескольких стран. Защита заявила о предвзятости свидетелей обвинения, которые были допрошены сегодня.

11 октября 2023 года Головинский райсуд приговорил Орлова* к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. И Орлов*, и прокуратура оспорили решение суда, при этом прокуратура потребовала для правозащитника три года лишения свободы, заявив, что он испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России. В апелляционном суде дело было возвращено на повторное следствие. Оно завершилось в конце января, к обвинению добавлены мотивы ненависти и вражды. Орлов* отметил, что на экспертизу его статьи, которая стала основанием для появления в деле отягчающих обстоятельств, ушел всего лишь день, а приведенные в ней выводы нелогичны.

Сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал» Олег Орлов* после выхода из зала суда рассказал, что на сегодняшнем заседании, как и на первом повторном заседании, читал книгу Франца Кафки «Процесс».

Он отметил, что также отказался задавать вопросы «так называемым свидетелям обвинения». «Эти люди, которые меня не знают, некоторые вообще ничего не могут сказать по обстоятельствам дела. А они рассуждают, по сути, давая правовую оценку моим действиям. Ну хорошо, можно любого человека брать с улицы <...> и всех в виде свидетелей сюда приглашать и просить дать оценку действиям Орлова*», — заявил правозащитник.

"Я отказался задавать вопросы так называемому эксперту Зуевой, которая делала последнюю экспертизу по заказу следствия, потому что я четко сказал, единственный, пожалуй, был мой ответ, что мне задать вопрос человеку, который не понимает, о чем он рассуждает и о чем он пишет, нечего. Она рассуждает о геноциде. Ну, во-первых, это правовое понятие, во-вторых, она просто не понимает, что такое геноцид. Человек просто некомпетентен. У меня нет к этому человеку вопросов», — следует из видео, которое опубликовало сегодня RusNews.

В ходе заседания Мария Зуева, которая проводила лингвистическую экспертизу статьи Орлова* в ЭКЦ МВД, сообщила суду, что она использовала "общепринятые методики". Тертухина напоминает, что в методах указан метод «интерпретации и обобщения», следует из трансляции Центра защиты прав человека "Мемориал".

"В учебнике МГЮА «Судебная лингвистическая экспертиза» на с. 202 указывается, что этот метод недопустим как искажающий объекты и подменяющий исследуемую речь собственной письменной речью эксперта. Знакомы ли вы с этим изданием? ", - спросила адвокат

Ряд вопросов защиты судья сняла, отметив, что "проверка компетенции эксперта не входит компетенцию суда".

Тертухина, в частности, также поинтересовалась, откуда в заключении экспертизы появилось слово «геноцид», которого нет в тексте статьи. На это эксперт ответила. что воспользовалась словарем Ефремовой.

тертухина продолжила допрос., уточнив, откуда в заключении появились фразы «направленные против существующего строя» и «нарушающие существующий правопорядок». "Такие выражения есть в тексте, который вы рассматривали? Откуда вы взяли эти выражения?" на это эксперт также отметила, что пользовалась словарем, однако не смогла пояснить, против какого строя направлена статьи

Зуева отметила, что делала исследование как стажер, эксперт Марина Козлова корректировала заключение.

Напомним, поводом для обвинения Орлова* стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова*, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

2 февраля, за две недели до начала рассмотрения дела Орлова* в суде, Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Правозащитник выступал против действий российских войск на Украине и распространял недостоверную информацию о политике российских властей, заявило ведомство.

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал". Материалы о судах над "Мемориалами"*** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"***".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

*** Правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидированы по решению судов.