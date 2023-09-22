Орлов убедил суд приобщить к делу резолюции ООН

22 сентября 2023, 14:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд удовлетворил просьбу Олега Орлова приобщить к делу о дискредитации армии ряд резолюций Генассамблеи ООН, на основании которых правозащитник высказал свое мнение в статье, ставшей поводом для уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на шестом заседании Головинского райсуда Москвы по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации армии, судья не удовлетворила просьбу защиты исключить из списка доказательств лингвистическую экспертизу статьи правозащитника.

8 июня суд начал рассматривать уголовное дело Олега Орлова. В суде Орлов отказался признать вину. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире". 15 сентября в суде выступил свидетель со стороны защиты, историк Владислав Аксенов. Он сообщил, что в статье правозащитника не упоминаются вооруженные силы, но есть призыв к дискуссии с автором, поэтому "она не может считаться оскорбительной или написанной с целью дискредитации".

Олег Орлов заявил ходатайство о приобщении письменных доказательств, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем телеграм-канале, где ведется текстовая трансляция с процесса.

"В суде я неоднократно заявлял, что распространенная мною информация — мое личное мнение, моя точка зрения, мои убеждения. Оценка вооруженных действий на территории Украины, которую я даю в своей статье, отличается от оценки органов государственной власти Российской Федерации. По моему мнению, ввод российских войск в Украину вредит интересам России и не способствует поддержанию международного мира и безопасности. Такое мнение у меня формировалось на основании актов ООН", - сказал правозащитник.

Он напомнил, что в число основателей ООН входил СССР, а Россия и сейчас является участницей ООН и входит в число постоянных членов Совбеза ООН. Кроме того, на документы, принятые органами ООН, в качестве источника права активно ссылается Конституционный суд России. "Мое мнение разделяет очень большое число государств, международных и частных акторов. Поэтому прошу приобщить ряд резолюций Генассамблеи ООН, на основании которых у меня сформировалось мнение, высказанное в моей статье", - сказал в суде Орлов.

Прокурор возразил против удовлетворения ходатайства. "Конкретные обвинения, конкретная статья УК. Какое отношение имеют все эти документы, которые есть в открытом доступе?" - сказал он. "Это важнейшая часто моей защиты. Мое мнение в статье основано на резолюциях такой важной международной организации, как ООН. На ней лежит обязанность обеспечивать мир и безопасность. А мне вменяют то, что я отрицаю поддержание российской армией мира и безопасности. Но мое мнение основано на резолюциях ООН", - ответил подсудимый. Суд удовлетворил ходатайство и приобщил документы, сообщил "Мемориал".

Ранее на заседании адвокат Катерина Тертухина также заявила ходатайство с просьбой приобщить к делу несколько международных документов по соблюдению прав человека. Их позиция обязательна для исполнения, согласно Конституции и международно-правовым обязательствам России, пояснила она.

Среди названных адвокатом документов - доклад о правовой и административной практике РФ в свете принятых в ОБСЕ обязательств в области человеческого измерения от 22 сентября 2022 года, заключительные замечания Комитета ООН по правам человека по восьмому периодическому докладу РФ, мнение Рабочей группы по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН в отношении московского депутата Алексея Горинова и совместное заявление мандатариев в области свободы выражения мнений ООН, Африканской комиссии по правам человека, Межамериканской комиссии по правам человека, а также представителя по вопросам свободы СМИ ОБСЕ.

Прокурор выступила против удовлетворения ходатайства. "Я хотела бы обратить внимание, что мы не в Генеральной ассамблее ООН, к сожалению, рассматриваем дело. И не в Конституционном суде. Какое отношение это имеет к данному уголовному делу? Я против", - сказала она.

Тертухина повторила аргумент про обязательность исполнения этих документов и пояснила, что защита будет ссылаться на них в прениях. "Судья удовлетворила ходатайство и приобщила документы", - сообщил "Мемориал".

Напомним, 15 сентября свидетели защиты напомнили в суде о роли Олега Орлова и возглавляемого им "Мемориала"** в деле убитых силовиками братьев Гасангусейновых в Дагестане и о работе правозащитника во время военных кампаний в Чечне.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** Правозащитный центр "Мемориал" был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирован по решению суда. После ликвидации Правозащитного центра в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".