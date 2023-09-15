Свидетели рассказали суду о правозащитной работе Орлова в Дагестане и Чечне

15 сентября 2023, 15:10

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Свидетели защиты напомнили в суде о роли Олега Орлова и возглавляемого им "Мемориала" в деле убитых силовиками братьев Гасангусейновых в Дагестане и о работе правозащитника во время военных кампаний в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на пятое заседание Головинского райсуда Москвы по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации армии, пришли около 60 человек, но большинство из них приставы не пустили в суд. На заседание приехал и и Муртазали Гасангусейнов, отец убитых силовиками в Дагестане братьев-пастухов. Он сообщил, что прибыл дать показания в защиту Олега Орлова.

8 июня суд начал рассматривать уголовное дело Олега Орлова. В суде Орлов отказался признать вину. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире". Сегодня в суде выступил свидетель со стороны защиты - историк Владислав Аксенов. Он сообщил, что в статье правозащитника не упоминаются вооруженные силы, но есть призыв к дискуссии с автором.

В суде в качестве свидетеля защиты выступил Муртазали Гасангусейнов. Адвокат Орлова Катерина Тертухина попросила Гасангусейнова рассказать, как он обратился к Олегу Орлову и в «Мемориал»**, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем телеграм-канале, где велась текстовая трансляция с процесса.

"Я отец безвинно убитых сыновей. В 2016 году они пасли скот и возвращались домой. Заранее сделав засаду, их расстреляли. Младший получил 11 пуль, старший — восемь. На них надели чужие куртки. И вот так сделали из пастухов террористов. Куда бы я ни обращался, мне говорили: «Ваши сыновья покушались на жизнь сотрудников правоохранительных органов, ответным огнем были убиты». Как только это случилось, филиал ПЦ «Мемориал» в Дагестане первый предложил помощь. Но нас отговорили и подсунули другого адвоката. И пять месяцев этот человек ничего не делал и работал против нас. Когда находили гильзы, он их терял. И я сказал, что хочу отказаться от этого адвоката. И тогда я обратился в ПЦ «Мемориал». И тут же меня сделали потерпевшим. Они сделали все возможное, чтобы снять это клеймо боевиков-террористов. И доказали всему миру, что братья Гасангусейновы — не террористы, а обычные пастухи", - рассказал в суде Муртазали Гасангусейнов.

Он также ответил на вопрос защиты, что не согласен с тем, что правозащитники ведут антироссийскую деятельность. «Мемориал» помогал многим людям, подчеркнул Гасангусейнов.

Прокурор, которая ведет дело, считает антигосударственной правозащитную деятельность, рассказала ранее правозащитница Светлана Ганнушкина***, которая выступила в суде 18 августа.

Следующим свидетелем со стороны защиты выступил правозащитник, бывший руководитель «Комитета против пыток»*** (КПП) Игорь Каляпин. Он рассказал о работе КПП и «Мемориала» в Чечне. "После убийства Натальи Эстемировой ПЦ «Мемориал» принял решение эвакуировать тех, кто с ней работал. У КПП не было ресурсов взять на себя ту часть работы, которой занималась Эстемирова в "Мемориале", самые опасные дела. Мы решили создать сводную группу из представителей разных организаций. И тогда мы с Орловым в течение длительного времени взаимодействовали", - рассказал он.

Каляпин сообщил суду, что "Комитет против пыток" работали с «Мемориалом» над тем, чтобы добиться создания специализированного отдела СКР, который занимался бы расследованием преступлений, совершенных силовиками. "Также вместе с «Мемориалом» КПП пытались добиться того, чтобы криминализировать пытки как самостоятельный состав преступлений", - говорится в публикации.

Комментируя версию о «правозащитной антироссийской позиции», Каляпин заявил: "Мне как человеку, который читал Конституцию, это понять не дано. В Конституции написано, что права и свободы человека являются у нас в стране высшей ценностью. Видимо, эксперты с этим не согласны и имеют в виду другую страну. Если правозащитник защищает права человека, его работа антироссийской быть не может, согласно Конституции. Ну, если он при этом кого-то убивает или грабит, тогда стоит привлечь его к ответственности.

После Каляпина выступила свидетельница - журналист «Новой газеты» Елена Милашина. Она также упомянула работу Орлова и «Мемориала» в Чечне. В частности, журналистка рассказала суду о программе «Мемориала» «Горячие точки», которая фиксировала нарушения прав человека во время военных действий в Чечне и после них.

"Во время войны людям часто некуда обращаться. И правозащитники часто становятся реципиентами людей, у которых убили близких, разрушили дома, которые вынуждены были стать беженцами. Но главная проблема, с которой они сталкивались, — это насильственные похищения людей. По подсчетам "Мемориала", от трёх до пяти тысяч человек разной национальности — не только чеченской — пропали во время военных действий в Чечне, и их судьба до сих пор неизвестна", - рассказала Милашина.

После выступления Милашиной суд отложил заседание на 13 мск 22 сентября, сообщил "Мемориал".

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** Правозащитный центр "Мемориал" был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирован по решению суда. После ликвидации Правозащитного центра в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".

*** включены в реестр иностранных агентов.